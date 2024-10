Chinesisch-türkisches Suchteam entdeckt „Arche Noah“ auf dem Berg Ararat: „Keine andere plausible Erklärung“

Die Arche Noah wurde auf dem Berg Ararat in der Türkei entdeckt. Dies teilte ein chinesisch-türkisches Suchteam mit. Es gebe „keine andere plausible Erklärung“ für den Fund.

Sie sind davon überzeugt, dass es sich bei der auf einer Höhe von 3.660 Metern gelegenen und auf 4.800 Jahre geschätzten Holzkonstruktion um die Überreste des biblischen Schiffes handelt, das die legendäre 40-tägige Flut überstanden hat.

Während einer Pressekonferenz in Hongkong erklärte Noah’s Ark Ministries International (NAMI), man sei sich der Echtheit der Entdeckung „zu 99,9 Prozent sicher“ .

Die Vorstellung einer Flut, die groß genug war, um ein Boot auf den Gipfel des Ararat zu heben, widerspricht jedoch geologischen Studien, die keine Beweise für eine globale Flut liefern, die alle Pflanzen, Tiere und einen Großteil der menschlichen Zivilisation ausgelöscht hätte.

Sogar einige fundamentalistische Christen, die an eine weltweite Flut glauben, äußern Zweifel an dieser jüngsten Behauptung.

Doch die Mitglieder des chinesisch-türkischen Teams blieben bei ihrer Schlussfolgerung aus dem Jahr 2008, die später von ihren jeweiligen Regierungen aufgehoben wurde. Bericht des Christian Science Monitor :

„Wie kann ein Schiff auf einem Berg sein?“, sagte Yeung Wing-cheung, einer der sechs Teammitglieder, die im vergangenen Oktober die Struktur auf dem Berg Ararat betraten, dem Monitor heute telefonisch aus Hongkong.

„Der einzige Beleg für eine Holzkonstruktion auf dem Berg Ararat ist die Arche Noah“, sagte Clara Wei , die Teamkoordinatorin, heute ebenfalls per Telefon aus Peking .

„Ich glaube, das ist bis jetzt die wahrscheinlichste Erklärung. Eine andere Erklärung haben wir nicht.“

Es ist kein Scherz

Beide meinen zwar, dass weitere Forschung nötig sei, widerlegten jedoch Kritiker, die behaupten, dass es sich bei dem Ergebnis um eine Fälschung handele. NAMI ist eine Tochtergesellschaft der in Hongkong ansässigen Media Evangelism Limited , die 1989 mit dem Ziel gegründet wurde, Multimedia-Inhalte zur Missionierung zu veröffentlichen.

„Wir haben nichts zu verbergen“, sagt Frau Wei. Sie berichtet, dass in Holzräumen und -gängen auf dem Gipfel des Ararat in der Osttürkei im Eis massive, etwa 20 Meter lange Holzbretter gefunden wurden.

Menschen könnten solch schweres Holz nicht in eine solche Höhe tragen, noch ist ein so abgelegener Ort auf dem Berg mit Fahrzeugen erreichbar.

Auf einem Video der Erkundung sieht man, wie die Teammitglieder mit Steigeisen durch den Schnee stapfen, um zur Fundstelle zu gelangen.

„Man kann Pferde mieten, um Säcke zu tragen, aber sie können nicht allein ein 20 Meter langes Holz balancieren“, sagt Wei und fügt hinzu, dass es keine kulturellen Beweise – etwa Töpferwaren – dafür gebe, dass es sich bei dem Gebäude früher um ein Wohnhaus oder eine Kirche gehandelt habe.

Türkische Beamte aus der Provinz Agri , wo sich der Berg Ararat befindet, nahmen diese Woche ebenfalls an der Pressekonferenz in Hongkong teil. Vizegouverneur Murat Güven und der Direktor des Kulturministeriums Muhsin Bulut, beide Provinzbeamte, glauben, dass es sich bei der Entdeckung wahrscheinlich um die Arche Noah handelt, heißt es in der Ankündigung auf der Website des Teams.

„Die lokale Regierung glaubt, das sei die Arche Noah“, sagt Herr Yeung.

Ein Teil der Struktur, von dem das Suchteam behauptet, er beweise die Entdeckung der Arche Noah auf dem Berg Ararat

Fünf Jahre Suche

Im Laufe der Jahrzehnte haben viele Forscher auf dem Berg Ararat nach der Arche Noah gesucht und einige behaupteten, das Boot gefunden zu haben.

Der russische Pilot aus dem Ersten Weltkrieg, Vladimir Roskovitsky , behauptete, er habe 1917 ein großes Schiff hoch oben auf dem Berg Ararat liegen sehen. Der Astronaut James Irwin leitete zwischen 1982 und 1986 mehrere enttäuschende Expeditionen zum Berg Ararat. Der französische Industrielle Fernand Navarra bestieg den Berg 1955 und barg ein Stück Eiche, das ursprünglich auf 5.000 Jahre datiert worden war; eine genauere Kohlenstoffdatierung ergab später, dass es auf die Zeit zwischen 620 und 90 n. Chr. datiert wurde.

