Volltreffer! Große Sonneneruption (X9) wird die Erde treffen!

Oktober 2024, 13:50 UTC (AKTUALISIERT)

Um 12:18 UTC (3. Okt.) wurde gerade ein großer Sonnensturm der Stärke X9,0 rund um die Erde in Richtung Sonnenfleckenregion 3842 registriert.

Dies ist das stärkste Röntgenereignis des aktuellen Sonnenzyklus. Weitere Einzelheiten zu einem möglichen koronarer Massenauswurf folgen.

CME-Update : Nach dem großen Sonnensturm X9.0 heute Morgen ist ein koronaler Massenauswurf (CME) mit Halo-Signatur zu sehen.

Da die Quellregion AR 3842 direkt der Erde zugewandt ist, scheint die Plasmawolke direkt auf unseren Planeten gerichtet zu sein.

Ein weiteres Update wird später heute bereitgestellt, sobald ein CME-Verfolgungsmodell verfügbar ist.

Bitte beachten Sie, dass ein schwacher CME, der mit dem X7-Ereignis am 1. Oktober in Zusammenhang steht, voraussichtlich irgendwann in den nächsten Tagen an unserem Planeten vorbeiziehen wird.

Aurora-Himmelsbeobachter in mittleren bis hohen Breiten sollten die Akkus ihrer Kameras aufladen, falls wie prognostiziert geomagnetische Stürme beobachtet werden.

Geomagnetische Sturmwarnung herausgegeben

Eine Warnung vor leichten (G1) bis starken (G3) geomagnetischen Stürmen ist ab dem späten 3. Oktober und bis in den 4. Oktober hinein in Kraft, wenn der schwache Halo-Kernsand, der mit der Sonneneruption X7.1 in Zusammenhang steht, voraussichtlich die Erde passieren wird. Aurora-Himmelsbeobachter sollten ab Donnerstagnacht wachsam sein.