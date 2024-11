Baby wacht während Totenwache auf: Plötzlich bewegte sich Kiaras kleine Hand im Sarg

Neugierig lächelte die kleine Kiara Crislayne de Moura dos Santos in die Kamera. Das Foto ist eine der letzten Erinnerungen an das Mädchen, dass nur 8 Monate alt wurde. Sie starb am Samstag im Krankenhaus.

Doch als der Leichnam im Sarg zur Totenwache aufgebahrt wurde, bewegte sich plötzlich die kleine Hand von Kiara.

Fehler bei Behandlung im Krankenhaus

Wie die brasilianische Gemeinde Correia Pinto in einer Mitteilung bestätigte, wurde Kiara am Morgen des vergangenen Samstags in das Krankenhaus Faustino Riscarolli eingeliefert, weil es nicht mehr atmete.

Das Kleinkind wurde gegen 3 Uhr vom diensthabenden Team behandelt aber schon nach kurzer Zeit für tot erklärt. Eine fatale Fehlentscheidung, wie sich später herausstellte.

Noch am selben Tag kamen Familie und Freunde für eine Totenwache zusammen, berichtet die Gemeinde. Als die Trauernden am Sarg standen, sahen sie, wie plötzlich die totgeglaubte Kiara den Finger eines Familienmitglieds fest umklammerte.

Feuerwehr stellte Puls fest

Sofort riefen die Anwesenden nach Rettungskräften. Wie die Lokalzeitung „g1“ berichtet, stellten die Sanitäter tatsächlich eine Sauerstoffsättigung von 84 Prozent und einen schwachen Puls fest. Kiara wurde erneut in das Krankenhaus gebracht.

Ihr Körper soll zu diesem Zeitpunkt auch noch keine Anzeichen einer Totenstarre gezeigt haben – und das mehrere Stunden, nachdem die Ärzte sie für tot erklärt hatten.

Der Albtraum für die Eltern: Leider konnten die Ärzte bei einer Untersuchung mit einem Elektrokardiogramm (EKG) keinen Herzschlag feststellen. Deshalb mussten die Ärzte das Mädchen erneut für tot erklären.

Die Familie war entsetzt, der Vater litt Höllenqualen. „Wir waren schon am Boden zerstört. Dann kam ein bisschen Hoffnung auf, aber dann passierte das hier“, wird Cristiano Santos von „The Sun“ zitiert.

In der Mitteilung drückt die Stadt Correia Pinto ihr tiefes Bedauern über den Vorfall aus: „Unter keinen Umständen kann ein Fachmann Bescheinigungen oder Erklärungen ausstellen, ohne den Zustand des Patienten zu überprüfen“, heißt es.

Inzwischen wurde eine offizielle Untersuchung gegen das Krankenhaus eingeleitet. Diese soll klären, an welcher Krankheit Kiara litt, woran sie starb und ob sie wirklich zwischenzeitlich gelebt hat oder es nur noch Reflexe waren.

Das Rathaus entschuldigte sich bei der Familie und versprach, dass der abschließende Bericht innerhalb von 30 Tagen vorgelegt werden soll.