Schwächster Polarwirbel im Oktober seit 40 Jahren könnte Winterwetter in Nordamerika und Europa beeinflussen

Der Polarwirbel, der sich 2024 über der nördlichen Hemisphäre bildet, ist für Anfang Oktober auf seinem schwächsten Stand der letzten 40 Jahre, was möglicherweise Folgen für die Winterwettermuster in Nordamerika und Europa haben könnte.

Das ungewöhnliche Verhalten des Wirbels in dieser Saison könnte zu erheblichen Störungen bei Kälteausbrüchen in Teilen der östlichen Vereinigten Staaten, Kanadas und Europas führen.

Der Polarwirbel, der sich dieses Jahr in der Stratosphäre über der nördlichen Hemisphäre bildete, war Anfang Oktober der schwächste der letzten 40 Jahre.

Normalerweise enthält der Polarwirbel kalte arktische Luft, die nicht entweichen kann. In seinem derzeitigen geschwächten Zustand verursacht der Wirbel jedoch Verschiebungen in der Luftzirkulation.

Diese Schwächung kann dazu führen, dass kalte Luft aus den Polarregionen entweicht, was möglicherweise Auswirkungen auf die Winterwetterlagen in Nordamerika und Europa hat.

Laut einem von Severe Weather Europe veröffentlichten Bericht von Andrej Flis könnte dieses Phänomen die Wahrscheinlichkeit von Kälteausbrüchen im Osten der USA, in Kanada und Teilen Europas erhöhen.

Derzeit ist der Polarwirbel kleiner als gewöhnlich und leicht nach Sibirien verlagert. Über dem Pazifik hat sich in der Stratosphäre eine Hochdruckanomalie entwickelt, die auf das Zentrum des Wirbels drückt und seine Verstärkung begrenzt.

Normalerweise verstärkt sich der Wirbel im Oktober und breitet sich vollständig bis in die unteren Schichten der Atmosphäre aus. Die Hochdruckanomalie, die den Wirbel in der Stratosphäre umgibt, drückt jedoch auf ihn, behindert seine Entwicklung und beeinträchtigt seine Struktur.

In den ersten beiden Oktoberwochen wird der Wirbel voraussichtlich weiter schwächer und erreicht seinen schwächsten Stand für diese Jahreszeit in den letzten 66 Jahren. Dies deutet auf eine Störung in den oberen und unteren Schichten der Atmosphäre hin, die sich nach unten verlagern und die Wettermuster verändern könnte.

Eine starke Hochdruckanomalie über Grönland wird tief in die Polarregionen vordringen und den Wirbel beinahe in einzelne Gebiete aufspalten. Gleichzeitig treiben zwei Hoch- und Tiefdruckgebiete im Nordpazifik und auf den Aleuten Energie in die Stratosphäre.

Während der Wirbel im Oktober wächst, wird seine Ausbreitung auf der Westseite aufgrund der Hochdruckanomalie blockiert, was dazu führt, dass er sich über Nordamerika ausdehnt.

Die Nordatlantische Oszillation (NAO), die mit der Stärke des Wirbels zusammenhängt, wird Prognosen zufolge zumindest in der ersten Oktoberhälfte negative Werte aufweisen. Normalerweise würde ein negativer NAO-Index eine erhöhte Wahrscheinlichkeit von Schneefall und Kälteeinbrüchen im Osten der Vereinigten Staaten anzeigen. Schnee und Kälte sind jedoch noch nicht sicher, da das Muster im Oktober noch gestört sein könnte.