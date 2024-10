Entmystifizierung des finsteren Kults, der an Türen klopft

Kurz bevor die Covid-Pandemie im Jahr 2020 viele Menschen in Angst und Schrecken versetzte, begannen sich auf den Philippinen Gerüchte über eine Gruppe mysteriöser Leute zu verbreiten, die von Haus zu Haus gingen, an die Türen der Leute klopften und diejenigen, die antworteten, auf der Stelle töteten, indem sie ihnen den Kopf abschlugen.

In Online-Beiträgen wurde die Bevölkerung vor angeblich bewaffneten Personen gewarnt, die einer bestimmten Sekte angehören und in mehreren Provinzen im Norden Mindanaos durch die Straßen ziehen.

Es hieß, diese Leute würden von etwa 21:00 Uhr abends bis etwa 4:00 Uhr morgens auf der Suche nach Opfern umherstreifen. Einige Personen gaben auch an, dass es solche Vorfälle schon früher gegeben habe, sie aber inzwischen abgeebbt seien.

Es dauerte nicht lange, bis die Medien auf den Zug aufsprangen und die alarmierende Geschichte explodierte.

Die philippinische Nationalpolizei begann, den Gerüchten nachzugehen, um herauszufinden, ob sie irgendwie mit einer bestimmten Rebellengruppe in Verbindung stehen, aber es kam nichts dabei heraus, während die lokalen Regierungsbehörden den Menschen rieten, nicht mehr auszugehen, sobald es dunkel wird.

Zwei Männer wurden wegen ihrer mutmaßlichen Beteiligung am Mord an einer Mutter und ihrem siebenjährigen Sohn verhaftet. Sie wurden mit einigen Schusswaffen erwischt, die sie ihrer Aussage nach zum Selbstschutz benutzten, sowie mit mysteriösen Gegenständen, die sich als eine Art Agimat (Talisman) herausstellten.

Selbst als die Hinterbliebenen der Opfer klarstellten, dass der Fall in keinerlei Zusammenhang mit irgendeiner Sekte stand, hinderte dies Gerüchte nicht daran, die Verhaftung mit den früheren Vorfällen in Verbindung zu bringen.

Virales Foto des angeblichen Banutok, aufgenommen am 17. Januar 2020 in Maganoy, Sultan Kudarat.

Eine bizarre Wendung nehmen

In einem viralen Tweet wird sogar behauptet, die Täter seien von Überwachungskameras erfasst worden. Die angeblichen Aufnahmen zeigen, wie Menschen verschwinden und wieder auftauchen.

Das deutet darauf hin, dass die Personen über übernatürliche Kräfte verfügen. Manche Menschen glauben sogar, sie hätten sich in Tiere verwandelt.

Eine Sendung in einem Lokalmagazin konnte ähnliche Behauptungen aus Sultan Kudarat in der Provinz Maguindanao aufspüren. Die dortigen Bewohner beschrieben den Angreifer jedoch als eine sehr große dunkle Gestalt mit leuchtend roten Augen, die sie vor Ort „Banutok“ nennen.

Ein Bewohner schwor sogar, er habe am 16. Januar 2020 um Mitternacht mit der besagten Kreatur zusammengetroffen, die er als sehr schleimig beschrieb.

Die Einheimischen hielten die umzäunten Grundstücke nicht nur verschlossen, sondern brachten auch Schutzvorrichtungen in Form von katholischen Bildern und Statuen, Salz, Weihwasser, umgedrehten Besenstielen und sogar Essig und Asche an ihren Türen an, um die „dämonischen Kräfte“ der verbleibenden Mitglieder des angeblichen Kults, die noch immer auf freiem Fuß waren, abzuwehren.

Höchstwahrscheinlich handelte es sich bei dem angeblichen Banutok nicht um eine Kreatur, sondern um einen gewöhnlichen Dieb oder Einbrecher, der mit Fett eingeschmiert war, um im Falle einer Gefangennahme leichter durchschlüpfen zu können. Laut einem Anthropologen trug die Verbreitung dieser Angst dazu bei, dass die Menschen während der Pandemie in ihren Häusern blieben.

Geburt einer Legende

So wie diese Erzählung zwei Seiten hat (die realistische und die phantasievolle), gibt es auch in der philippinischen Folklore zwei Arten furchterregender Charaktere, die diese Panik ausgelöst haben könnten. Beide stammen praktisch aus demselben Schlüsselwort: katok („klopfen“) und wurden nur durch ihre angenommene Anzahl unterschieden.

