Die Seelenernte und das Leiden der Einzelnen werden so lange andauern, bis das negative Karma jedes Einzelnen gelöst ist

Einer der Namen unseres Planeten erinnert an „Midgard-Erde“, die unter den Planeten einen besonderen Platz einnimmt.

Sie gilt als die mittlere Planetenebene, die zwischen den Reichen der Dämonen und den höheren Welten liegt. In der vedischen Kultur gilt die Erde als der niedrigste unter den höheren Planeten.

Dies unterstreicht nicht nur seine einzigartige Stellung, sondern auch die gegensätzlichen Erfahrungen, die der menschlichen Seele hier zur Verfügung stehen.

Jeder Mensch, der mit identischen weltlichen Ereignissen konfrontiert ist, hat die Chance, entweder in einer paradiesischen oder einer höllischen Realität zu leben und sogar das gesamte Gefüge der Weltereignisse durch die Kraft seiner eigenen Gedanken und Emotionen zu gestalten.

Die Illusion einer schlafenden Seele

Wer früh aufsteht, bemerkt schon lange viele Ungereimtheiten. Die Geschichte, die wir gelernt haben, die Vorstellungen vom Universum und den Ursprüngen des Menschen – viele Aspekte unterscheiden sich deutlich von dem, was wir in der Schule gelernt haben.

Auch die jüngsten globalen Ereignisse tragen zu diesem Erwachen aus der Dunkelheit bei.

Immer mehr Menschen erkennen die eklatanten Diskrepanzen zwischen Realität und Mediendarstellung.

Täuschungen werden aufgedeckt, Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens und führende Politiker entlarvt und Geheimnisse, die einst als Verschwörungstheorien abgetan wurden, werden heute weltweit aufgedeckt.

Unabhängig vom individuellen Bewusstseinsgrad ist es offensichtlich, dass die Welt beispiellose Ereignisse eines universellen Zivilisationswandels durchmacht.

Im Privatleben herrscht derzeit ein wahrer emotionaler und energetischer Tsunami. Einfach ausgedrückt sind die Menschen emotional überwältigt; das Ausmaß an Angst, Apathie, Depression, Panikattacken und Energieeinbrüchen ist seit Jahren beispiellos.

Die Zahl der Menschen, die Hilfe bei Psychologen und anderen Fachkräften suchen, ist sprunghaft angestiegen.

Die Altersspanne, die psychologische Therapie und Unterstützung sucht, ist breit gefächert, vom Teenager bis zum Rentner. Die Menschen haben Mühe, ihre Emotionen selbstständig zu bewältigen.

Und es ist derzeit nicht ratsam, dies allein zu tun – in dieser Zeit der Seelenabrechnung steht zu viel auf dem Spiel.

Das Karma eines jeden prägt die zukünftige Realität der Menschheit

Karma wird als Ursache-Wirkungs-Beziehung zwischen den Handlungen, Gedanken und Emotionen einer Person verstanden.

In der Vergangenheit dauerte es lange, bis die Konsequenzen der eigenen Handlungen oder die Rückkehr des Karmas eintraten. Oft mussten die Nachkommen die „Sünden“ ihrer Vorfahren sühnen.

Heutzutage glaubt man, dass Karma aufgrund der wahrgenommenen Zunahme der Schwingungsenergie des Planeten und der Beschleunigung der Zeit fast sofort zu seinem Urheber zurückkehrt.

Dies mag zwar gerechter erscheinen, bedeutet aber auch, dass viele Menschen mit dem raschen Einsetzen karmischer Konsequenzen zu kämpfen haben, was dazu führt, dass einige diese Welt vorzeitig verlassen oder aufgrund des intensiven Stresses an Krankheiten leiden.

Wir leben angeblich im Kali Yuga, einem Zeitalter, das von menschlicher Degradierung geprägt ist.

Allerdings glaubt man auch, dass wir in diesem Zeitalter in eine goldene Phase eintreten, in der es möglich ist, alle unsere karmischen Schulden in einem einzigen Leben zu begleichen und die Entwicklung unserer Seelen voranzutreiben.

