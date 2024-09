Prophezeiungen: War Nostradamus der erste Fernwahrnehmer, mit dem alles begann?

Der französische Arzt und Apotheker Michel de Nostredame, auch bekannt als Nostradamus, erlangte bereits zu Lebzeiten Berühmtheit, nachdem er eine lange Reihe von Prophezeiungen veröffentlichte, die die Öffentlichkeit bis heute vor Rätsel stellen.

Die meisten Vorhersagen von Nostradamus sind in einer sehr schwer verständlichen Form geschrieben, die unglaubliche Interpretationsmöglichkeiten bietet. Dies liegt vor allem daran, dass Nostradamus seine Vorhersagen in verschlungenen Vierzeilern schrieb, die endlos neu interpretiert werden können.

Aber ist an seinen Vorhersagen auch etwas Wahres dran? War Nostradamus ein echter Seher, der die Zukunft vorhersagen konnte, oder war er einfach ein kluger Wortschmied, dessen vieldeutige Poesie auf unzählige Arten interpretiert werden konnte?

Eine weniger erforschte Theorie schlägt jedoch eine andere Erklärung für seine Fähigkeiten vor. Was wäre, wenn Nostradamus die Zukunft nicht so vorhersagte, wie wir sie verstehen, sondern ein Remote Viewer war – jemand, der auf Ereignisse oder Orte jenseits der normalen Grenzen von Raum und Zeit zugreifen konnte?

Dies ist nicht nur eine phantasievolle Idee, sondern eine, die mit Phänomenen zusammenhängt, die die US-Regierung einst ernst genug nahm, um sie im Rahmen ihrer geheimen Remote-Viewing-Programme zu untersuchen. Um diese Möglichkeit zu verstehen, wollen wir die Parallelen zwischen Nostradamus‘ sogenannten „Prophezeiungen“ und dem modernen Konzept des Remote Viewing untersuchen.

Nostradamus‘ „Vorhersagen“: Prophezeiung oder Remote Viewing?

Bevor wir uns mit der Verbindung zwischen Nostradamus und Remote Viewing befassen, sollten wir klären, was beide Begriffe bedeuten. Nostradamus‘ Vierzeiler gelten im Allgemeinen als Vorhersagen oder Prophezeiungen.

Sie sind absichtlich vage und kryptisch geschrieben und werden oft als Vorhersagen zukünftiger Ereignisse interpretiert. Einige Gelehrte argumentieren jedoch, dass die Sprache seiner Vierzeiler so offen für Interpretationen ist, dass ihre Genauigkeit nur im Nachhinein beurteilt werden kann.

Unter Remote Viewing versteht man hingegen die Fähigkeit, einen Ort, ein Ereignis oder ein Objekt aus der Ferne zu beschreiben – sei es geografischer oder zeitlicher Distanz.

Remote Viewer beschreiben oft, dass sie eine mentale „Momentaufnahme“ entfernter Ereignisse sehen, während diese stattfinden, obwohl sie physisch vom Schauplatz entfernt sind. Im Gegensatz zu Prophezeiungen, die eine göttliche oder mystische Fähigkeit voraussetzen, die Zukunft vorherzusehen, wird Remote Viewing oft in wissenschaftlicheren Begriffen diskutiert und manchmal sogar als eine Form außersinnlicher Wahrnehmung (ESP) dargestellt.

Tatsächlich nahm das US-Militär die Möglichkeit des Remote Viewing so ernst, dass es in den 1970er und 1980er Jahren ein Programm namens Stargate Project finanzierte , dessen Ziel es war, dessen potenzielle Nutzung für Spionage und Informationsgewinnung zu untersuchen.

Wenn die Regierung glaubte, dass Remote Viewing real und praktisch sein könnte, ist es dann so weit hergeholt, sich vorzustellen, dass Nostradamus ein ähnliches Phänomen genutzt haben könnte?

Die Beweise in Nostradamus‘ Vierzeilern

Nostradamus‘ Vierzeiler sind für ihre Verschleierung bekannt. Sie verwenden archaische Sprache, gemischte Metaphern und Symbolik, die es schwer machen, sie zu entziffern. Einige seiner berühmtesten Vorhersagen weisen jedoch eine verblüffende Ähnlichkeit mit dem auf, was wir heute als Remote-Viewing-Erlebnisse beschreiben würden.

Nehmen wir zum Beispiel die folgende Vierzeiler, die oft als Hinweis auf Adolf Hitler und den Zweiten Weltkrieg interpretiert wird:

„Aus den Tiefen des Westens Europas

wird ein kleines Kind aus armen Leuten geboren,

das mit seiner Zunge eine große Truppe verführen wird.

Sein Ruhm wird sich bis ins Reich des Ostens verbreiten.“

Diese Passage, die Jahrhunderte vor Hitlers Machtergreifung geschrieben wurde, wurde als Beschreibung von Hitlers bescheidener Herkunft, seinen überzeugenden Reden und seinem Bündnis mit Japan interpretiert. Ob man dieser Interpretation nun Glauben schenkt oder nicht, die Genauigkeit der Einzelheiten kann beunruhigend sein.

Ein Remote Viewer beschreibt eine Szene, als würde er sie aus der Ferne, aber durch eine trübe Linse betrachten – Details sind vorhanden, aber etwas verschleiert. Könnte Nostradamus Hitlers Aufstieg „gesehen“ haben, nicht als Prophezeiung, sondern durch die Linse des Remote Viewings, einer Fähigkeit, Ereignisse wahrzunehmen, die sich in einer entfernten Zeit abspielen?