Nangangatok („jemand, der klopft“)

Laut mündlicher Überlieferung ist ein Nangangatok ein unsichtbares Wesen oder ein Geist, der an Türen klopft und oft als körperlose Hände dargestellt wird.

Den Menschen wird geraten, zuerst durch die Fenster zu schauen, bevor sie Türen öffnen, da sie den Nangangatok unwissentlich hereinlassen könnten. Schließlich könnte es sogar schwieriger sein, ihn zu vertreiben, als diesen Geist versehentlich ins Haus einzuladen. Da wir sie nicht sehen können, ist es unmöglich zu sagen, wie viele es sind.

Kumakatok („Geheimnisklopfer“)

Die Kumakatok sind drei Gestalten in Roben, die mitten in der Nacht an Türen klopfen. Sie sehen angeblich aus wie normale Menschen, tragen aber Kapuzen, um ihr Gesicht zu verbergen. Ein Besuch von ihnen gilt als schlechtes Omen, dass entweder das älteste Mitglied des Hauses oder ein Kranker sterben wird.

Obwohl es aufgrund der Kleidung, die sie tragen, schwierig ist, ihr Geschlecht genau zu bestimmen, behaupten Geschichten, dass eine Gestalt einer jungen Frau ähnelt, während die anderen beiden wie ältere Männer aussehen.

Die Überlieferungen dieser beiden unterschiedlichen Gestalten vermischten sich und wurden zu einem einzigen Mythos für ein übernatürliches Wesen. Ein Besuch dieser neuen folkloristischen Gestalt bedeutete eine Katastrophe, sodass niemand es wagte, seine Türen zu öffnen, weil sie Angst hatten.

Die meisten Menschen beschlossen einfach, das laute Klopfen zu ignorieren und versuchten nicht einmal, mit der Gestalt zu sprechen, in der Hoffnung, dass sie irgendwann einfach verschwinden würde. Daher gab es keine stichhaltigen Beweise dafür, dass es sich tatsächlich um wandernde Geister oder bloße Menschen handelte.

Zu einem bestimmten Zeitpunkt malten Bewohner der Regionen Luzon und Visayas weiße Kreuze an ihre Türen, um sie abzuwehren. Dieser Trend soll dazu geführt haben, dass das Wesen von Privathäusern zu Regierungsgebäuden, Krankenhäusern und sogar Kirchen wechselte.

Sie werden insbesondere mit Krankheitsausbrüchen und anderen großen Tragödien in Verbindung gebracht, und die gemeldeten Sichtungen sind seit dem Zweiten Weltkrieg deutlich zurückgegangen. Eine Erklärung dafür ist, dass viele Gebäude und Bauwerke zu dieser Zeit zerstört wurden, sodass dem klopfenden Geist nur wenige Türen blieben, an die er klopfen konnte.

Im Laufe der Jahre hat sich die Folklore erneut gewandelt und manche behaupten heute, diese Untätigkeit sei fruchtlos und diese Besuche seien unvermeidlich, da die Männer erst wieder gehen würden, wenn sie erreicht hätten, wofür sie gekommen seien, nämlich um eine lebende Seele zu holen.

Kumakatok von Carlo Vergara

Sie sollten nie sagen: „Wer ist da?“ Das ist ein Todeswunsch. Sehen Sie sich keine Gruselfilme an? — Ghostface, Schrei

Klopf, klopf, wer ist da?

In der philippinischen Kultur sagen wir den Ausdruck „tao po?“ , wenn wir an Türen klopfen, und im Allgemeinen wird dies so verstanden, dass derjenige, der anklopft, einfach nur wissen möchte, ob jemand drinnen ist. Doch laut dem Historiker Ambeth Ocampo bedeutete der Brauch, „tao po“ zu sagen, ursprünglich nicht „Ist jemand da?“.

Die Person, die anklopfte, sollte sich den Leuten drinnen gegenüber als echte Menschen zu erkennen geben, damit sie hereingelassen werden konnten.

Dieser Brauch stammt aus vorkolonialer Zeit, als Türen noch keine Gucklöcher hatten und unsere Vorfahren glaubten, dass außerhalb der Sicherheit ihrer Häuser viele Gefahren lauerten.

Man musste sicherstellen, dass das Klopfgeräusch von draußen nicht von einem wilden Tier oder verschiedenen anderen übernatürlichen Wesen wie einem Aswang (einem Volksmonster), Elementargeistern oder bösen Geistern kam, die nicht sprechen konnten und sich als „Tao“ (Mensch) zu erkennen gaben, um den Haushalt dazu zu bringen, sie hereinzulassen.