Manche sind der Ansicht, dass unsere Seelen in dieser einzigartigen Zeit sehnsüchtig auf die Gelegenheit warteten, sich zu inkarnieren.

Mit dieser Ära geht die Vorstellung einer göttlichen Neukalibrierung der DNA einher, ein Phänomen, das einige Wissenschaftler beobachtet haben und das jedem Individuum die Chance bietet, die Dualität und den Kreislauf der Reinkarnation, bekannt als Samsara, zu überwinden und auf eine höhere Ebene der Existenz ohne Leid und Schmerz aufzusteigen.

Karma-Diagnose

Eine Selbstdiagnose negativen Karmas ist möglich, indem wir die Ereignisse in unserem engsten Umfeld beobachten, die Emotionen, Ängste und Befürchtungen, die wir empfinden, die Dinge, die uns Schmerzen bereiten und die uns irritieren und aufregen.

Unseren Gefühlen und Emotionen zu entfliehen ist keine Option mehr. Gemeinsam erschaffen wir ein einheitliches Energiefeld, das die Ausführung der globalen Agenda beeinflusst und die Menschheit möglicherweise an den Abgrund führt.

Den Organisationen, die die globale Agenda unter anderem über verschiedene UN-Foren verbreiten, fehlt das, was manche als „göttlichen Code“ bezeichnen würden.

Das bedeutet, dass sie die Erfahrung der Zerstörung von Zivilisationen wiederholen – eine Leistung, die sie mehrfach vollbracht haben –, doch sind sie nicht berechtigt, diese selbst in die Tat umzusetzen.

Tatsächlich verstehen sie die menschliche Psyche sehr gut, sind technologisch weit fortgeschritten und können ihre Pläne auf unsere Kosten umsetzen, indem sie die empfindlichsten Druckpunkte der Menschheit gezielt angreifen.

Sie haben keine andere Möglichkeit zu überleben, denn sie ernähren sich von negativer Energie und menschlichem Leid. Da es ihnen an Empathie und Mitgefühl mangelt, führen sie methodisch Pläne aus, die ironischerweise unsere eigenen sind.

Nicht sie, sondern wir mit unseren Ängsten, Sorgen und negativen Gedanken treiben das Rad der Geschichte in Richtung globaler Katastrophen und biblischer Fluten. Wir sind die Schuldigen!

Sie legen uns lediglich ihre Drehbücher vor, und wir, die wir naiv den Horrormythen über „Trendkrankheiten“ und andere derartige Ereignisse nachgeben, erfüllen ihre Pläne durch unsere emotionalen und mentalen Reaktionen.

Sollten die Menschen nicht mehr mit Angst oder Aggression auf die Nachrichten reagieren, würde dieser globale Wahnsinn augenblicklich enden. Doch der Teufelskreis geht weiter.

Eine Person kann nicht aufhören zu reagieren, solange eine negative karmische Erfahrung in ihr wohnt, die, ähnlich wie jede Gestalt, eine Vollendung erfordert.

Fliehe nicht vor ihm, verstecke dich nicht „im Haus“ und warte darauf, dass er von selbst vorübergeht, sondern stelle dich ihm. Sonst wird die Menschheit diesen schmalen Weg nicht überstehen.

Dies steht im Einklang mit der Prophezeiung in der Apokalypse des Johannes, die besagt, dass nur ein Drittel der Menschheit gerettet wird. Im Wesentlichen werden diejenigen gerettet, die an sich selbst arbeiten.

Darüber hinaus sind nicht nur die Leben einzelner Menschen gefährdet, sondern ganze Familien. Denn wenn die Zeit gekommen ist, die Spreu vom Weizen zu trennen, werden nur diejenigen diesen Übergang durchstehen, die das Licht der Seele und nicht die innere Dunkelheit besitzen.

Die anderen werden in eine 3D- und 2D-Existenz zurückkehren und unbewusst verschwinden, nur wenige Augenblicke bevor die Möglichkeit der Befreiung von den mühsamen Prüfungen der Seele für jeden von uns in Reichweite ist.