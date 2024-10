Willkommen in der Matrix: Dieses Spiel ist dein Tor zum Erwachen. Ja, das ist die Hölle, Baby

Zu erkennen, dass wir in einem Reich leben oder uns an einem solchen beteiligen, das der Hölle ähnelt, bedeutet nicht, dass wir uns selbst bemitleiden oder Opferrolle spielen.

Es erfordert eine klare Einschätzung der Umstände. Es geht darum, der Realität ins Auge zu blicken, ohne an Einhörner und rosa Kristalle zu glauben, sondern vielmehr im Rahmen der uns gegebenen Grenzen zu handeln und zu denken.

Wir leben in einer der minderwertigen Welten, und das ist die Hölle.

Die Vorstellung von der Hölle schließt nicht aus, dass man sie interessant und spannend finden kann.

Man kann Spaß haben und spannenden Aktivitäten nachgehen, aber es ist wichtig, sich seiner Umgebung und der herrschenden Bedingungen bewusst zu sein.

Ein Erwachsener beobachtet und beurteilt die Spielbedingungen und trifft Entscheidungen auf der Grundlage der gesammelten Informationen.

Ein Kind hingegen ist ahnungslos und beschwört Fantasiewelten herauf, um der Realität aus dem Weg zu gehen. Es ist vergleichbar mit dem sprichwörtlichen Affen, der nichts sieht, nichts hört und nichts weiß.

Die Entscheidung, wie der Affe zu sein, ist eine persönliche Entscheidung. Glücklicherweise ist es nicht jedermanns Sache.

Der Mittelweg hat nichts mit Idealisierung zu tun, und auch nicht mit Verzweiflung und Gedanken wie „wir werden alle sterben“.

Ja, das ist Realität, aber Sie sind jetzt hier – das sind die Bedingungen Ihrer Existenz. Handeln Sie auf dieser Grundlage.

Nicht aus einem phantasierten Paradies heraus, das Sie nach einem Übergang in mehrere Dimensionen erwartet, sondern im gegenwärtigen Moment.

Hier ist Ihr Standort auf der Karte. Starten Sie den Motor und fahren Sie fort. Das Spiel ist vielleicht nicht das unterhaltsamste – es ist herausfordernd und mühsam.

Aber es bleibt bestehen. Die Art und Weise, wie Sie hierher gekommen sind, ist eine andere Frage. Sie sind jetzt hier und hier müssen Sie sich dem Problem stellen und es lösen.

Willkommen in der Hölle!

Machen Sie es sich bequem, vertiefen Sie sich in das Studium, beobachten Sie und haben Sie Spaß. All das ist möglich.

Denken Sie jedoch an Ihre Umgebung. Geben Sie den Glauben an Märchen auf; kein Raumschiff wird herabstoßen, um Sie vor sich selbst zu retten.

Lerne, präsent zu sein, nimm deine rosarote Brille ab, stärke deinen Willen und deine innere Stärke und verstehe die Regeln dieses Reiches.

Stärke deine Entschlossenheit und wisch deine Tränen weg. Du bist allein hier, in deinem eigenen Spiel. Und ja, es kann ein höllisches Spiel sein. Aber das ist in Ordnung! Genieße es! Alles ist gut! Es ist, wie es sein sollte!

Das Bewusstsein schlummert in dieser Matrix und stellt sich einen Traum vor, ähnlich den Albträumen, die Sie gelegentlich erleben.

In ähnlicher Weise materialisieren sie sich in der Welt, denn auch sie ist eine Illusion. Ein Traum, eingebettet in eine andere, vielschichtige Schicht des Schlafs.

Dieser Traum ähnelt einem Klartraum, in dem wir zwar die Fähigkeit haben, zu handeln und Szenarien zu verändern, aber nicht vollständig. Es ist, als gäbe es eine weitere Ebene, von der die volle Kontrolle ausgeht und die uns nur begrenzte Funktionalität gewährt.

Es ist vergleichbar mit den Zweitpedalen des Fahrlehrers im Fahrschulauto. Er hat immer die Kontrolle über den Vorgang. Und Sie fahren im Moment noch ohne volle Verantwortung.

In diesem Spiel haben wir mehrere Pedale, aber das sind nicht die Hauptpedale. Sie dienen eher als Attrappen und vermitteln die Illusion von Freiheit.

Wer bedient also die Hauptpedale? Denken Sie darüber nach, denken Sie gründlich nach, vertiefen Sie sich in den Gedanken, und Sie werden die Antwort finden.

Mehr über die Programme in der Matrix erfahren Sie im Buch „Die Welt-Illusion“.