Betrachten Sie in ähnlicher Weise die Vorhersage zum Großen Brand von London im Jahr 1666:

„Das Blut der Gerechten wird in London ein Verbrechen begehen,

verbrannt durch Blitze von dreiundzwanzig zu sechs:

Die alte Dame wird von ihrem hohen Platz fallen,

mehrere Mitglieder derselben Sekte werden getötet.“

Von manchen wird dieser Vierzeiler als Beschreibung des Großen Brandes von London interpretiert. Er liefert Bilder, die mit dem Ereignis übereinstimmen, obwohl er in symbolische Sprache gehüllt ist. Ein entfernter Betrachter könnte Bilder einer brennenden Stadt sehen, eines Feuers, das von einer unbekannten Kraft entfacht wurde, und es mit seinem eigenen begrenzten Verständnis interpretieren, ähnlich wie Nostradamus diese Ereignisse auf kryptische Weise beschreibt.

Könnte Nostradamus ein früher Praktiker gewesen sein?

Im 20. Jahrhundert waren die CIA und die US-Armee von der Fernwahrnehmung so fasziniert, dass sie mithilfe von Programmen wie Stargate eine offizielle Untersuchung zu deren Potenzial einleiteten.

Die Idee war, dass Personen, die einen weit entfernten Ort oder ein weit entferntes Ereignis beschreiben könnten, obwohl sie nicht physisch anwesend waren, diese Fähigkeit für Geheimdienste nutzen könnten. Remote Viewer wurden beauftragt, Militärstützpunkte, geheime Einrichtungen oder Ereignisse am anderen Ende der Welt zu beschreiben. Zur Überraschung vieler waren einige Ergebnisse erstaunlich genau.

Was Remote Viewing von traditionellen Prophetiekonzepten unterscheidet, ist, dass es nicht auf göttliche Intervention oder mystische Praktiken angewiesen ist. Stattdessen basiert es auf der Annahme, dass der menschliche Geist möglicherweise über die Fähigkeit verfügt, auf Informationen zuzugreifen, die über die Grenzen von Zeit und Raum hinausgehen.

Dies war die treibende Idee hinter der Forschung, die im Rahmen des Stargate-Projekts durchgeführt wurde, und sie ist, zumindest theoretisch, dem nicht unähnlich, was Nostradamus zu tun schien.

Stellen Sie sich für einen Moment vor, Nostradamus hätte die Zukunft nicht „vorhergesagt“, sondern sich einer Art Fernwahrnehmung unterzogen. Seine Vierzeiler sind vielleicht das Beste, was er an der Beschreibung der seltsamen und fernen Bilder, die er sah, erreichen konnte.

So wie moderne Remote Viewer berichten, dass sie beim Betrachten eines entfernten Ortes fragmentierte und oft verwirrende Bilder sehen, hatte Nostradamus möglicherweise Mühe, seine Erfahrungen in einen Rahmen einzuordnen, der für seine Zeitgenossen Sinn ergab.

Könnte Remote Viewing die Visionen von Nostradamus erklären?

Wenn wir die Möglichkeit akzeptieren, dass Nostradamus kein Prophet, sondern ein Fernwahrnehmer war, wie verändert das dann unser Verständnis seines Werkes? Zum einen macht es eine mystische Erklärung überflüssig.

Obwohl Remote Viewing noch immer umstritten und nicht vollständig verstanden ist, funktioniert es zumindest innerhalb eines Rahmens, der eines Tages wissenschaftlich erklärt werden könnte. Die Tatsache, dass die US-Regierung einst Mittel in die Untersuchung des Phänomens gesteckt hat, verleiht ihm ein gewisses Maß an Glaubwürdigkeit.

Das Auffallende an dieser Theorie ist, wie gut sie sowohl in die historische als auch in die moderne Faszination für Nostradamus passt. Statt ein Außenseiter zu sein, eine mystische Figur, deren Prophezeiungen nur durch Glauben oder blindes Vertrauen verstanden werden können, wird Nostradamus Teil einer umfassenderen menschlichen Erfahrung – einer Erfahrung, die von der modernen Wissenschaft, wenn auch nur zögerlich, erforscht wurde.

Auch wenn wir vielleicht nie mit Sicherheit erfahren werden, ob Nostradamus ein Prophet oder ein Remote Viewer war, sind die Ähnlichkeiten zwischen seinen Visionen und dem Konzept des Remote Viewing überzeugend.

Die Unbestimmtheit seiner Beschreibungen, der fragmentarische Charakter seiner Vierzeiler und die Tatsache, dass sie erst im Nachhinein verstanden werden können, sind allesamt Kennzeichen des Remote Viewing, wie es von modernen Praktikern beschrieben wird, die in Regierungsprogrammen untersucht wurden.

Vielleicht war Nostradamus nicht der Erste in der Geschichte, der über diese geheimnisvolle Fähigkeit verfügte, doch seine Vierzeiler zählen zu den frühesten dokumentierten Beispielen dessen, was durchaus Remote Viewing gewesen sein könnte – ein Phänomen, das Jahrhunderte später die Aufmerksamkeit der US-Regierung auf sich ziehen sollte.

Nostradamus war möglicherweise gar kein mystischer Prophet, sondern eher ein unwissender Pionier eines wissenschaftlichen Phänomens, das wir gerade erst zu verstehen beginnen.