Aberglaube widerlegt

Auch die Anzahl der Klopfgeräusche spielt eine Rolle. Mysteriöse Klopfgeräusche, die oft dreifach auftreten (was die drei gekleideten Gestalten in der philippinischen Folklore erklären würde), gelten in vielen Kulturen als Vorboten des Todes, beispielsweise bei den amerikanischen Ureinwohnern, Iren, Schotten, sogar Arabern, Juden und vielen anderen – sie werden Todesklopfen genannt.

Es handelt sich um einen weltweiten Aberglauben mit unterschiedlichen Versionen, beispielsweise dass manchmal an Wänden oder Fenstern statt an Türen geklopft wird oder dass die Person in drei Tagen, drei Wochen oder drei Monaten stirbt.

In einigen Versionen der Geschichte bedeutet dies eine Verhöhnung der Heiligen Dreifaltigkeit, aber der Aberglaube ist weitaus weiter verbreitet als nur im Christentum.

In der häufigsten Form bedeutet mysteriöses Klopfen an der Tür, dass jemand, den man liebt, gestorben ist oder sterben wird. In manchen Versionen ist es ein Todesomen für denjenigen, der das Klopfen selbst gehört hat.

All dies wird oft bösen Geistern, Dämonen, dem Sensenmann und manchmal sogar dem Teufel selbst zugeschrieben, je nach lokaler Geschichte und Kultur. Sogar ein Specht, der an ein Haus klopft, wird als Todesomen angesehen.

Doch wir Menschen haben gelernt, diesem Unglückszeichen mit der beliebten Phrase „auf Holz klopfen“ oder „auf Holz klopfen“ entgegenzuwirken. Diesem Satz ging eine lateinische Version voraus: „absit omen“ , was „ferne sei dieses Omen von uns“ bedeutet.

In westlichen Ländern wird diese Phrase immer dann ausgesprochen, wenn man Glück hat und hofft, dass es so bleibt, denn früher galt es als Glücksbringer, auf Bäume zu klopfen und die Waldgeister darin wissen zu lassen, dass man um ihren Segen bat.

Aber die älteren Leute auf den Philippinen – insbesondere aus den Visayas-Regionen – stürmen zu allem, was aus Holz ist, das sie finden können, und klopfen darauf, während sie die Bisaya-Worte simbako palayo ( „ Gott bewahre“) aussprechen.

Dies geschieht aus Angst, wenn wir etwas Schlechtes sagen, um Worte, die drohendes Unglück bedeuten, rückgängig zu machen.

Die meisten unserer heutigen Aberglauben stammen aus dem 19. Jahrhundert – einer Zeit, in der wir in Bezug auf Tod und Begräbnis ganz andere Bräuche hatten. Früher wurden Leichen etwa drei bis fünf Tage lang in Häusern statt in Bestattungsinstituten ausgestellt, um sicherzustellen, dass der Verstorbene wirklich tot war, denn es kam häufig vor, dass die vermeintlich Toten aufwachten (das sogenannte Lazarus-Phänomen), oft nach einer vorzeitigen Beerdigung.

Daher glaubte man allgemein, dass ein seltsames Klopfen an der Tür von einer Erscheinung des Todes herrührt, der kommt, um die Seele des Verstorbenen zu holen, während die Familie und Freunde trauern oder darauf warten, den Tod zu bestätigen.

Klopfgeräusche als Todeszeichen werden auch heute noch häufig in Horrorfilmen erwähnt; sie gelten als Zeichen dafür, dass jemand im Begriff ist zu sterben oder etwas Gefährliches im Anmarsch ist. Skeptiker sagen jedoch, dass dies größtenteils auf einem „Bestätigungsfehler“ beruhen könnte.

Wenn jemand also an die drei Klopfgeräusche des Todes glaubt und jemand in seiner Nähe stirbt, deutet er wahrscheinlich jedes seltsame Klopfgeräusch im Vorfeld als übernatürliches Vorzeichen des Todes.

Aber gibt es einen guten Grund, Angst zu haben?

Psychologisch gesehen sind Angstgefühle bei mysteriösen Klopfen an der Tür eine natürliche körperliche Reaktion auf die Angst vor dem Unbekannten und nicht ungewöhnlich.

