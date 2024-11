„Türme des Satans“. Wo sind die sieben Tempel der dunklen Mächte? (Video)

Rene Guénon verzichtet darauf, über die Verbindung der Jesiden zur Teufelsanbetung oder den Charakter von Melek Taus zu urteilen. Dennoch erkennt er den von Seabrook erwähnten Schrein als einen der sieben „Türme Satans“ an.

Die „Türme des Satans“ beziehen sich auf sieben Orte auf der Erde, von denen man glaubt, dass sie mit der negativen spirituellen Welt verbunden sind. Diese Orte faszinieren schon seit langem Menschen, die sich für esoterische und mystische Traditionen interessieren.

Sie werden oft mit Ley-Linien und hohen Orten in Verbindung gebracht, Konzepten, die mit übernatürlichen Ereignissen in der Vergangenheit der Erde und Prophezeiungen über das Ende der Zeit in Verbindung stehen.

Diese Türme, auch als „mesopotamisch“ oder „zentral“ bezeichnet, gelten als Antithese zu den sieben Aktab oder Säulen der Sufi-Tradition. Sie symbolisieren Orte mit einem umgekehrten Emblem und gelten als Machtzentren, die schwarze Magier mit dem Fürsten der Dunkelheit verbinden.

Guénon behauptet, diese Türme seien die Grundlage für Zentren der Gegeninitiation, die von „Satansheiligen“ geleitet würden, die den Teufel verehren und die Ankunft des Antichristen ankündigen.

In Guénons Korrespondenz aus den 1930er Jahren werden diese Türme häufig erwähnt. Die Briefe enthüllen die Existenz von sechs weiteren Türmen: in der Bergregion Syriens, die unter anderen angeblichen Sekten als „Land der ismailitischen Aga Khans“ bekannt ist, und in den Bergen Zentralsudans, Nigers, Turkestans, des Urals und der Ob-Flussbecken.

In der Korrespondenz wird auch von Veränderungen bei den Aktivitäten im Central Tower gesprochen, Einzelheiten zu diesen Veränderungen oder zum genauen Standort des Central Towers werden jedoch nicht bekannt gegeben.

In seinem Buch „The Reign of Quantity and the Signs of the Times“ aus dem Jahr 1945 nimmt Guénon keinen Bezug auf den Turm des Satans, obwohl es ein Kapitel über Gegeninitiation und Gegentradition enthält.

Es wird darauf hingewiesen, dass es im 20. Jahrhundert in Syrien keine Nizariten-Gemeinden gab. Guénon spielt wahrscheinlich auf die Berge des Jabal Ansar an, historische ismailitische Hochburgen im 13. und 14. Jahrhundert, die heute hauptsächlich von den Nusayris/Alawiten bewohnt werden.

Die Nusayris gehören einer alten gnostischen Sekte an und werden von manchen extremistischen Autoren manchmal als Teufelsanbeter bezeichnet, möglicherweise aufgrund der Ähnlichkeit ihres Glaubens mit den kosmogonischen Konzepten der Jesiden.

Alte Lehren beschreiben die Erde als ein komplexes System, das mit enormen Energiereserven ausgestattet ist

Man geht davon aus, dass sich Energie in Bereichen manifestiert, in denen die Erdkruste verändert ist, wie etwa an Verwerfungslinien und Meteoriteneinschlagstellen. Diese Orte können sowohl positive als auch negative Auswirkungen auf Menschen und die Umwelt haben.

Der französische Philosoph René Guénon stellte die Theorie auf, dass es sieben „Türme des Satans“ gebe, die intensive negative Energie ausstrahlen. Er ging davon aus, dass diese Türme die Orte waren, an denen gefallene Engel auf die Erde kamen.

Die Energie dieser Orte soll den Kontakt mit bösartigen Mächten ermöglichen, die das Potenzial haben, die Welt zu beherrschen.

Guénon war nicht die einzige Person, die von diesen geheimnisvollen Orten fasziniert war. Auch das Dritte Reich unter deutscher Führung war auf der Suche nach ihnen. Hitler war tief in Okkultismus versunken und suchte nach übernatürlichen Reliquien, die seiner Meinung nach bei der Eroberung der Welt helfen würden.

