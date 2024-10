Im Falle des Aussterbens: Auf Kristall gespeicherte DNA könnte Überleben der Menschheit sichern

Wissenschaftler der Universität Southampton haben die gesamte menschliche DNA in einem 5D-Speicherkristall gesichert. Diese Technik könnte die Menschheit vor dem Aussterben bewahren und ermöglicht es, DNA über Milliarden von Jahren zu konservieren.

Forscher der University of Southampton (Soton) um Peter Kazansky haben in Zusammenarbeit mit Helixwork Technologies die komplette menschliche DNA sequenziert und in einem 5D-Speicherkristall aus Glas gesichert.

Dieser Speicher könnte das menschliche Genom für Milliarden Jahre bewahren und so das Überleben der Menschheit langfristig sichern.

Menschliche DNA für „immer“ in 5D-Speicherkristall gespeichert

Der Prozess der DNA-Sequenzierung wurde 150 Mal wiederholt, um sicherzustellen, dass sich jeder der rund drei Milliarden Abschnitte des Genoms an der richtigen Stelle befindet. Der 5D-Speicherkristall hat eine Lebensdauer von etwa 13,8 Milliarden Jahren und kann extremen Bedingungen standhalten.

Die Speicherung der DNA-Daten im 5D-Speicherkristall erfolgt durch Nanopunkte, die in mehreren Schichten angeordnet sind.

Diese Punkte werden mit einem Femtolaser beschossen, wodurch Strukturen entstehen, die das Licht auf bestimmte Weise beeinflussen. Die Nanostrukturen sind fünfdimensional (5D), weil nicht nur ihre Position, sondern auch ihre Größe und Ausrichtung als Parameter verwendet werden.

Robuster Speicher mit enormer Kapazität

Noch ist die Wissenschaft nicht in der Lage, komplexe Lebewesen aus ihrer DNA zu erschaffen, aber die synthetische Biologie hat in den letzten Jahren große Fortschritte gemacht. Der 5D-Speicherkristall eröffnet die Möglichkeit, in Zukunft komplexe Organismen wie Pflanzen und Tiere nachzubauen.

Eine weitere bemerkenswerte Eigenschaft des 5D-Speicherkristalls ist ein visueller Schlüssel, der in den Kristall eingeschrieben ist.

Dieser Schlüssel verrät dem Finder, welche Daten in ihm gespeichert sind und wie sie genutzt werden können. Dies könnte in Zukunft von entscheidender Bedeutung sein, wenn intelligente Lebewesen den Kristall entdecken und die gespeicherten Informationen entschlüsseln wollen.

Mit dieser bahnbrechenden Technologie könnte die Menschheit ihr genetisches Erbe für die Ewigkeit bewahren und vielleicht in ferner Zukunft wiederbelebt werden.