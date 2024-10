CTV News hat ein Bild eines nicht identifizierten Objekts erhalten, das im Februar 2023 von einer F-22 Raptor der US Air Force über dem dünn besiedelten Yukon-Territorium in der Nähe von Alaska abgeschossen wurde. Bei dem Bild handelt es sich wahrscheinlich um die Fotokopie eines E-Mail-Ausdrucks.

Aus den Dokumenten geht hervor, dass das Bild kurz nach dem Vorfall zunächst zur Veröffentlichung freigegeben wurde, diese Genehmigung jedoch später zurückgezogen wurde.

Das Bild, das innerhalb des Verteidigungsministeriums geteilt wurde, wurde als potenziell problematisch eingestuft, da seine Veröffentlichung „weitere Fragen“ aufwerfen könnte.

Auf einem körnigen Foto, das wie eine Fotokopie oder ein Ausdruck aussieht, ist ein unscheinbares rundes weißes Objekt mit unscharfen Rändern zu sehen.

Bei diesem Objekt handelt es sich Berichten zufolge um das Objekt, das von einem Stealth-Kampfflugzeug vom Typ F-22 der US Air Force während einer gemeinsamen Operation mit den kanadischen Streitkräften abgeschossen wurde.

Das kürzlich veröffentlichte Foto des UFOs wurde wenige Tage nach dem Vorfall als „nicht geheim“ gekennzeichnet. Später gelangte es in den Besitz eines kanadischen Journalisten, der das Bild dann verbreitete. Das Militär selbst hat das Foto nicht so schnell freigegeben.

Ein PR-Beauftragter des kanadischen Verteidigungsministeriums warnte seine Kollegen, dass die Veröffentlichung dieses nicht geheimen UFO-Bildes weitere Fragen und Verwirrung hervorrufen könnte, und nannte dies als möglichen Grund für die Verzögerung der Veröffentlichung.

Taylor Paxton, Direktor für elektronische Kommunikation des kanadischen Verteidigungsministeriums, teilte seinen Militärkollegen mit, dass „angesichts der gegenwärtigen öffentlichen Lage und der Behauptungen, die Einrichtung sei harmlos“, mit Verwirrung zu rechnen sei.

In einem Brief des kanadischen Brigadegenerals Eric Laforeste wurde das UFO als „zylindrisches Objekt“ beschrieben: „Das obere Viertel ist metallisch, der Rest ist weiß. An der Unterseite befindet sich ein 20 Fuß langer Draht, an dem eine Art Paket befestigt ist.“

Ian Boyd, Professor für Luft- und Raumfahrttechnik und Direktor des Center for National Security Initiatives an der University of Colorado, bezeichnete die Zurückhaltung der kanadischen Regierung gegenüber der Veröffentlichung des Bildes als ein Problem der nationalen Sicherheit, obwohl das Foto als „nicht geheim“ gekennzeichnet ist.

„Alles läuft darauf hinaus, dass diese Vorfälle die potenzielle Verwundbarkeit des Verteidigungssystems der Vereinigten Staaten und Kanadas veranschaulichen“, sagte Boyd.

Genauere Angaben zur Art des Objekts und seiner Ladung wurden den Medien nicht gemacht.

Ian Boyd weist darauf hin, dass der Mangel an detaillierten Informationen Verschwörungstheorien befeuert.

Dennoch zieht das Militär dieses Szenario der Veröffentlichung von Details vor, die Schwachstellen in der Verteidigung offenlegen könnten.

CTV News berichtet, dass seine Journalisten beabsichtigen, das kanadische Militär um eine Version mit höherer Auflösung anzufordern.

CTV News berichtete, dass die im März 2023 eingereichte Informationsanfrage nach 18 Monaten eine Antwort vom Verteidigungsministerium erhielt. Die Suche nach dem Wrack des Objekts wurde am 17. Februar 2023 aufgrund strenger Winterbedingungen eingestellt.

Trotz der Beteuerungen von Präsident Joe Biden, dass von den abgestürzten Objekten vermutlich keine Gefahr ausgehe, sind diese Ereignisse aufgrund des Fehlens umfassender Informationen und Bildmaterials in ein Mysterium gehüllt.