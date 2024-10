Die mysteriösen Symbole, die in Katars Wüste gefunden wurden

Manche schießen aus dem weichen Gestein wie Reptilien, die in der Sonne baden. Andere sind mysteriöse Vertiefungen, die an ein altes Brettspiel erinnern, das überall auf der Welt gespielt wird. Und einige sind einfach nur rätselhaft.

In einer verlassenen und windgepeitschten Ecke der Nordostküste Katars, inmitten der Sanddünen der kargen Wüste, liegt Al Jassasiya, die größte und bedeutendste Felskunststätte des Golfstaates.

Hier nutzten die Menschen vor Jahrhunderten eine Reihe tief liegender Kalksteinfelsen als Leinwand, in die sie Symbole, Motive und Gegenstände schnitzten, die sie in ihrer Umgebung beobachteten.

Insgesamt haben Archäologen in Al Jassasiya etwa 900 Felszeichnungen oder „Petroglyphen“ gefunden.

Dabei handelt es sich meist um rätselhafte Schälchen, die in verschiedenen Mustern angeordnet sind, darunter Reihen und Rosetten, aber auch um auffällige Darstellungen von Segelschiffen, die meist von oben gesehen, aber auch im linearen Profil dargestellt sind, sowie andere Symbole und Zeichen.

„Obwohl Felskunst auf der Arabischen Halbinsel weit verbreitet ist, sind einige der Schnitzereien in Al Jassasiya einzigartig und nirgendwo sonst zu finden“, sagte Ferhan Sakal, Leiter der Ausgrabungs- und Standortverwaltung der Qatar Museums, gegenüber CNN und bezog sich dabei auf die Petroglyphen von Schiffen, die aus der Vogelperspektive betrachtet werden.

„Diese Schnitzereien zeugen von einem hohen Maß an Kreativität und Beobachtungsgabe der Künstler, die sie angefertigt haben“, sagte er. „Auch von abstraktem Denken, da sie das Dhau (ein traditionelles Schiff) nicht von oben sehen konnten.“

Tassenmarken

In Katar gibt es etwa 12 nennenswerte Petroglyphenstätten, die meisten davon liegen an der Küste des Landes. Einige Felszeichnungen sind jedoch sogar im Herzen von Dohas Al Bidda Par mit Blick auf die Corniche, eine beliebte Uferpromenade, zu sehen.

Al Jassasiya, etwa eine Stunde nördlich von Katars hochmoderner Hauptstadt und in der Nähe des alten Perlenhafens Al Huwaila, wurde 1957 entdeckt. Sechs Wochen lang, Ende 1973 und Anfang 1974, führte ein dänisches Team unter der Leitung des Archäologen Holger Kapel und seines Sohnes Hans Kapel eine Untersuchung durch, bei der die gesamte Stätte sorgfältig in Fotos und Zeichnungen katalogisiert wurde.

Von allen dokumentierten Einzelfiguren und Kompositionen besteht mehr als ein Drittel aus Schälchen in unterschiedlichen Konfigurationen, Formen und Größen.

Das glänzende U-Bahn-System unter der Wüste

Das auffälligste Muster besteht aus zwei parallelen Reihen mit je sieben Löchern. Einige glauben, dass diese zum Spielen von Mancala verwendet wurden.

Bei diesem seit der Antike in vielen Teilen der Welt beliebten Brettspiel werfen zwei Teilnehmer eine gerade und eine ungerade Anzahl kleiner Steine ​​in die Vertiefungen.

Andere bezweifeln diese Theorie und weisen darauf hin, dass einige der Löcher in Al Jassasiya zu klein seien, um Steine ​​aufzunehmen, während andere an Hängen lägen – eine unpraktische Wahl, die dazu geführt hätte, dass die Steine ​​herausgefallen wären.

Weitere Vorschläge beinhalten die Verwendung der Becherformationen zu Wahrsagungszwecken, zum Sortieren und Aufbewahren von Perlen oder als Systeme zur Berechnung von Zeit und Gezeiten.

Spieltheorie

Wozu also dienten sie eigentlich und was bedeuten sie?

„Das ist sehr schwer zu beantworten“, räumte Sakal ein, der die Brettspieltheorie ebenfalls nicht unterstützt. „Wir haben keine direkten Hinweise auf die in Al Jassasiya verwendeten Motive“, sagte er.

