Sternenhimmel im Oktober 2024: So sehen Sie Sonnenfinsternis, XXL-Vollmond und Co

Nachdem der Oktober mit einer ringförmigen Sonnenfinsternis startet, wartet der größte Vollmond des Jahres auf. Außerdem gibt es noch die Sternschnuppen der Orioniden zu sehen. Alle Termine finden Sie hier im Überblick.

Unzählige Sternschnuppen, eine ringförmige Sonnenfinsternis und der größte Vollmond des Jahres: Der Sternenhimmel wartet im Oktober 2024 mit einigen Highlights auf – leider sind nicht alle davon von Deutschland aus sichtbar.

Ringförmige Sonnenfinsternis am 02.10.2024 leider nicht von Deutschland aus sichtbar

Kurz nach Monatsbeginn findet eine Sonnenfinsternis statt.

Am 02.10.2024 um 20.49 Uhr schiebt sich der dunkle Neumond vor die Sonne. Da sich der Mond an diesem Tag jedoch mit 406.516 Kilometern in Erdferne befindet, ist die Neumondscheibe etwas kleiner als die Sonnenscheibe.

Dadurch wird die Sonne nicht vollständig bedeckt. Beim Höhepunkt der Finsternis bleibt ein leuchtender Ring der Sonne sichtbar. Man spricht von einer ringförmigen Sonnenfinsternis. Leider ist das Spektakel nicht von Europa aus beobachtbar.

Vollmond leuchtet am 17.10.2024 als sterbender Supermond

Am 17. Oktober 2024 um 13.26 Uhr erreicht der Mond seine Vollmondphase. Am selben Tag kommt der Mond zudem in Erdnähe.

Dann trennen ihn nur noch 357.174 Kilometer von der Erde. Dadurch erscheint der Mond größer als gewöhnlich. Doch damit nicht genug: Im Oktober leuchtet der größte Vollmond des Jahres am Himmel.

Man spricht dann auch von einem Supermond. Durch das Zusammentreffen von Vollmond und Erdnähe könnte es zu extremen Gezeiten kommen.

Übrigens hat der Oktober-Vollmond auch noch einige Spitznamen, die auf Beobachtungen in der Natur zurückgehen. Darunter unter anderem Blutmond, Jägermond, sterbender Mond sowie Fallende-Blätter-Mond.

Sternschnuppen der Orioniden flammen im Oktober auf

Neben Vollmond und Sonnenfinsternis dürfen sich Hobbyastronomen auch auf Sternschnuppen freuen. Von Anfang Oktober bis in die erste Novemberwoche flammen die Orioniden am Himmel auf.

Das Maximum des Sternschnuppen-Stroms wird am 22. Oktober erwartet. Dann sollen etwa 25 bis 30 Meteore pro Stunde zu sehen sein. Die beste Beobachtungszeit sind die Stunden von Mitternacht bis 5 Uhr morgens.

Zeitumstellung am 27.10.2024: Sommerzeit endet und Winterzeit beginnt

Am 27. Oktober endet die Mitteleuropäische Sommerzeit.

Dann werden die Uhren um 3 Uhr MESZ um eine Stunde auf 2 Uhr MEZ zurückgestellt.