NAMI behauptet jedoch, dass ihre Expedition die erste war, die mehrere Jahre lang mit den Einheimischen zusammengearbeitet hat. Ab 2004 verbrachte NAMI jedes Jahr mehrere Monate am Berg, um Suchvorgänge durchzuführen und gleichzeitig Kontakt zu lokalen Vermittlern zu halten. Was als Dokumentation über die Legende der Arche Noah begann, entwickelte sich zu ihrer eigenen Obsession, das mythische Schiff zu finden, als ihnen ein lokaler Führer namens Parasut Mitte 2008 sagte, er kenne den Standort des Bootes. Ein Teammitglied, Panda Lee , besuchte den Ort im Oktober dieses Jahres.

Laut Wei konnte NAMI die Fundstätte wegen schlechten Wetters erst im Oktober 2009 wieder erreichen, dieses Mal mit einem dreiköpfigen Filmteam. Sie machten Videoaufnahmen sowie Gesteins- und Holzproben und schickten diese dann zur Radiokarbondatierung an eine Universität im iranischen Teheran – an welche Universität, verriet Wei nicht. Diese ergab, dass das Holz 4.800 Jahre alt ist, sagt Wei. Das Team sprach dann mehrere Monate mit türkischen Beamten und Forschern, bevor es diese Woche in Hongkong eine Pressekonferenz abhielt, die eine Flut von Medienberichten in großen Sendern wie Fox News und Good Morning America auslöste .

Teammitglied, das gekündigt hat

Ursprünglich war auch der bekannte Archenjäger Randall Price , ein evangelikaler Christ und Professor an der Liberty University in Lynchburg , Virginia, Mitglied des Teams. Er verließ das Team jedoch, weil er an Parasuts Ehrlichkeit zweifelte, und ist inzwischen zu dem Schluss gekommen, dass es sich bei der Fundstätte um eine ausgeklügelte „ Fälschung “ handelt. Price hat gefragt, warum Parasut und NAMI sich weigern, den Fundort bekannt zu geben.

Yeung und Wei sagen, dass die Stätte dadurch für Plünderungen anfällig werden könnte.

Während die Archenjagd im Südosten der Türkei zu einer Art Industrie geworden ist und zahlreiche Einheimische vor Ort sind, um Besuchern den Fundort der Arche zu zeigen, besteht Wei darauf, dass ihr Führer vertrauenswürdig sei und lediglich auf seine Entdeckung auf dem Berg aufmerksam machen wolle.

„Er glaubt, dass wir die Macht haben, der Welt das zu bringen. Er weiß, dass wir das für ihn tun können“, sagt sie.

Wei und Yeung wollten weder die Summe verraten, die NAMI für die Suche nach der Arche ausgegeben hat. Yeung sagte, das Geld stamme von privaten Spendern aus Hongkong und Australien .

Offen für Interpretationen

Kreationisten haben wie viele andere Archeforscher lange nach Beweisen für die Arche Noah gesucht, um ihren Glauben zu bekräftigen, dass Gott die Welt in sieben Tagen erschaffen hat und dann über die Bösen richtet, so wie damals, als die Welt bei einer Flut zerstört wurde, von der nur Noah und seine Familie verschont blieben.

„Wenn Noah ein wirklich solides Boot gebaut hätte, so wie Sie oder ich ein solides Boot bauen konnten, und über ein stürmisches Meer gereist wäre, so wie Sie oder ich über ein stürmisches Meer fahren könnten, und auf festem Boden gelandet wäre, so wie Sie oder ich auf festem Boden landen könnten – wenn all das bestätigt werden könnte, würde das auch die Moraltheorien bestätigen, an denen sie interessiert sind“, sagt Christopher Toumey , Professor für Anthropologie an der University of South Carolina .

Die Geschichte einer Sintflut ist älter als die Genesis , sagt Professor Toumey. Eine Passage aus dem sumerischen Gilgamesch-Epos, das zu den ältesten bekannten literarischen Werken der Welt gehört, erzählt von einem Mann namens Ziusudra, der eine große Flut überlebte. Die babylonische Version dieser Geschichte besagt, dass Utnapishtum die Flut überlebte. Die Handlung wurde überarbeitet und der Name in der Version im Buch Genesis erneut geändert, diesmal in Noah.

Daher müsse sich die Entdeckung der Arche Noah für evangelikale Christen nicht unbedingt als nützlich erweisen, meint Toumey.

„Offensichtlich wollen sie damit die Geschichte von Noah bestätigen. Genauso gut könnte damit die Geschichte von Ziusudra oder Utnapishtum bestätigt werden“, sagte Toumey dem Monitor.

Ermittlungen dauern an

Der türkische Kulturminister ordnete diese Woche eine Untersuchung an, um herauszufinden, wie NAMI die Holzproben aus der Türkei nach China bringen konnte .

„Wie sind diese Objekte dorthin [nach Hongkong] gekommen und unter wessen Autorität standen die dort anwesenden Beamten? Wir untersuchen das“, sagte Kultur- und Tourismusminister Ertuğrul Günay laut der Lokalzeitung Today’s Zaman . Gleichzeitig begrüßte er den Fund und sagte, er könne den Tourismus ankurbeln.

Der nächste Schritt im Rahmen der Entdeckung bestehe darin, so Wei, mit Wissenschaftlern, Forschern und der türkischen Regierung zusammenzuarbeiten, um weitere Studien vor Ort durchzuführen.

Frau Wei sagt, sie sei zu 99,9 Prozent sicher, dass sie die Arche Noah gefunden hätten.

„Wir brauchen Wissenschaftler, die uns weitere 0,1 Prozent geben.“