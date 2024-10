Der Saltonsee Flache Erde-Test: Wenn Skeptiker auf Leugner treffen (Video)

In den 1970er Jahren, als der organisierte, wissenschaftlich fundierte Skeptizismus gerade erst auf die Beine kam, konnte jemand wie The Amazing Randi oder Joe Nickell einfach Rätsel wie das Löffelbiegen, Bigfoot, Kornkreise oder den Roswell-Absturz untersuchen und lösen und die Informationen im Skeptical Inquirer- Magazin oder mit Johnny Carson teilen.

Mit ein wenig Sorgfalt und Aufmerksamkeit wurden die meisten verrückten Behauptungen entlarvt und die Schlussfolgerungen verbreitet.

Heute kämpfen Skeptiker nicht nur gegen falsche Behauptungen und Fehlinterpretationen von Fakten, sondern auch gegen ein grundsätzliches Misstrauen gegenüber der Wissenschaft und eine tiefsitzende Paranoia davor, dass seriöse Institutionen die gesamte Kultur belügen.

So gewaltig diese Probleme für sich genommen schon sind, sie werden exponentiell schlimmer, weil die Verbreiter all dieser Fehlinformationen über eine enorme Reichweite verfügen. Dies ist der Fall bei den Vertretern der Theorie der flachen Erde.

Am Sonntag, dem 10. Juni 2018, trafen sich etwa ein Dutzend Wissenschaftsskeptiker der Independent Investigations Group (IIG) am Center for Inquiry West in Los Angeles mit einer ähnlich großen Gruppe von Flacherde-Verfechtern, um die Erdkrümmung am Saltonsee zu demonstrieren, einem problematischen Salzwassersee 257 Kilometer südöstlich von Los Angeles, dessen Wasserstand sinkt und dessen Salzgehalt steigt.

Außerdem verschmutzt giftiger Staub aus der nahegelegenen Landwirtschaft die Luft in der Gegend. Der National Geographic Explorer war vor Ort, um die Begegnung auf Video aufzunehmen.

Obwohl die Modelle der Flacherde-Theorie erheblich voneinander abweichen, glauben viele, dass Wasser, wie der Rest des Planeten, flach ist. Vorausgesetzt, die Luft ist klar genug und das Teleskop ist stark genug, glauben sie, dass eine Person, die an einem Ufer in der Nähe des Wassers steht, jemanden sehen kann, der meilenweit entfernt an einem anderen Ufer steht.

Tatsächlich lässt die Erdkrümmung eine durchschnittlich große Person hinter einer ähnlich großen Person in einer Entfernung von etwa zehn Kilometern hinter dem Horizont verschwinden.

Wir haben uns aus drei Gründen entschieden, diese Demonstration einer wohlbekannten Tatsache durchzuführen. Erstens halten wir es als wissenschaftlich orientierte Skeptiker für in Ordnung, jede Behauptung mit fundierter Hinterfragung in Frage zu stellen, und wir sind gespannt, welche verdrehten Dementis die anwesenden „hochrangigen“ Anhänger der Flacherde-Theorie vorbringen würden, nachdem sie die Kurve selbst gesehen haben.

Meine achtzehnjährige Erfahrung mit dem Testen außergewöhnlicher Behauptungen hat mich mit einem Berg von lahmen Ausreden konfrontiert. Welche könnten das sein?

Zweitens waren wir ziemlich aufgeregt, die Krümmung selbst zu sehen. Die meisten Menschen wissen, dass die Erde eine Kugel ist, können den Beweis aber nicht so schön durch Teleskope über Wasserflächen hinweg sehen.

Drittens wollten wir diese grassierende Leugnerkultur direkt ansprechen . Skeptiker nutzen die Wissenschaft, um alle möglichen wilden Behauptungen zu überprüfen, sind aber bereit, ihre Meinung zu ändern, wenn ihnen überzeugende Beweise vorgelegt werden.

Leugner weigern sich, Schlussfolgerungen zu akzeptieren, selbst wenn es überwältigende Beweise und wissenschaftlichen Konsens gibt.

Wie vorherzusehen war, verlief die Demonstration genau so, wie es die Wissenschaft vorhersagte. Unser von Küste zu Küste schwebendes, von einem Ballon getragenes Ziel war aus 9,6 Meilen Entfernung erst zu sehen, als es etwa 45 Fuß in der Luft war. Das 9’x 6′ große, auf einem Boot sitzende Ziel verlor den größten Teil eines seiner (einen Fuß breiten) horizontalen Streifen, als es drei Meilen vom Ufer entfernt war.

Das Zurückrudern der Flache-Erde-Befürworter auf diese Bestätigung erfolgte unmittelbar und leidenschaftlich.

Die Gedankenakrobatik reichte von „was wir gerade gesehen haben, ist nicht so passiert“ bis hin zum Verweis auf optische Effekte, die nichts mit der Erdkrümmung zu tun haben und die Ziele verdeckten. Sie bestritten die Gültigkeit der gesamten Demonstration, allerdings erst, nachdem sie sich gegen sie wandte.

Diese beiläufige Missachtung wissenschaftlicher Errungenschaften ist mehr als nur falsch. Sie ist gefährlich. Unsere Spezies macht bedeutende Fortschritte nicht durch öffentliche Meinungen und Webcasts. Sie macht sie durch harte Arbeit und den Erwerb von Fachwissen.

Es war eine gewisse Ironie, dass viele Anhänger der Theorie der flachen Erde eine Art GPS und hochentwickelte Autos nutzten, um zum Saltonsee zu gelangen. Sie geben zu, Computer zu besitzen und verlassen sich in Notfällen auf moderne, wissenschaftlich fundierte Medizin, sehen jedoch keinen Widerspruch zwischen ihrem alltäglichen, impliziten Glauben an die Wissenschaft und dem, was diese Wissenschaft über die Form der Erde sagt.

Der Glaube an eine flache Erde mag wie ein Witz klingen, aber die Befürworter machen keine Witze. Sie wenden wissenschaftlich fundierte Technologie an einer Bevölkerung an, die kein wissenschaftliches Verständnis hat, um ihre leichtgläubigen Legionen zu vergrößern.

Vor Jahrzehnten hatten die Mitglieder dieser Randgruppe Probleme, einander zu finden. Heute werden sie immer zahlreicher.

