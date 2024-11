Von wegen es gibt keine Satellitenfotos der Erde! Das 121-Megapixel-Bild der Erde eines russischen Satelliten ist das bisher detailreichste

Laut der Internettheorie der Flachen Erde, soll es keine Satellitenfotos der runden Erde geben?

Die Bilder des russischen Wettersatelliten Elektro-L Nr. 1 der Erde sind die bisher detailreichsten Bilder und haben eine Auflösung von 121 Megapixeln.

Das Farbschema ergibt sich aus der Bildaufnahmemethode, die Daten aus drei sichtbaren und einer infraroten Wellenlänge des Lichts kombiniert, wenn sie alle 30 Minuten Bilder der Erde in voller Größe aufnimmt.

Anders als die Bilder der NASA produziert dieser Satellit 121-Megapixel-Bilder, die die Erde in einer einzigen Aufnahme erfassen, statt einer Aneinanderreihung von Bildern aus mehreren Vorbeiflügen.

Das Ergebnis ist das Einzelbild der Erde mit der höchsten Auflösung aller Zeiten.

Das Bild sieht auf jeden Fall anders aus als das, was wir gewohnt sind, und das liegt daran, dass der Sensor an Bord des Wettersatelliten Daten aus drei sichtbaren und einer infraroten Lichtwellenlänge kombiniert, wodurch die Vegetation die rostfarbene Farbe annimmt, die das Bild dominiert.

Quora.com schreibt:

Warum gibt es keine Bilder von der flachen Erde, wie es sie von der runden Erde gibt? Sicherlich hätte ein findiger Anhänger der Flache-Erde-Theorie inzwischen welche in die Hände bekommen können. Und wenn es keine gibt, wie können sie dann so sicher sein, dass die Erde flach ist?

Jeremy Irwin

BA Geschichte und Politik an der Durham University ( Abschluss 1993 )

Per Definition muss die Erde eine bestimmte Form haben, sei es flach, ringförmig oder kugelförmig. Sie kann nicht gleichzeitig flach und kugelförmig sein. Wenn wir also Bilder einer kugelförmigen Erde aus dem Weltraum haben, kann die Erde per Definition nicht flach sein und daher gibt es keine flache Erde, die man abbilden könnte.

Da wir im wahrsten Sinne des Wortes über Tausende von Bildern einer kugelförmigen Erde aus dem All verfügen, die von mindestens acht verschiedenen Weltraumagenturen, mindestens einer Universität und einer wachsenden Zahl privater Unternehmen, die Erdbeobachtungssatelliten besitzen und betreiben, aufgenommen wurden, sollte diese Zahl ziemlich eindeutig sein.

Mehr über die Innere Erde lesen Sie in „DUMBs 2“ und die Flache Erde in „Antarktis: Hinter der Eiswand“.