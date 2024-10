Immer häufiger wird davon gesprochen, dass die Menschheit unterworfen wurde. Könnte es sein, dass einst Außerirdische auf der Erde gelandet sind und den Planeten mit Technologien erobert haben, die den Menschen unbekannt sind?

Es gab keine bewaffnete Invasion, sondern alles geschah auf viel einfachere Weise.

Änderungen an der Bibel vornehmen

Die Invasion begann mit dem informationellen Umsturz des menschlichen Bewusstseins. Verschiedene kulturelle Referenzen legen nahe, dass graue und lichtlose Menschen auf die Erde kommen werden, die sowohl männliche als auch weibliche Eigenschaften verkörpern.

Im Wesentlichen werden sie als eigenständige biologische Spezies mit einer Mischung aus männlichen und weiblichen Merkmalen beschrieben.

Das Bewusstsein der Menschen zu verändern war einfach – eine leichte Verzerrung der wahren Fakten der Bibel genügte.

Anschließend wurde ein Mechanismus in Gang gesetzt, der Eigenschaften wie Gewissen und Verantwortung für die eigenen Taten im menschlichen Bewusstsein ausschalten konnte.

In der Bibel wird häufig erwähnt, dass ein Lamm die Sünden eines Menschen tragen kann. Es wird geopfert, wodurch ein Ritual durchgeführt wird. Die Hände werden auf den Widder gelegt, die Sünden werden symbolisch auf ihn übertragen und dann stirbt das Tier.

Die Vorstellung, man könne Verbrechen begehen und diese dann durch das Opfer eines Tieres sühnen, untergräbt den Wert des menschlichen Lebens und fördert das Gefühl der Straflosigkeit.

Wenn Menschen erfahren, dass Jesus Christus alles für sie erlöst hat und sogar die zukünftigen Sünden der Menschheit auf sich genommen hat, kann dies ihr Bewusstsein zutiefst beeinflussen.

Die Bibel ist ein umfassender Text, der Fragen über die Welt und ihre Ursprünge beantwortet, Richtig von Falsch unterscheidet und Anleitungen für das Leben gibt.

Sie enthält jedoch auch Passagen, die bei verschiedenen Völkern unterschiedlich ankommen und in identischen Situationen zu unterschiedlichen Handlungen führen.

Substitution von Idealen und Werten

Nach der Erschütterung der weltanschaulichen Prioritäten der Menschen begann etwa im 12. bis 15. Jahrhundert ein Prozess der Ersetzung von Idealen und Zielen im menschlichen Leben.

So hat sich beispielsweise der Begriff des Glücks verändert. Was früher durch die Stärke familiärer Bindungen definiert wurde, wird heute oft mit dem Überfluss an materiellem Reichtum und oberflächlichen Nachahmungen von Liebe und Freundschaft gleichgesetzt.

Ehre, Gewissen und Würde waren früher Verhaltensnormen. Heute muss sogar ein Soldat, der einen Militäreid ablegt, schwören, ehrlich und gewissenhaft zu sein, was darauf hindeutet, dass solche Eigenschaften nicht mehr vorausgesetzt werden.

Diese Veränderungen deuten auf einen tiefgreifenden Wandel in unserer Welt hin, den wir noch immer nicht vollständig begreifen.

Sprachverzerrung

In der dritten Phase wurde das Konzept der Wörter ersetzt, Buchstaben in Wörtern wurden ersetzt und Sprachverzerrungen begannen.

Eine aktuelle Studie untersuchte dieses Phänomen. Wissenschaftler präsentierten Wörter aus verschiedenen Sprachen verschiedenen Nationalitäten. Dabei stellte sich heraus, dass Englischsprachige das Wort „dog“ in anderen Sprachen möglicherweise nicht verstehen, es auf Englisch jedoch einwandfrei verstehen.

Dies trifft auch auf Spanier, Amerikaner und mehrere andere Nationen zu. Es ist die Programmiersprache für die Denkprozesse des Gehirns.

Das Ersetzen von Buchstaben in Wörtern und das Ersetzen von Wörtern durch ähnliche, aber fremde Begriffe kann zu einer Trennung von unserem Unterbewusstsein führen. Wenn sich beispielsweise zwei Menschen über eine Giraffe unterhalten, sie aber als „Nilpferd“ bezeichnen, werden sie einander nicht verstehen.

Ein ähnliches Missverständnis tritt in der Kommunikation zwischen einer Person und ihrem Unterbewusstsein auf.

Falsche Wissenschaften

Die letzte Phase des Bewusstseinswandels ist durch die Entstehung „falscher Wissenschaften“ gekennzeichnet, bei denen die Wissenschaft in Unterteilungen zersplittert ist, die aufgrund des Fehlens einer ganzheitlichen Sichtweise Verzerrungen mit sich bringen. Dies führt uns folglich tiefer in ein tiefgreifendes Missverständnis der Prozesse.

Ergebnisse

Informationsviren haben dazu geführt, dass sich in unserem Bewusstsein zahlreiche Filter angesiedelt haben, die unsere Fähigkeit, Informationen richtig wahrzunehmen, beeinträchtigen.

Dies hat zu einer verzerrten Weltsicht, veränderten Zielen und Idealen, einer korrumpierten Sprache und der Entwicklung einer Methode zur Kontrolle der Menschen geführt.