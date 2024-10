Projekt Blue Beam: Fakt oder Fiktion? „Die falsche Verschwörung über einen außerirdischen Angriff“ (Video)

Stellen Sie sich vor, Sie wachen eines Morgens in einer Welt auf, in der alles, was Sie wissen, auf den Kopf gestellt ist.

Über Nacht stellen bahnbrechende (falsche) archäologische Entdeckungen die Grundlagen jeder großen Religion in Frage und hinterlassen in der Gesellschaft Aufruhr und Unglauben.

Bevor Sie überhaupt begreifen können, was passiert, beginnt sich der Himmel zu verändern.

Riesige, hyperrealistische Projektionen von Göttern erscheinen über Großstädten weltweit und kommunizieren direkt mit ihren Anhängern, nicht durch gesprochene Worte, sondern telepathisch.

Während Panik den Planeten erfasst, überschwemmen Berichte über UFO-Sichtungen die Nachrichten. Weltweite Führer rufen die Menschen auf, angesichts einer drohenden außerirdischen Bedrohung zusammenzuhalten.

In nur zwei Tagen ist die Welt, die Sie einmal kannten, zusammengebrochen.

Dieses Szenario klingt wie die Handlung aus einem Science-Fiction-Film, doch einige Verschwörungstheoretiker glauben, dass es sich dabei um Teil einer geheimen Agenda namens „Project Blue Beam“ handeln könnte, einer angeblichen psychologischen Operation mächtiger Eliten mit dem Ziel, eine neue Weltordnung herbeizuführen und die Gesellschaft umzugestalten.

Serge Monast war ein solcher Verschwörungstheoretiker. Er ist vor allem für seine Förderung der Verschwörungstheorie des Projekts Blue Beam bekannt. Unter dem Vorwand eines Herzinfarkts starb er im Dezember 1996 im Alter von 51 Jahren in seinem Haus.

Laut Serge Monast besteht das Projekt Blue Beam aus vier Phasen:

Schritt 1: Diskreditierung archäologischen Wissens.

In der ersten Phase geht es darum, gefälschte archäologische Funde ans Licht zu bringen, welche die zentralen Glaubensinhalte aller großen Religionen in Frage stellen und so weitverbreitete Verwirrung und gesellschaftliche Unruhen hervorrufen.

Schritt 2: Globale holografische Projektionen religiöser Figuren.

Es wird eine „Weltraumshow“ aufgeführt, bei der dreidimensionale holografische Projektionen messianischer Figuren am Himmel über verschiedenen Regionen der Welt erscheinen, die jeweils den in diesem Gebiet vorherrschenden religiösen Glaubensrichtungen entsprechen.

Schritt 3: Telepathische Kommunikation.

In der dritten Phase wird mithilfe hochentwickelter Technologie eine telepathische Kommunikation simuliert. Dabei glauben die Teilnehmer, direkte Nachrichten von ihren Gottheiten oder spirituellen Führern zu erhalten.

Schritt 4: Die große Täuschung. Die letzte Phase ist in drei Teile unterteilt:

Die Weltbevölkerung davon überzeugen, dass in jeder größeren Stadt eine Alien-Invasion unmittelbar bevorsteht. Christen davon überzeugen, dass die Entrückung kurz bevorsteht. Durch die Verwendung einer Mischung aus elektronischer Manipulation und übernatürlichen Kräften wird eine Illusion geschaffen, die alle Formen der Kommunikation und Technologie durchdringt und sogar in Haushaltsgeräte eindringt.

Während viele Leute das Projekt Blue Beam als reine Fantasie abtun, wirft die Theorie eine beunruhigende Frage auf: Könnte solch eine große Täuschung jemals wirklich durchgezogen werden?

Und wenn ja, wie können wir uns auf die Möglichkeit eines solch dramatischen Umbruchs vorbereiten?

Video:

https://www.youtube.com/watch?v=kaS8fP12CGM