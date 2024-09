Ein Sonnenblumenfeld kann ein fröhlicher Anblick sein, doch aktuelle Social-Media-Beiträge deuten darauf hin, dass die charakteristischen Pflanzen etwas Unheilvolleres verraten – nämlich Hinweise darauf, dass der Stern, der unser Sonnensystem zusammenhält, ersetzt wurde.

„Die Sonnenblumen wenden sich von der Sonne ab, weil das nicht die Sonne ist“, heißt es in einem Text über einem Video, das ein Feld großer Sonnenblumen zeigt, deren Köpfe von der Kamera abgewandt sind. Die Kamera schwenkt zwischen der Sonne am Himmel und den geneigten Blumen hin und her.

Ein Instagram- Beitrag vom 16. Mai , in dem dieses Video geteilt wurde, wurde als Teil der Bemühungen von Meta zur Bekämpfung von Falschmeldungen und Fehlinformationen in seinem Newsfeed markiert.

Laut der University of California, Davis , drehen Sonnenblumen während ihres Wachstums ihre Blütenköpfe hin und her, um dem Sonnenlicht des Tages zu folgen .

Sie wachsen besser, wenn sie dem wechselnden Sonnenlicht des Tages folgen können.

Doch wenn die Blütenköpfe reifen und das Wachstum der Pflanzen insgesamt nachlässt, werden ihre Stiele „steif und holzig“, heißt es in einem Beitrag auf der Website der Universität, der sich damit beschäftigt, warum Sonnenblumen nach Osten ausgerichtet sind.

Die Bewegung der Sonnenblumen nimmt ab, bis ihre Köpfe schließlich alle nach Osten, in Richtung der Morgensonne, ausgerichtet bleiben.

„Das scheint daran zu liegen, dass bei verlangsamtem Gesamtwachstum die circadiane Uhr dafür sorgt, dass die Pflanze am frühen Morgen stärker auf Licht reagiert als am Nachmittag oder Abend, sodass sie im Tagesverlauf allmählich aufhört, sich westwärts zu bewegen“, erklärte die Universität in einem Beitrag aus dem Jahr 2016 darüber , wie Sonnenblumen ihre circadiane Uhr nutzen, um den Sonnenaufgang vorherzusehen und der Position der Sonne am Himmel zu folgen.

Das Alter der Sonne wird auf über 4,5 Milliarden Jahre geschätzt . Experten gehen davon aus, dass sie bald zu sterben beginnt – aber erst in 5 Milliarden Jahren. Es gibt derzeit keine Anzeichen dafür, dass sie verschwindet.

Wir bewerten Behauptungen, dass von der Sonne abgewandte Sonnenblumen ein Beweis dafür sind, dass die Sonne durch ein anders Objekt ersetzt wurde!

Fazit

Nur junge Sonnenblumen folgen dem Sonnenlicht des Tages. Wenn ihre Blütenköpfe reifen und das Wachstum der Pflanzen insgesamt nachlässt, nimmt ihre Bewegung ab und sie bleiben nach Osten in Richtung Morgensonne ausgerichtet, so die Forscher.