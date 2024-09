Einzige Person vor Ort äußert sich zum ersten Einsatz der umstrittenen Selbstmordkapsel

Der erste Patient, der die Kapsel benutzte, starb Anfang dieser Woche.

Warnung: Dieser Artikel enthält eine Diskussion zum Thema Selbstmord, die manche Leser als verstörend empfinden könnten.

Die einzige Person, die beim ersten Todesfall im Sarco-Fall dabei war, hat sich zu den in der Schweiz eingesetzten Selbstmordkapseln geäußert.

Die von Dr. Philip Nitschke entwickelten Geräte versprechen eine schmerzlose und schnelle Methode zum Suizid.

Sarco – die Abkürzung für „Sarkophag“ – sind 3D-gedruckte Kapseln, die auf einem Ständer montiert sind, der einen Behälter mit flüssigem Stickstoff enthält .

Der Kanister wird von der Person in der Kapsel per Knopfdruck aktiviert.

Der zehnminütige Vorgang verringert den Sauerstoffgehalt in der Kapsel, sodass die Patienten voraussichtlich innerhalb einer Minute das Bewusstsein verlieren und innerhalb der nächsten neun Minuten sterben.

Am 23. September starb eine 64-jährige Frau aus den USA als erster Mensch in einer Selbstmordkapsel.

Dr. Florian Willet, Co-Präsident der The Last Resort Association, die die Kapseln entwickelt hat, war die einzige Person, die beim Tod der Frau anwesend war. Ihre Identität wurde der Öffentlichkeit nicht bekannt gegeben .

Dr. Willet beschrieb ihren Tod als „friedlich, schnell und würdevoll“.

Einer Meldung auf der Website von The Last Resort zufolge ereignete sich der Tod unter freiem Himmel, „unter einem Blätterdach aus Bäumen, in einem privaten Waldstück“ im Kanton Schaffhausen nahe der schweizerisch-deutschen Grenze.

Dr. Nitschke sagte, er sei „erfreut, dass Sarco genau das getan hat, wofür es entwickelt wurde: nämlich einen freiwilligen, friedlichen Tod ohne Medikamente zu einem vom Patienten gewünschten Zeitpunkt zu ermöglichen“.

Inzwischen hat die Polizei mehrere Personen festgenommen und ein Strafverfahren im Zusammenhang mit dem Tod der Frau eingeleitet. Die Staatsanwaltschaft hat Ermittlungen wegen des Verdachts auf Anstiftung und Beihilfe zum Selbstmord eingeleitet .

In einer Stellungnahme heißt es: „Die Staatsanwaltschaft des Kantons Schaffhausen wurde am Montag, 23. September 2024, um 16.40 Uhr von einer Anwaltskanzlei informiert, dass am Nachmittag bei einer Waldhütte in Merishausen ein begleiteter Suizid mit der Kapsel Sarco stattgefunden habe.“

„In der Folge begab sich die Schaffhauser Polizei inklusive Kriminalpolizei und Staatsanwaltschaft des Kantons Schaffhausen zum Tatort. Zudem wurden Spezialisten des Forensischen Instituts Zürich (FOR) und des Instituts für Rechtsmedizin Zürich (IRMZ) beigezogen.

„Die Selbstmordkapsel Sarco wurde sichergestellt und die verstorbene Person zur Obduktion ins IRMZ gebracht. Zudem wurden mehrere Personen im Raum Merishausen in Polizeigewahrsam genommen.“

„Die Staatsanwaltschaft prüft zudem den Verstoß gegen weitere Straftaten.“

In der Schweiz sind sämtliche Formen der Sterbehilfe illegal. Sterbehilfe – also die Bereitstellung der Mittel zum Sterben für eine andere Person – ist hingegen legal, solange die Handlung, die zum Tod führt, von der Person selbst vorgenommen wird, die ihr Leben beenden möchte.