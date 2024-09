HAARP-Anlage Schwäbische Alb? Hochwasser-Alarm! Wo es jetzt in Deutschland brenzlig wird

In den Hochwassergebieten kommt es immer noch zu unwetterartigen Niederschlägen. Am Alpenrand fallen bis Dienstag nochmal maximal 90 Liter Regen pro Quadratmeter. Dazu kommt noch Tauwetter in den Hochlagen. In den Alpen sind bereits zwischen 1,5 und 2 Meter Schnee gefallen und die fließen jetzt als Schmelzwasser ab.

Regen in Sachsen und Bayern

In Sachsen hält der Dauerregen noch am Montag an und es können erneut bis zu 50 Liter Regen pro Quadratmeter fallen.

Im Süden geht der Regen noch bis Dienstag weiter und lässt den Donaupegel in Passau nochmal ansteigen.

Hochwasser in Brandenburg

Richtig gefährlich wird es an der Oder in Brandenburg. In Polen und Tschechien sind im Einzugsgebiet der Oder extreme Wassermassen gefallen, die sich alle auf den Weg nach Deutschland machen.

Die Pegel steigen bereits jetzt schnell an, aber die große Hochwasserwelle wird erst nach Mittwoch in Deutschland ankommen. Hier finden Sie den Regenradar.

Hochwasser-Gefahr in Frankfurt/Oder

Alarmstufe 3 wird auf jeden Fall erreicht und Alarmstufe 4 ist sehr wahrscheinlich. Noch gibt es keine Pegelprognosen, denn die sind oft nur wenige Tage im Voraus verfügbar.

Aber es lässt sich jetzt schon sagen, dass es an der Oder richtig eng wird. Hier könnte das größte Hochwasser auftreten.

Wenn wir Glück haben, dann streckt sich die Hochwasserwelle sehr lang, dann steigt der Pegel nicht so hoch. Aber problematisch wird auf jeden Fall die Zeit, wenn die Deiche durchweichen.

Sehr gefährlich wird es für Frankfurt an der Oder, den Oderbruch oder auch Schwedt/Oder.

Hochwasser in Bayern lassen nach

Gute Nachrichten aus Bayern: Hier lässt das Hochwasser an den meisten Pegeln schon wieder nach. Zwar gibt es noch Hochwasserwarnungen zwischen dem Bayerischen Wald und den Alpen, aber nur in einer Stadt wird noch die Meldestufe 3 erreicht.

In Passau steigt der Donaupegel noch einmal kurzzeitig über die Meldestufe 3 am Montag oder Dienstag. Danach geht das Hochwasser aber auch dort langsam zurück.

Hochwasserlage in Passau

Bitte Vorsicht an fließenden Gewässern, denn in den Alpen setzt starkes Tauwetter ein. Es fließt also weiterhin viel Wasser in die Alpenflüsse und die Pegel bleiben zunächst hoch. Jeder sollte dem Wasser fern bleiben, auch beispielsweise in München oder Landshut. Bis Ende der Woche bleiben die Pegel deutlich erhöht.

Alarmstufe 4 in Dresden

In Sachsen sieht es schon ganz anders aus. Hier wird sehr wahrscheinlich die höchste Alarmstufe ausgerufen werden. Es drohen Überschwemmungen in bebauten Gebieten und sehr hohe Schäden.

In Schöna, an der Grenze zu Tschechien, ist Alarmstufe 3 erreicht und Dienstag wird Alarmstufe 4 folgen. In Dresden sieht es ganz ähnlich aus. Hier wird noch am Montag Alarmstufe 3 erreicht und voraussichtlich am Mittwoch oder Donnerstag Alarmstufe 4. Fließende Gewässer sollten hier unbedingt gemieden werden.

Hochwassergefahr entlang der Elbe

Eine Hochwasserwelle der Elbe aus Tschechien trifft zudem auf Deutschland. Es wird tagelang mit sehr hohen Pegeln gerechnet. Der Schwerpunkt liegt zunächst zwischen Dresden und Schöna.

Weiter stromabwärts wird Alarmstufe 3 bis Mittwoch in Riesa und vielleicht auch in Torgau erreicht.

Wie genau es weitergeht, werden erst die nächsten Tage zeigen. Es besteht die Hoffnung, dass sich das Hochwasser etwas verteilt und flussabwärts nicht ganz so hoch ausfällt.

Gute Nachricht aus Sachsen: Vom Elbe-Hochwasser von 2002 sind wir noch sehr weit entfernt.

An der Neiße in Görlitz herrscht schon jetzt Alarmstufe 3 und Hochwasser. Auch hier wird es sehr lange dauern, ehe das Wasser abfließt.

Erneute Regenlage möglich?

Prinzipiell kann es dieses Jahr erneut zu Dauerregen kommen, aber bis Oktober gibt es keine Hinweise darauf. Wir haben also eine große Hochwasserlage vor uns, aber wenigstens kommt jetzt kein signifikanter Regen mehr dazu.

