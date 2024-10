Die Krümmung der Flachen Erde

Buchstäblich jeder auf der Welt – einschließlich aller Anhänger der Theorie der flachen Erde – hat die Wirkung der Krümmung der Erdkugel gesehen .

Anhänger der „Flache Erde“ -Theorie können nicht einmal einen einfachen Sonnenuntergang erklären, ohne schlicht über die Funktionsweise der „Perspektive“ zu lügen .

Alle Himmelskörper – Sonne, Mond und Sternbilder – bewegen sich Tag und Nacht in einer großen sphärischen Bahn um die Erde , ohne dass sich ihre scheinbare Größe am Himmel aufgrund von Parallaxe oder Perspektive ändert.

Jeder, der sie schon einmal beobachtet hat, weiß, dass sie nicht „zu einem Fluchtpunkt verschwinden“, wie die Anhänger der Flache- Erde-Theorie behaupten.

Sie erheben sich hinter dem Horizont im Osten.

Sie breiten sich nach Westen aus und behalten dabei immer dieselbe Größe am Himmel.

Und sie bewegen sich nach unten, vorbei am westlichen Horizont.

UND: Nachdem sie den westlichen Horizont überschritten haben, sind sie hoch am Himmel über den Köpfen von Millionen von Menschen Tausende von Meilen westlich sichtbar.

Kein Anhänger der Theorie der flachen Erde hat jemals auch nur versucht, diese Beobachtung, die buchstäblich jeder auf der Welt tagtäglich sieht, ehrlich zu erklären.

Nachtrag:

In alten Zeiten – vor mehr als 2.000 Jahren – bevor die Menschen begannen, regelmäßig weite Strecken über die Oberfläche der Erde zu reisen , als selbst größere und oft von Land umschlossene Bevölkerungen die meiste Zeit ihres Lebens an einem Ort blieben, war die Vorstellung, die Erde sei flach , vielleicht glaubhaft . Die Menschen hätten glauben können, Sonne und Mond und andere Himmelskörper würden in ihrer sphärischen Form über den Himmel rotieren und sich dabei nie dem Beobachter nähern oder von ihm entfernen, sondern um und unter der flachen Oberfläche der Erde und durch eine „Unterwelt“-Region kreisen.

Doch diese Ansicht war nicht länger glaubwürdig, als die Menschen begannen, regelmäßig Hunderte von Kilometern von Ost nach West zu reisen, vor allem über die Ozeane, und sich ihnen überall der gleiche Blick auf den Himmel bot.

Die weit verbreitete Vorstellung, Eratosthenes habe um 200 v. Chr. „bewiesen, dass die Erde eine Kugel ist“, ist also in Wirklichkeit falsch.

Wer sich die Mühe machte, über das nachzudenken, was er auf seiner Reise um die Erde beobachtete , wusste zur Zeit des Eratosthenes schon lange, dass die Erde eine Kugel ist. Eratosthenes berechnete ihren Umfang mithilfe der Geometrie.

(Übrigens bedeutet sogar das altgriechische Wort „Geometrie“ „Erdvermessung“.)

Und heutzutage kann NIEMAND die Unwissenheit der Menschen aus alter Zeit als Entschuldigung vorbringen. Jeder weiß heute dank des Allgemeinwissens von Millionen Menschen, die täglich rund um den Globus reisen, dass Sonne, Mond und Sternbilder, wenn sie hinter dem westlichen Horizont untergehen, hoch am Himmel über den Köpfen von Millionen Menschen Tausende von Meilen westlich sichtbar sind.

Es gibt heute im wahrsten Sinne des Wortes keinerlei Entschuldigung mehr für die Annahme, die Erde sei flach .

Keiner.

Die Sonne bewegt sich NACH UNTEN über den westlichen Horizont hinaus. Und NICHT „zu einem Fluchtpunkt“.

