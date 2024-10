Die verschiedenen Arten von Alien-Invasionen, die Sie kennen sollten (Video)

Sie kommen! Aber sind wir bereit? Begleiten Sie uns … und finden Sie es heraus!

Die Menschheit ist unersättlich neugierig und unsere Spezies hat schon lange zu den Sternen aufgeblickt und sich gefragt, ob wir wirklich allein unter ihnen sind. Wir haben unzählige Geschichten über angebliche Begegnungen mit Außerirdischen erzählt – einige freundlich, viele furchterregend.

Wir haben ganze Popkultur-Genres rund um die Idee geschaffen, uns mit anderen Wesen zu vermischen, die nicht von dieser Welt sind. Aber trotz all unserer Schätzungen, Vermutungen und Fantasien haben wir bisher noch keine Außerirdischen in Massen auf der Erde gesehen. Was also, wenn sich das ändern würde?

Was, wenn irgendwo außerhalb unserer Atmosphäre verschiedene ernsthafte Bedrohungen lauern, die nur darauf warten, zuzuschlagen?

Wir bringen den Ball mit dem wahrscheinlich naheliegendsten Szenario ins Rollen – einer groß angelegten militärischen Invasion. Dies würde eine massive, planetenweite, aggressive Invasion beinhalten, bei der unsere außerirdischen Feinde modernste Waffen und Technologien einsetzen, um unseren Planeten zu erobern.

Es genügt zu sagen, dass dies unausweichlich endlose schlechte Nachrichten für uns sind. Städte werden zerstört, unsere eigenen menschlichen Streitkräfte werden vernichtet und schließlich wird uns allen die Herrschaft der Außerirdischen aufgezwungen … falls überhaupt jemand von uns überlebt.

Das alles sorgt für eine ziemlich furchterregende und gehörige Portion ernsthafter existenzieller Angst. Aber in Wahrheit ist das mehr als nur eine erfundene Geschichte. Viele glauben, dass, sollte es jemals zu einem Kontakt mit Außerirdischen auf der Erde kommen, eine brutale Machtübernahme die wahrscheinlichste Art und Weise ist, wie sich dieser entwickeln wird.

Stephen Hawking warnte bekanntlich, dass ein Kontakt mit Außerirdischen eine schreckliche Idee sein könnte (oder wäre), und begründete dies mit einem Vergleich mit dem, was die Europäer den amerikanischen Ureinwohnern bei ihrer Entdeckung der Neuen Welt antaten.

Für Hawking könnte eine außerirdische Präsenz hier schnell unseren Untergang bedeuten, sei es durch Kämpfe, Versklavung, die Verbreitung neuer Krankheiten oder durch eine Reihe anderer beunruhigender Umwälzungen.

Die beispiellose Unbeständigkeit einer solchen Situation würde uns verwundbar machen, da wir einer ankommenden Macht mit weit überlegenem Wissen und Technologie gegenüberstünden.

Aber selbst wenn dies die wahrscheinlichste Art der Invasion wäre, was steckt dahinter?

Manche behaupten, es gäbe keine, was Grund genug wäre, warum es wahrscheinlich gar nicht erst dazu kommen wird. Das ist jedoch möglicherweise nur Wunschdenken.

Stattdessen könnte Ressourcenknappheit durchaus ein wichtiger (und dringender) Grund für jede außerirdische Gruppe sein, die es bis hierher geschafft hat. Die Erde ist ein Füllhorn an natürlichen Ressourcen wie Wasser, Mineralien und Metallen.

Und obwohl es unmöglich ist, wirklich zu wissen, wie außerirdisches Leben funktionieren würde, kann man davon ausgehen, dass vieles, was unsere Welt hat, von Nutzen wäre. Was uns, die niederen Menschen, zu kaum mehr als einem Ärgernis macht, das ihnen zufällig im Weg steht; wie Ameisen auf einem ansonsten vollkommen essbaren, köstlichen und lukrativen Kuchen.

Hier spaltet sich die mögliche Strategie jedoch in zwei Teile. Einerseits besteht die Möglichkeit aggressiver Bergbautätigkeiten, die die Natur gnadenlos und ohne jegliche Rücksicht oder Mitgefühl für uns zerstören. Andererseits könnte dieselbe hypothetische Alien-Gruppe einen ausgefeilteren Ansatz bevorzugen und unbekannte Technologien einsetzen, um heimlich die Ressourcen der Erde zu gewinnen.

