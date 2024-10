Puma Punku: Beweise für laserähnliche Werkzeuge, die von alten Zivilisationen verwendet wurden

72 Kilometer westlich von La Paz, hoch in den Anden, liegen die geheimnisvollen antiken Ruinen von Puma Punku.

Die dort gefundenen Megalithsteine ​​zählen zu den größten der Welt. Einige Felsbrocken sind bis zu 8 Meter lang und wiegen jeweils über 100 Tonnen.

Puma Punku ist ein riesiger Tempelkomplex der Tiwanaku-Stätte in der Nähe von Tiwanaku, Bolivien.

Tiwanaku spielt in den Legenden der Inka eine wichtige Rolle, da man glaubt, dass hier die Götter die Welt erschaffen haben.

Puma Punku wiederum bedeutet „Die Tür des Pumas“.

Wie der Andenspezialist, Professor für Anthropologie an der Binghamton University, WH Isbell, anmerkte, wurde eine Radiokarbondatierung anhand von organischem Material aus der untersten und ältesten Schicht der Hügelaufschüttung des Puma Punku durchgeführt.

Dieses Segment wurde während der ersten von drei Bauepochen abgelagert und datiert den ersten Bau des Puma Punku auf 1510 ±25 BP.

Puma Punku ist in seiner Konstruktion, Form und Lage so ungewöhnlich, dass viele Wissenschaftler es für die faszinierendste antike Stätte auf dem Planeten halten.

Die gängigen Experten gehen davon aus, dass die in Puma Punku gefundenen Blöcke mit primitiven Steinwerkzeugen von Hand geformt wurden.

Einige Forscher sehen in der komplizierten Steinmetzarbeit allerdings einen Beweis für den Einsatz hochentwickelter Präzisionstechnologie.

Wie konnten primitive Menschen, die vor Tausenden von Jahren lebten, solch makellose Steinmetzarbeiten herstellen, ohne Zugang zu irgendeiner Form von Technologie zu haben? Haben sie Stöcke und Steine ​​verwendet?

Oder ist es möglich, dass die antiken Erbauer von Puma Punku die Megalithsteine ​​mithilfe hochentwickelter Technologie hergestellt haben?

Vielleicht war es ihnen durch den Einsatz von Präzisionswerkzeugen leichter, diese Wunderwerke der Technik und Konstruktion mit sauberen Schnitten und präzisen Winkeln zu vollbringen.

Bei genauerem Hinsehen sind die Steine ​​bei Puma Punku erstaunlich filigran und wirken fast so, als wären Werkzeugmaschinen oder sogar Laser zum Einsatz gekommen.

Es ist unglaublich.

Bei Puma Punku finden Sie rätselhafte Steine ​​mit perfekten rechten Winkeln, und einige Steine ​​bei Puma Punku haben kleine Bohrlöcher, die gleichmäßig entlang der Rille verteilt sind.

Dies hat viele Autoren zu der Vermutung veranlasst, dass bei diesem ungewöhnlichen Steinblock möglicherweise Elektrowerkzeuge verwendet wurden.

Nach jahrelanger Forschung sind Archäologen zu dem Schluss gekommen, dass die massiven Steine ​​vermutlich in fast einhundert Kilometer entfernten Steinbrüchen geschnitten und dann auf Baumstämmen nach Puma Punku gerollt wurden.

Was die Gelehrten jedoch zu vergessen scheinen und worüber Forscher selten sprechen, ist, dass Puma Punku auf einer Höhe von 3.900 Meter liegt. Das bedeutet, dass der antike Komplex oberhalb der natürlichen Baumgrenze errichtet wurde, was bedeutet, dass in diesem Gebiet KEINE Bäume wuchsen, was wiederum bedeutet, dass keine Bäume gefällt wurden, um Holzwalzen zu verwenden. Dies führt uns zu folgender Frage: Was haben sie verwendet?

Die Mainstream-Wissenschaftler haben zu viele Fragen zu der von den Erbauern verwendeten Technologie, zum Transport, zur Logistik usw.

Es ist schwer zu glauben, dass all dies ohne den Einsatz von Elektrowerkzeugen und hochentwickelten Transportmitteln möglich war.

Genau aus diesem Grund sagen Theoretiker der antiken Astronautik und viele Autoren, dass der Transport dieser massiven Granitblöcke aus ihren Steinbrüchen und deren Transport nach Puma Punku eine Art fortschrittliche Technologie erfordert hätte, riesige Hebefahrzeuge.

