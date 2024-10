Was ist mit der Zweiten Mauer? Wo befand sie sich?

In meinem vorherigen Beitrag habe ich über die Große Riesenmauer geschrieben, die in der Bibel als die große Leviathan-Mauer bekannt ist und unter dem Atlantischen Ozean 22.000 km lang ist und vom Südpol zum Nordpol verläuft und die Welt in zwei Zonen, die Ostzone, teilte und Westen, um die beiden verfeindeten Fraktionen, Drachen in der Westzone und Menschen in der Ostzone, zu spalten. Von Gorgi Shepentulevski

Aber nur eine Mauer reichte nicht aus, da die andere Seite der flachen Erde freigelegt und unbewacht gewesen wäre. Wo befand sich also die Zweite Mauer?

Die Zweite Mauer befand sich entlang der Westküste Amerikas und verlief vom Nordpol bis zum Südpol, genau wie die andere Mauer auf dem Grund des Atlantischen Ozeans.

Heute liegt diese Zweite Mauer in Trümmern, nachdem sie während der großen Flut von 1802 n. Chr. von einem 600 m hohen Tsunami getroffen wurde, aber das meiste davon ist heute noch sichtbar, bekannt als die Kontinentalscheide Amerikas!

Die kontinentale Wasserscheide Amerikas (auch bekannt als die Große Wasserscheide, die Westliche Wasserscheide), eine etwa 11.000 km lange große Riesenmauer auf dem amerikanischen Kontinent, die die West- und Ostzone von der Westzone trennte Seite der flachen Erde. Es trennt die Wassereinzugsgebiete des Pazifischen Ozeans von denen des Atlantischen Ozeans und ist Teil der größeren Kluft zwischen Drachen und Menschen, die von der Brooks Range im Norden Alaskas über den Westen Kanadas entlang des Kamms der Rocky Mountains bis nach New Mexico verläuft. Von dort aus folgt es dem Kamm der mexikanischen Sierra Madre Occidental und erstreckt sich bis zur Spitze Südamerikas. Siehe Fotos unten!

Mit diesen beiden großen riesigen Mauern war die Trennung zwischen der Drachenrasse von Atlantis und den Menschen von Lemuria (ursprünglich bekannt als Kitan) vollständig und intakt, und zwischen ihnen wurde zum ersten Mal ein relativer Waffenstillstand zwischen Drachen und Menschen geschlossen, der etwa 100 Jahre dauerte, bis zum Ausbruch des Trojanischen Krieges kurz nach dem Großen Schisma im Jahr 1054 n. Chr.

Beide Mauern wurden von Alexander dem Großen in nur wenigen Monaten unter Verwendung der in der Alten Welt vorhandenen Atomcluster-Hochtechnologie errichtet!

Der Grund, warum Russland nach der großen Flut von 1802 bis 1867 die US-Bundesstaaten Alaska, Washington, Oregon und Kalifornien sowie die gesamte Westküste Kanadas entlang dieser kontinentalen Trennmauer besaß, die auf den Fotos in roter Linie dargestellt ist, war weil diese Gebiete historisch gesehen Teil von Alexanders großem Königreich Lemurien (Kitan) waren.

Zu der Zeit, als diese Mauern gebaut wurden, gab es auf der Welt weder Ozeane noch Meere, sondern nur trockenes Land mit einem riesigen Fluss Okeanos, der die Gärten des Paradieses bewässerte.

Am 30. März 1867 wurde Alaska nicht für 7,2 Millionen US-Dollar an die USA verkauft, sondern für 100 Jahre verpachtet, und als der Pachtvertrag auslief, wurde es erneut verpachtet, wobei eine geheime Übergangsfrist zwischen Menschen und Drachen ausgehandelt wurde.