So oder so wäre es eindeutig nicht gut für uns, wenn uns irgendjemand einfach den Sauerstoff stiehlt … oder uns das Wasser abzapft. Und nachdem sie das getan haben, halten es die eindringenden Aliens vielleicht nicht einmal für nötig, noch lange zu bleiben.

Wenn sie zufrieden sind, fliegen sie vielleicht genauso gut wieder zurück in die Sterne und hinterlassen einen zerstörten Planeten, auf dem es keinerlei Leben mehr gibt.

Andererseits könnte es ein anderer Alientyp vorziehen, diese Welt nicht einfach als verbrauchte Hülle aufzugeben. Hier stellen wir uns mehr langfristige Siedler vor, die diesen Planeten zumindest ihrer Anwesenheit würdig erachten … obwohl die Aussichten für uns Menschen immer noch ziemlich düster sind.

Im Falle einer Aliengruppe, die hier Wurzeln schlagen und leben möchte, muss die Umwelt möglicherweise drastisch verändert werden, um ihren Anforderungen zu entsprechen. Dies könnte eine Änderung der Atmosphäre, des Klimas oder sogar der geografischen Anordnung beinhalten.

Eine umfassende Terraformung könnte die Erde, je nach Ausmaß, sehr schnell für alle oder Dinge unbewohnbar machen, die vor der Invasion hier gelebt haben.

Dennoch können wir größtenteils davon ausgehen, dass Leute wie Stephen Hawking sich nicht nur Sorgen darüber machten, dass einfallende Aliens die Physik unserer heutigen Welt in Stücke reißen könnten.

Die pessimistischeren Ansichten machen sich meistens wirklich Sorgen darüber, was in sozialer Hinsicht passieren könnte … denn für unsere frisch eingetroffenen außerirdischen Vorgesetzten könnte ein weiterer Motivator natürlich die koloniale Expansion sein.

Die Gründung, Aufrechterhaltung oder Ausweitung eines Imperiums, aber in einem enormen, galaktischen Maßstab.

Von Anfang an sollte diese Art der Invasion zumindest gut organisiert sein, denn die Erde ist wahrscheinlich nicht die erste andere Welt, die unserem außerirdischen Feind zum Opfer fällt.

Und allen statistischen Schätzungen zufolge sind wir wahrscheinlich auch nicht die erste andere Zivilisation, auf die unsere außerirdischen Umstürzer stoßen. Auch hier könnte es zwei Wege geben. Einerseits würde uns eine effiziente außerirdische Rasse innerhalb von Augenblicken einfach auslöschen, ohne dass wir auch nur eine Chance hätten, zu überleben und Hallo zu sagen. Andererseits könnte eine effiziente außerirdische Rasse durchaus erkannt haben, dass Kooperation der Schlüssel ist, wenn man einen neuen Planeten in sein Portfolio aufnehmen möchte.

Da wir nicht sofort tot sind, würde es hier interessant werden, wenn die ankommenden Außerirdischen versuchen würden, ihre eigene Regierung zu etablieren – indem sie die Erde mit allen anderen Welten in Einklang bringen, die sie zuvor erobert haben. Letztendlich ist es für uns jedoch nur interessant (oder erträglich), wenn das beste Szenario eintritt und die Neuankömmlinge kooperieren möchten.

Wenn sie das nicht tun, uns aber auch nicht sofort töten, könnten die Menschen sehr schnell zu Bürgern zweiter Klasse werden. Höchstwahrscheinlich wären wir alle versklavt. Wir wären dazu bestimmt und verdammt, den Rest unseres Lebens als unbedeutende, kaum wahrgenommene Rädchen in der außerirdischen Maschinerie zu verbringen.

Und obwohl wir uns bisher mit Invasionen beschäftigt haben, von denen Sie ganz genau wissen, dass sie stattfinden, gibt es noch eine Alternative: verdeckte Infiltration. Dabei dringen unsere außerirdischen Angreifer in die Gesellschaft ein, indem sie sich als Menschen verkleiden … oder indem sie auf irgendeine Weise einflussreiche Personen kontrollieren.

Dieses Szenario ist ebenso beliebt wie die Waffen und das Höllenfeuer einer militärischen Schlacht in der Science-Fiction.

Das Ziel eines jeden Außerirdischen, der es auf die Erde abgesehen hat, ist es, vorsichtig und heimlich Macht zu erlangen, Angelegenheiten zu beeinflussen und Informationen zu sammeln.