Mit anderen Worten, Technologien und Mittel, über die antike Zivilisationen damals einfach nicht verfügten, oder zumindest denken wir das.

Wie transportierten die Menschen der Antike diese supermassiven Steinblöcke an ihren Bestimmungsort?

Puma Punku ist ohne Zweifel einer dieser Orte, an denen die Fantasie angeregt wird, wenn man unglaubliche antike Bauwerke mit so viel Perfektion betrachtet. Es gibt so viele Möglichkeiten, und herkömmliche archäologische Erklärungen passen an diesem Punkt einfach nicht in die Logik.

Auf der Suche nach der Hauptstadt des alten Inkareichs drangen spanische Konquistadoren unter Pedro Cieza de León im Jahr 1549 nach Bolivien ein und entdeckten die Ruinen einer alten Siedlung namens Tiahuanaco.

Tiahuanaco liegt weniger als eine Viertelmeile nordöstlich von Puma Punku und Wissenschaftler glauben, dass es einst das Zentrum einer blühenden antiken Zivilisation mit mehr als 40.000 Einwohnern war.

Tiahuanaco ist wohl die größte indianische Zivilisation Amerikas, von der viele Menschen noch nie gehört haben.

Es war einer der wichtigsten Vorgänger der alten Inka und ihrer Geschichte. Sie erreichten Unvorstellbares in der Architektur, in der politischen Entwicklung, in der Landwirtschaft und in vielen anderen Handwerkszweigen auf sehr hohem Niveau.

Die meisten Wissenschaftler sind sich einig, dass Tiahuanaco um 1100 n. Chr. auf mysteriöse Weise aufgegeben wurde, genau wie andere alte Zivilisationen wie die Maya.

In den 1960er Jahren grub die bolivianische Regierung den unterirdischen Tempel in Tiahuanaco aus. Innerhalb der Mauern des quadratischen, versunkenen Innenhofs befinden sich Hunderte von Steinköpfen mit unterschiedlichsten Merkmalen. Es ist eine Mischung verschiedener Rassen.

Man geht davon aus, dass innerhalb der Mauern des quadratischen, vertieften Hofes alle Rassen der Menschheit abgebildet sind, sogar längliche Schädel. Darüber hinaus gibt es Menschen mit Turbanen, Menschen mit breiten Nasen, Menschen mit dünnen Nasen, wir haben Darstellungen von Menschen mit dicken Lippen, Menschen mit dünnen Lippen, und einige der Statuen sind besonders ungewöhnlich, da sie nicht die einheimische Bevölkerung darzustellen scheinen.

Mit anderen Worten, sie scheinen jede Art und Form menschlicher Köpfe zu symbolisieren, die es auf dem Planeten gibt, wie es viele Forscher ausdrücken, die diese antike Stätte besucht haben.

Zwei davon sind sehr faszinierend: Sie sind weiß und ähneln stark grauen Alienköpfen.

Forscher sagen, dass eine große Statue in der Mitte des versunkenen Tempels den Schöpfergott darstellt, bekannt als Viracocha.

Viracocha wird jedoch mit äußerst seltenen Gesichtszügen dargestellt.

Die alten Bewohner und Erbauer von Tiahuanaco stellten ihren berühmtesten Gott mit Gesichtszügen dar, die sich von ihren eigenen unterschieden.

Viracocha wird mit Bart und Schnurrbart dargestellt, was sehr ungewöhnlich ist, da amerikanische Indianer weder Bärte noch Schnurrbärte haben.

Eines der bedeutendsten archäologischen Artefakte, die jemals in Tiahuanaco gefunden wurden, ist die Fuente Magna-Schale.

Es handelt sich um eine Keramikschüssel, auf der sumerische Keilschrift und protosumerische Hieroglyphen eingraviert sind.

Aber Moment mal, diese beiden Zivilisationen waren sich gar nicht so nah!

Tatsächlich waren sie mehr als 12.800 Kilometer voneinander entfernt, und dennoch besteht eine direkte Verbindung zwischen den alten Sumerern und Tiahuanaco sowie Puma Punku.

Die Vorstellung, dass es in Puma Punku sumerische Schriften gab, und Tiahuanaco scheint mit dem verstorbenen Zecharia Sitchin und seinen Vorstellungen in Verbindung zu stehen, wonach die Sumerer mit diesen „Weltraumwesen“ namens Annunaki interagierten.

Interessanterweise befanden sich die Annunaki in diesem Fall in Sumer, aber auch in Puma Punku und Tiahuanaco in Südamerika.