Unser Herzschlag beschleunigt sich und wir sind angespannt, weil wir nicht wissen, was uns erwartet, und nie wissen, ob wir uns auf Kampf oder Flucht vorbereiten sollen.

Kultmorde

Das Wort „Kult“ wurde ursprünglich als die Pflege und Verehrung bestimmter Gottheiten definiert. Im modernen Englisch bezeichnet es inzwischen eine abtrünnige Gruppe mit übermäßiger Hingabe an eine bestimmte Persönlichkeit oder ein bestimmtes Ziel oder mit ungewöhnlichen spirituellen oder philosophischen Überzeugungen, die durch ein gemeinsames Interesse vereint werden.

Kulte nutzen auch Techniken der Gedankenmanipulation, um ihre Anhänger davon abzuhalten, sich aufzulösen und blind gehorsam zu sein, was sie noch gefährlicher macht.

Es ist einfacher, auf die Satanische Panik der 80er Jahre und die berühmten kultischen Massaker der 60er und 70er Jahre zu verweisen, wie etwa die Manson-Morde, die jetzt Alarm auslösen.

Aber im Kontext der revolutionären Unruhen in der Dritten Welt sind staatlich anerkannte sektiererische Selbstjustizler (die normalerweise katholische Lehren mit Animismus verbinden) gegen kommunistische Aufstände ebenfalls alltäglich und haben diese Angst in der philippinischen Psyche noch verstärkt.

Bereits 1987 führte die militante Sekte Sagrado Corazon Señor (Heiliges Herz des Herrn) Krieg gegen Menschen, die sie für Kommunisten hielt. Leider hat sich daran seit mehreren Jahren nichts geändert, denn Menschen werden immer noch „rot markiert“, d. h. es werden böswillig Personen oder Organisationen auf schwarze Listen gesetzt, die die Maßnahmen einer amtierenden Regierung im Land kritisieren oder nicht voll unterstützen.

Im Jahr 2002 kamen bei der Verfolgung von Ruben Ecleo Jr. (Führer der Philippine Benevolent Missionaries Association, der seine Frau ermordet hatte) 23 Menschen ums Leben.

Es gibt auch lokale Dschihadistengruppen aus den späten 90er Jahren bis heute, die die Verantwortung für Angriffe, Entführungen und Morde an vielen Menschen, sowohl Einheimischen als auch Ausländern, übernommen haben.

Panikmache

Bei diesen Todesstößen zeichnet sich ein Muster ab, das vielen kaum auffällt: Sie geschehen normalerweise in Zeiten der Unsicherheit und Paranoia. So wie der kombinierte Mythos von Nangangatok und Kumakatok während des Zweiten Weltkriegs populär wurde, geschahen auch die sogenannten „Kultmorde“ inmitten einer weltweiten Pandemie.

Verschwörungstheoretiker erzählen jedem bereitwillig, dass explosive und faszinierende Schlagzeilen wie diese hauptsächlich von der Regierung erfunden würden, um die Aufmerksamkeit der Massen von den ernsteren Problemen abzulenken, mit denen sie konfrontiert sei, oder dass dies eine Möglichkeit sei, die Erzählung zu kontrollieren und die Dinge unter Kontrolle zu halten.

Auch die Medien sind nicht unschuldig. Sie berichten hauptsächlich über Fakten, die ihrem eigenen Interesse dienen, und lassen jene aus, die für manche Menschen zu heikel sind. Wenn eine kontroverse Nachricht Leute in hohen Positionen berührt, wird sie normalerweise abgetan.

Transparenz ist nur dann klar, wenn sie aus persönlichen Motiven oder Rachegefühlen hervorgeht.

Auch die breite Öffentlichkeit ist nicht frei von Sünden. Online-Beiträge und Social-Media-Sites sind zu einer wichtigen Quelle für Falschmeldungen geworden, die von vielen als absolute Wahrheit akzeptiert werden.

Wie ironisch, dass die Menschen im Zeitalter der Informationstechnologie vergessen, Nachforschungen anzustellen und sich nur auf das verlassen, was von weniger glaubwürdigen Quellen präsentiert wird.

Unter dem Vorwand, Bewusstsein zu schaffen, unbegründeten Gerüchten Glauben zu schenken, ist einfach faul. Menschen tun verrückte Dinge, besonders in Krisenzeiten, also gibt es definitiv einen Grund, Angst zu haben.

Aber wir sollten uns auch daran erinnern, dass Angst sich von Angst ernährt. Sie wird zu dem Monster, das uns alle verschlingen wird, wenn wir es zulassen.

Quelle