In den Geschichten sehen wir vielleicht, wie Staatsoberhäupter, berühmte Gesichter und alle in Machtpositionen unwissentlich in außerirdische Marionetten verwandelt werden. Oder sie könnten sich irgendwann sogar direkt als Außerirdische zu erkennen geben.

Der Showdown kommt, wenn sie sich schließlich aus dem Schatten offenbaren, vielleicht nach einer langen Zeit, und ihre subtile Invasion damit bestätigt wird. Das ist wahrscheinlich genauso beunruhigend wie die Vorstellung eines Krieges mit Außerirdischen … aber auf eine ganz andere Weise. Und für diejenigen, die es als wahrscheinlicheren Weg zur Herrschaft der Außerirdischen bevorzugen, könnte es auch eine Erklärung für das Fermi-Paradoxon sein.

Das Paradoxon besagt, dass die Existenz außerirdischen Lebens mit hoher Wahrscheinlichkeit besteht, wir jedoch widersprüchliche Beweise dafür haben. Wir glauben, dass es sie geben sollte, warum sind wir ihnen also nie begegnet?

Aber wenn sie wirklich durch verdeckte Infiltration vorgehen und uns tatsächlich schon kontrollieren, dann wissen wir deshalb nicht, dass sie da sind. Das ist alles ein ausgeklügelter und brillanter Plan.

Die sogenannte Zoo-Hypothese geht noch ein oder zwei Stufen weiter. Sie wurde 1973 erstmals vom MIT-Radioastronomen John Ball formuliert und besagt, dass intelligente Aliens wahrscheinlich wissen, dass wir bereits hier sind, aber absichtlich auf Distanz bleiben.

Er wies auf Ähnlichkeiten mit der obersten Direktive von Star Trek hin, die es raumfahrenden Gesellschaften verbietet, mit weniger entwickelten Zivilisationen zu interagieren. Die Zoo-Hypothese besagt, dass dasselbe im wirklichen Leben passieren könnte, sodass wir aus der Ferne beobachtet werden … als wären wir Tiere im Gehege eines Zoos. Was den Grund angeht, warum sich eine Aliengruppe für diese Strategie entscheiden könnte, so lautet die optimistische Idee, dass sie damit sicherstellen möchte, dass sich die Menschheit organisch entwickelt, um eines Tages weit genug fortgeschritten und reif genug zu sein, um den Weltraum selbst zu erkunden.

Vielleicht glauben unsere Zoowärter, dass wir Probleme wie Krieg und Klimawandel zu bewältigen haben, und sind deshalb damit beschäftigt, uns im Geheimen zu kontrollieren, bis wir diese Probleme gelöst haben. Eine pessimistischere Interpretation ist jedoch allgemein als Laborhypothese bekannt. In dieser Version der Ereignisse (die wiederum von Ball vorgeschlagen wurde) heißt es, dass die Menschheit nichts weiter als das Objekt eines außerirdischen Experiments ist. Ganz gleich, was das Endziel ist, unsere Welt ist ihre Petrischale, und wir können nichts dagegen tun.

Glücklicherweise können sowohl die Zoo- als auch die Laborhypothese wahrscheinlich im nächsten Jahrhundert von Wissenschaftlern überprüft werden. Angesichts der Fortschritte, die wir gemacht haben, glauben einige, dass wir bald feststellen können, ob wir auf diese Weise isoliert wurden.

Messaging Extraterrestrial Intelligence oder METI ist eine Organisation, die gegründet wurde, um Hypothesen wie diese zu testen, obwohl sie auch nicht ohne Kritiker ist. Für diejenigen, die gegen METI sind, könnte die aktive Suche nach Kontakt mit Außerirdischen an sich gefährlich sein. Da die Erde entweder ein Zoo oder ein Labor ist, könnte jeder Versuch unsererseits, aus unseren Grenzen auszubrechen (so wird angenommen), dazu führen, dass der Zoo oder das Labor geschlossen wird. Und das ist sicherlich nicht gut für uns.

Wie lautet also Ihr Urteil? Ist eine dieser Invasionsarten wahrscheinlich, dass es bald zu solchen kommt? Oder fühlen Sie sich hier auf dem Planeten Erde immer noch vollkommen sicher? Schreckt Sie die Bedrohung durch einen außerirdischen Herrscher in Angst und Schrecken? Oder sind Sie immer noch ganz ruhig und unbesorgt?

Video:

https://www.youtube.com/watch?v=JWqtLNxyXCw