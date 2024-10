Li Ching-Yun wurde 256 Jahre alt und schrieb ein lange verborgenes Buch mit dem Titel „Seltene Erden: Verbotene Heilmittel“

Li Ching-Yun ist eine faszinierende Figur, die sowohl in Mythen als auch in historischen Dokumenten verankert ist.

Er wird oft als der am längsten lebende Mensch bezeichnet, wobei behauptet wird, er sei unglaubliche 256 Jahre alt geworden. Die Einzelheiten seines Lebens sind voller Intrigen und Geheimnisse, und seine angebliche Langlebigkeit hat ihn zu einem Gegenstand der Faszination gemacht für …

Hintergrund und frühes Leben

Li Ching-Yun, manchmal auch Li Ching-Yuen oder Li Ching Yun geschrieben, wurde Berichten zufolge 1677 in Qi Jiang Xian in der chinesischen Provinz Szechuan geboren.

Historischen Aufzeichnungen zufolge starb er am 6. Mai 1933, was ihn zum Zeitpunkt seines Todes 256 Jahre alt machte. Dieses Alter liegt weit über dem, was man für eine menschliche Lebenserwartung als möglich hält, und hat zu erheblichen Debatten und Skepsis geführt.

Historische Aufzeichnungen und Verifizierung

Trotz der Skepsis hinsichtlich seiner Lebensspanne wurden Li Ching-Yuns Existenz und außergewöhnliche Langlebigkeit in mehreren Quellen dokumentiert, darunter:

The New York Times : Am 6. Mai 1933 veröffentlichte die New York Times einen Nachruf auf Li Ching-Yun, in dem sein Tod anerkannt und seine unglaubliche Lebensspanne geschildert wurde. In dem Artikel wurde erwähnt, dass er seine Langlebigkeit einem ruhigen Geist, einer einfachen Ernährung und der konsequenten Anwendung von Kräutermedizin zuschrieb.

Zertifikate des chinesischen Kaisers : Während der Qing-Dynastie soll die chinesische Regierung Li Ching-Yuns ungewöhnliche Langlebigkeit bei zwei verschiedenen Anlässen gewürdigt haben. Das erste Mal, als er 150 Jahre alt war, und das zweite Mal, als er 200 Jahre alt wurde. Diese Zertifikate wurden ihm, obwohl sie in der heutigen Zeit nicht direkt verifiziert wurden, vermutlich vom Kaiser in Anerkennung von Li Ching-Yuns bemerkenswerter Lebensspanne verliehen.

Dokumentation von Wu Chung-Chieh : 1930 fand Professor Wu Chung-Chieh von der Universität Chengdu angeblich Aufzeichnungen der kaiserlichen chinesischen Regierung, in denen Li Ching-Yuns 150. Geburtstag im Jahr 1827 gefeiert wurde. Dies untermauerte die Annahme, dass er über zwei Jahrhunderte alt wurde. Diese Aufzeichnungen wurden angeblich in den Archiven der chinesischen Regierung gefunden und bildeten die Grundlage für die Behauptung seines hohen Alters.

Lebensstil und Langlebigkeitspraktiken

Li Ching-Yun war bekannt für seine Meisterschaft in Kampfkünsten, Kräuterheilkunde und sein profundes Wissen über chinesische Heilpflanzen und Pilze. Er begann seine Laufbahn als Kräuterkundler im Alter von 10 Jahren und verbrachte über ein Jahrhundert damit, Kräuter zu sammeln und mit verschiedenen Heilpflanzen zu experimentieren.

Seine Ernährung und seine täglichen Gewohnheiten, wie sie in verschiedenen Quellen dokumentiert sind, spielten eine zentrale Rolle für seine Langlebigkeit:

Ernährung : Li Ching-Yuns Ernährung bestand hauptsächlich aus Kräutern, Heilpilzen und Meeresgemüse. Man geht davon aus, dass er große Mengen Pilze wie Reishi , Goji-Beeren , wilden Ginseng , He Shou Wu und Gotu Kola aß.

Gerüchten zufolge soll er auch große Mengen Shilajit konsumiert haben , ein mineralreiches Harz, das in hochgelegenen Felsen im Himalaya vorkommt und für seine verjüngenden Eigenschaften bekannt ist.

