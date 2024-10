Neuer Film legt nahe, dass König Charles 1975 mit einem UFO-Prototyp flog (Video)

Ein neuer Dokumentarfilmhit über das Interesse der britischen Königsfamilie an UFOs und paranormalen Phänomenen untersucht die Behauptungen, Prinz Charles habe 1975 in Kanada tatsächlich ein UFO fliegen lassen.

Der Film mit dem Titel „King Of UFOs“ enthält ein Interview mit dem kanadischen Taucher Dan Costello, der behauptet, Charles als einen von drei Piloten beim Fliegen eines UFO-Prototyps in Sandy Point in Nova Scotia gesehen zu haben.

Costello behauptet, das Flugobjekt habe die Form eines UFO gehabt und eine blaue Ionenflamme ausgestoßen, die die Erde darunter versengte und in Gras verwandelte.

Er gibt an, dass Prinz Charles als Hubschrauberpilot auf der nahegelegenen HMS Endeavour stationiert war und in das sogenannte Projekt Serpico eingezogen wurde.

Costellos fügt hinzu:

„Das Fluggerät hatte Doppelrotorblätter wie ein Hubschrauber, aber es konnte auch einfach ohne Rotorblätter am Himmel schweben und es war kein Antriebsgeräusch zu hören, nur ein schwaches elektromagnetisches Knistern.

Ich glaube nicht, dass es außerirdisch war, aber es könnte sich um eine Technologie handeln, die von Nikola Tesla entwickelt wurde, der hier eine Anlage hatte, und die jetzt vom US-amerikanischen, kanadischen und britischen Militär genutzt wird.“

Der Regisseur des Films, Mark Christopher Lee, recherchierte Costellos Behauptungen und kam zu dem Schluss, dass diese stichhaltig sind.

Er fand auch Beweise dafür, dass es sich bei der Technologie um etwas handeln könnte, das US-Militärangehörige wie David Grusch angeblich selbst gesehen haben. Lee fügt hinzu:

„Was wäre, wenn das, was wir alle am Himmel sehen und für außerirdische Raumschiffe halten, in Wirklichkeit nur eine geheime, hochentwickelte, erdgebundene Technologie ist? Was wäre, wenn Prinz Charles an diesem Projekt beteiligt war – kennt König Charles die Wahrheit über UFOs? Wenn ja, sollte er diese Wahrheit der Öffentlichkeit mitteilen. Wir haben ein Recht darauf, es zu erfahren!“

Lee hat König Charles geschrieben und ihn zu diesem Ereignis von 1975 in Sandy Point befragt, aber bis heute hat der Palast nicht geantwortet.

Lee sagt:

„Anfangs war ich ziemlich skeptisch gegenüber Costellos Behauptungen, aber seit der Film herausgekommen ist, haben sich zahlreiche Zeugen gemeldet, die erklärt haben, dass sie sich an diesen Vorfall in Sandy Point erinnern und dass in dieser Gegend seltsame Flugobjekte geflogen seien.

Das könnte auch den berüchtigten UFO-Vorfall in der Nähe von Shag Harbour erklären, bei dem die Leute vermutet haben, dass es sich um ein UFO handelte – in Wahrheit handelte es sich wahrscheinlich um eine experimentelle Technologie, die die USA, Kanada und Großbritannien geheim halten wollten, und die UFO-Alien-Geschichte war eine gute Tarnung dafür.“

Video:

https://www.youtube.com/watch?v=szGw3MxzY0k