„Meiner Meinung nach dürften sie eine rituelle Bedeutung und Funktion haben, die aber sehr alt ist, so dass sie ethnographisch nicht erklärt werden kann.“

Aber wie alt? „Das wissen wir wirklich nicht“, räumte Sakal ein und erklärte, dass die Datierung von Petroglyphen – und Felskunst im Allgemeinen – sehr schwierig sei.

Das Feuchtgebietswunder am Rande der Wüste

„Es gibt wilde Hypothesen über das Alter, die von der Jungsteinzeit bis in die spätislamische Zeit reichen“, fügte er hinzu. „Ich persönlich glaube, dass nicht alle Schnitzereien gleichzeitig entstanden sind.“

Vor einem Jahrzehnt ergab eine wissenschaftliche Untersuchung von neun verschiedenen Petroglyphen in Al Jassasiya, dass keine Hinweise darauf vorliegen, dass diese älter als ein paar Hundert Jahre sind. Die Forscher kamen jedoch zu dem Schluss, dass weitere Untersuchungen erforderlich sind, darunter die Entwicklung neuer Techniken speziell für Kalksteinschnitzereien.

Obwohl die Experten nicht mit Sicherheit sagen können, wann und von wem die Petroglyphen in Al Jassasiya geschaffen wurden, sind sie sich alle einig, dass die faszinierendsten – und ungewöhnlichsten – Schnitzereien an dieser Stätte die der Boote sind.

Diese Kreationen liefern wichtige Informationen über die Schiffstypen und -elemente, die in der florierenden Fischerei- und Perlenindustrie (über Jahrhunderte die tragenden Säulen der katarischen Wirtschaft) verwendet wurden.

Die meisten der von oben gesehenen Boote haben normalerweise die Form eines Fisches, haben ein spitzes Heck und Ruderreihen, die mit einem spitzen Metallwerkzeug geschnitzt wurden.

Sie weisen verschiedene Details auf, wie beispielsweise sich kreuzende Rippen und Löcher, die wahrscheinlich die Platzierung der Masten und Duchten anzeigen.

In einigen Fällen stellt eine lange Linie vom Heck ein Seil dar, das entweder in einem traditionellen arabischen Anker (dreieckiger Steinanker mit zwei Löchern) oder einem europäischen (ein Metallanker mit langem Schaft und zwei gebogenen Armen, der in der Region erstmals vor etwa sieben Jahrhunderten verwendet wurde) endet.

Reise ins Jenseits

„Bei manchen Booten sind die Ruder nicht parallel, wie es beim Rudern der Fall wäre, sondern zeigen in unterschiedliche Richtungen“, schreiben Frances Gillespie und Faisal Abdulla Al-Naimi in „Hidden in the Sands: Uncovering Qatar’s Past“.

„So müssen sie ausgesehen haben, als die Boote draußen auf den Perlenbänken vor Anker lagen und die Ruder an Ort und Stelle gelassen wurden, damit sich die Taucher daran festhalten und ausruhen konnten, wenn sie auftauchten.“

Experten sagen, sie könnten nur spekulieren, warum es in Al Jassasiya im Vergleich zu anderen Küstenfelsengräbern von Katar eine so hohe Konzentration an Schiffsschnitzereien gibt.

„Schiffe spielten im Glauben der alten Völker eine wichtige Rolle. Sie betrachteten sie als symbolisches Transportmittel von dieser Welt in die nächste“, stellten Gillespie und Al-Naimi fest.

„Sowohl die Babylonier als auch die alten Ägypter glaubten, dass die Toten das Jenseits auf einem Schiff erreichten. Griechische Mythen sprechen vom Fährmann Charon, der die Seelen der Toten über den Fluss Styx in die Unterwelt brachte. Es kann sein, dass die ältesten Schiffsschnitzereien Echos einer Volkserinnerung sind, die weit in prähistorische Zeiten zurückreicht.“

Was auch immer der Grund sein mag, Besucher sollten daran denken, Wasser mitzunehmen und einen Hut und Sonnenschutz zu tragen, wenn sie zwischen den Schnitzereien umherwandern, um über ihre Bedeutung nachzudenken.

Das umzäunte Gelände verfügt über keine Schattenbereiche, daher sind die besten Besuchszeiten Sonnenaufgang und Sonnenuntergang. Al Jassasiya liegt direkt südlich des beliebten Azerbaijani Beach, sodass ein Ausflug dorthin auch mit einem erholsamen Tag am Meer kombiniert werden kann.