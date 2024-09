Theorie: War Trump ein Zeitreisender mit Zugang zu verborgenen Erfindungen von Nikola Tesla?

Die Verschwörungstheorie der Zeitreisen der Familie Trump ist eine komplexe Erzählung, die historische Figuren, literarische Werke und spekulative Wissenschaft miteinander verknüpft.

Hier ist ein detaillierter Bericht darüber, was laut Verschwörungstheoretikern geschehen ist:

1. Ingersoll Lockwoods Bücher und ihre unheimlichen Vorhersagen

Die Theorie beginnt mit zwei obskuren Büchern, die Ingersoll Lockwood Ende des 19. Jahrhunderts schrieb: „Baron Trump’s Marvelous Underground Journey“ (1893) und „1900: Or, The Last President“ (1896).

Diese Bücher beschreiben die Abenteuer eines jungen Jungen namens Baron Trump, der, von einem Mentor namens Don geleitet, durch ein Zeitportal eine Reise nach Russland unternimmt. In „1900: Or, The Last President“ wird ein umstrittener Außenseiter Präsident und sorgt in New York City für Aufruhr.

2. Die Rolle von Nikola Tesla

Der berühmte Erfinder Nikola Tesla spielt eine zentrale Rolle in dieser Verschwörung. Teslas Arbeit im Bereich Elektromagnetismus und spekulativer Technologien war schon immer eine Quelle der Faszination. Verschwörungstheoretiker behaupten, dass Tesla kurz davor stand, die Zeitreise zu entdecken.

Als Tesla 1943 starb, wurden Teslas Papiere von der US-Regierung beschlagnahmt. Das FBI holte sich die Hilfe von John G. Trump, Donald Trumps Onkel, einem angesehenen Wissenschaftler am MIT, um diese Dokumente zu überprüfen.

3. John G. Trumps Beteiligung

Berichten zufolge untersuchte John G. Trump Teslas Papiere und tat sie als Spekulation ab. Verschwörungstheoretiker argumentieren jedoch, dass er möglicherweise wichtige Informationen über Zeitreisen und andere fortschrittliche Technologien gefunden habe, die er dann geheim hielt.

Sie vermuten, dass John G. Trump dieses Wissen an seinen Neffen Donald Trump weitergegeben haben könnte, damit dieser es für persönliche und politische Zwecke nutzen konnte.

4. Donald Trump und Zeitreisen

Die Theorie geht davon aus, dass Donald Trump das Wissen seines Onkels über Zeitreisen nutzte, um seinen Aufstieg an die Macht zu sichern. Diese Erzählung wird durch die unheimlichen Parallelen zwischen den in Lockwoods Büchern beschriebenen Ereignissen und Trumps Leben und Präsidentschaft gestützt. So beschreibt „1900: Or, The Last President“ beispielsweise soziale Unruhen nach der Wahl eines Außenseiters, die Verschwörungstheoretiker mit den Protesten und Unruhen während Trumps Präsidentschaft in Verbindung bringen.

Darüber hinaus weist die Figur Baron Trump Ähnlichkeiten mit Barron Trump auf, Donald Trumps jüngstem Sohn, was die Spekulationen noch verstärkt.

5. Kultureller und sozialer Medieneinfluss

Diese Theorie gewann online an Popularität, insbesondere auf Plattformen wie Reddit und 4chan, wo Benutzer zahlreiche Verbindungen zwischen den Büchern, Teslas Arbeit und der Geschichte der Familie Trump herstellten.

Trotz des Mangels an konkreten Beweisen hat die Theorie die Fantasie vieler beflügelt und Elemente aus Science-Fiction und Realität zu einer fesselnden Erzählung vermischt.