Tagesablauf : Li Ching-Yun befolgte einen strengen Tagesablauf aus Meditation, Atemübungen und leichten Kampfsportarten, von denen er behauptete, dass sie ihm dabei halfen, seine Vitalität und Gesundheit zu bewahren. Er schwor, einen ruhigen und gelassenen Geist zu bewahren und schrieb seine Langlebigkeit einer Kombination aus körperlicher und geistiger Disziplin zu.

Kräutermedizin und Langlebigkeitstonikum : Zusätzlich zu Pilzen und Kräutern soll Li Ching-Yun ein selbst zubereitetes Langlebigkeitstonikum zu sich genommen haben, das eine Mischung aus exotischen Kräutern und anderen natürlichen Zutaten enthielt. Dazu gehörten Meeresgemüse und andere Pflanzen, die reich an Mineralien und Antioxidantien waren. Er stützte sich stark auf die traditionelle chinesische Medizin, mied verarbeitete und schwere Lebensmittel und hielt sich an natürliche, nährstoffreiche Substanzen.

Kulturelle Auswirkungen und Erbe

Die Geschichte von Li Ching-Yun hatte tiefgreifende kulturelle Auswirkungen, nicht nur in China, sondern auf der ganzen Welt. Sein Leben und seine Praktiken waren Gegenstand zahlreicher Bücher, Artikel und akademischer Diskussionen über Langlebigkeit. Er wurde zu einem Symbol für das Potenzial der traditionellen chinesischen Medizin und die Kraft der natürlichen Heilung.

Das Buch „Seltene Erden: Verbotene Heilmittel“

Li Ching-Yuns vollständigen Nachruf und weitere Einzelheiten über sein Leben finden Sie in dem Buch „ Rare Earth: Forbidden Cures“ von Dr. Joel D. Wallach. Das Buch befasst sich mit verschiedenen unkonventionellen Heilmethoden und natürlichen Heilmitteln, die von der modernen Medizin oft übersehen werden. Li Ching-Yun wird als außergewöhnliches Beispiel für die Vorteile der Naturheilkunde und das Potenzial für eine längere Lebensdauer des Menschen durch Ernährung und Lebensstil hervorgehoben.

Skepsis und Debatte

Trotz der Fülle an Anekdoten und historischen Dokumenten bleibt die Echtheit von Li Ching-Yuns Lebensspanne umstritten. Moderne Wissenschaftler und Historiker argumentieren, dass es nicht genügend konkrete Beweise gibt, um zu bestätigen, dass er 256 Jahre alt wurde.

Die Methoden zur Altersüberprüfung im 17. und 18. Jahrhundert waren nicht so fortschrittlich oder zuverlässig wie heute, was es schwierig macht, sein tatsächliches Alter zu bestimmen. Einige spekulieren, dass sein Alter im Rahmen lokaler Folklore oder aufgrund einer Verwechslung zwischen Generationen von Menschen mit demselben Namen übertrieben worden sein könnte.

Universität nach ihm benannt

Es ist unklar, ob es derzeit eine Universität gibt, die nach Li Ching-Yun benannt ist und sich speziell mit Langlebigkeit beschäftigt. Sein Leben und seine Praktiken inspirieren jedoch weiterhin die Forschung auf dem Gebiet des Alterns und der traditionellen Medizin.

Viele Wellness-Zentren und Praktiker der traditionellen chinesischen Medizin betrachten sein Leben als Beispiel für das außergewöhnliche Potenzial der Kräutermedizin und der Lebensstilentscheidungen.

Abschluss

Li Ching-Yuns Geschichte, ob nun wahr oder nicht, hat die Diskussion um die menschliche Langlebigkeit unauslöschlich geprägt. Seine Einhaltung einer einfachen, auf Kräutern basierenden Ernährung, sein disziplinierter Lebensstil und seine Verwendung von Heilpilzen, Shilajit und Meeresgemüse haben ihn zu einer interessanten Figur für diejenigen gemacht, die nach den Geheimnissen eines langen und gesunden Lebens suchen. Während die moderne Wissenschaft skeptisch bleibt, dient die Legende von Li Ching-Yun als kraftvolles Zeugnis für die alte Weisheit der traditionellen chinesischen Medizin und das Potenzial natürlicher Substanzen zur Förderung von Gesundheit und Langlebigkeit.