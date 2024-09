Seltsame Implantate in Entführungsopfer nach seiner UFO-Begegnung in „Devil’s Den“ entdeckt (Video)

In den 1960er und 1970er Jahren verbreiteten sich erstmals Berichte über Entführungen durch Außerirdische. Angebliche Entführte beschrieben häufig, dass sie von außerirdischen Wesen experimentellen Prozeduren unterzogen wurden.

Einige behaupteten sogar, diese Außerirdischen hätten ihnen unbekannte Objekte in den Körper eingeführt.

In vielen Fällen sind diese sogenannten „Alien-Implantate“ aus Metall und senden Berichten zufolge Radiofrequenzwellen aus. Oft sind sie an Nervenenden im Körper befestigt.

Einer der bekanntesten Vertreter dieses Forschungsgebiets war Dr. Roger Leir, der am 14. März 2014 verstarb.

Gemeinsam mit seinem Operationsteam führte Dr. Leir 17 Operationen an Personen durch, die behaupteten, von Außerirdischen entführt worden zu sein. Dabei entfernte er 13 verschiedene Objekte, bei denen es sich vermutlich um außerirdische Implantate handelte.

Diese Objekte wurden von renommierten Laboren wissenschaftlich untersucht, darunter Los Alamos National Labs, New Mexico Tech und die University of California in San Diego.

Die Ergebnisse waren rätselhaft. Einige Vergleiche mit Meteoritenproben und Isotopenverhältnisse in einigen Tests deuteten auf Materialien hin, die nicht von der Erde stammen.

Einer dieser Fälle ist der von Terry Lovelace, einem ehemaligen Sanitäter der Air Force, der 40 Jahre lang ein verstörendes Geheimnis bewahrte.

2012 wurde bei einer Routine-Röntgenaufnahme ein kleines quadratisches Objekt von der Größe eines Fingernagels entdeckt, das tief in Terrys rechtem Bein steckte. Der Arzt hatte so etwas noch nie gesehen.

Dann erinnerte sich Terry plötzlich an das schreckliche Erlebnis, das er zu vergessen versucht hatte – ein Ereignis während eines Campingausflugs im Devil’s Den State Park, über das er nie gesprochen hatte, weil er wusste, dass ihm ohne Beweise niemand glauben würde.

Doch der Beweis war immer da gewesen: ein seltsamer Metallgegenstand, der in seinem Bein steckte, etwas, das nicht von Menschenhand gemacht war.

1977 hatten Terry und ein Freund eine außergewöhnliche Begegnung im Devil’s Den State Park, wo sie ein riesiges dreieckiges Flugobjekt sahen. Dieses Erlebnis führte zu Zeitverlusten und unerklärlichen Verletzungen.

Jahre später stand Terry vor einer schwierigen Entscheidung: seine Geschichte über den Kontakt mit Außerirdischen preisgeben oder schweigen. Seine Entscheidung brachte ihn in Konflikt mit mächtigen Mächten und deckte eine Verschwörung auf, die über unsere Welt hinausreichte.

Manche bleiben skeptisch und glauben, diese Implantate seien künstlich und Teil einer geheimen menschlichen Agenda.

Doch die Arbeit von Dr. Leir sowie Terry Lovelaces Erlebnis in Devil’s Den und das mysteriöse Objekt, das in seinem Bein gefunden wurde, legen nahe, dass es sich bei „außerirdischen“ Implantaten möglicherweise nicht um reine Fiktion handelt.

Video:

https://www.youtube.com/watch?v=SJek6PsN2xg