Nach der Niederlage Deutschlands im Zweiten Weltkrieg waren die Anhänger der Nazi-Ideologie bei ihrer Suche nach diesen Stätten erfolglos. Berichten zufolge befinden sich drei der sieben Türme, auf die in den Legenden angespielt wird, auf dem Gebiet der ehemaligen Sowjetunion, während der Verbleib der übrigen vier noch immer umstritten ist.

Einer vorherrschenden Hypothese zufolge könnten sich die ersten beiden Türme in Afrika befunden haben, genauer gesagt in Niger und im Sudan, Länder, die für ihre alten und hochentwickelten Zivilisationen berühmt sind, von denen einige angeblich mit außerirdischen Wesen in Kontakt gestanden haben.

Der dritte Standort soll in Syrien liegen, der vierte Turm möglicherweise in den historisch bedeutsamen Gebieten Mesopotamiens und Sumers, dem heutigen Irak. Man vermutet, dass die letzten drei Türme in den ausgedehnten Gebieten der ehemaligen Sowjetunion zu finden sind.

Das fünfte Zentrum negativer Energie soll sich in der Region Turkestan befinden. Bemerkenswert ist auch der Gipfel des Pobeda, der höchste Gipfel des Tien Shan-Gebirges, der für seine gefährlichen Bedingungen und die zahlreichen tragischen Unfälle bekannt ist, denen Bergsteiger erlegen sind. Einige Theorien gehen davon aus, dass sich einer der Türme dort befinden könnte.

Nach den Berechnungen von René Guénon könnten der sechste und der siebte Turm im Ural oder in Westsibirien zu finden sein. Auch der Baikalsee ist ein möglicher Standort. Aufgrund seiner geologischen Verwerfungen ist er ein idealer Ort für außergewöhnliche Energiephänomene.

Die Jesiden sind eine religiöse und ethnische Gruppe

Die Jesiden leben hauptsächlich im Irak, aber auch in Ländern wie der Türkei, Armenien, Georgien, Russland und dem Iran. Darüber hinaus sind sie in Syrien und der Ukraine zu finden, und eine beträchtliche Zahl von Jesiden ist nach Europa und in die Vereinigten Staaten ausgewandert.

Schätzungen zufolge leben in diesen Ländern über 500.000 Jesiden. Jesidische Organisationen berichten von einer weltweiten jesidischen Bevölkerung von etwa 3 Millionen.

Jesiden sprechen Kurdisch, insbesondere den Kurmandschi-Dialekt. Ihr Glaube, das Jesidismus, ist eine ausgeprägte religiöse Tradition, die eng mit alten kurdischen Glaubensrichtungen verbunden ist, darunter Alevitentum und Yarsanismus, die oft zusammen als Yazdanismus bezeichnet werden. Diese Traditionen werden von Generation zu Generation weitergegeben.

Der Glaube der Jesiden basiert auf zwei heiligen Texten: dem Kitab al-Jalwa, der Offenbarung des Johannes, und dem Maschaf Rash, dem Schwarzen Buch. Diese Texte umfassen die Lehren, Gesetze, Schöpfungsmythen und Zeremonien dieser bemerkenswerten Religion.

Der Glaube der Jesiden war aufgrund von Verfolgungen historisch im Verborgenen und blieb daher weitgehend unerforscht. Dennoch spielte Scheich Adi ibn Musafir im 12. Jahrhundert eine entscheidende Rolle bei der Gestaltung der Religion. Seine Lehren, die Aspekte des Zoroastrismus, des Judentums und des Christentums integrierten, waren ausgesprochen eklektisch.

Ein wichtiger Ort für die jesidische Anbetung ist das Heiligtum von Lalish im irakischen Kurdistan, etwa 60 Kilometer nordwestlich von Mosul. Dieser Ort war vor der christlichen Ära ursprünglich ein Sonnentempel.

Der jesidischen Überlieferung zufolge suchten nestorianische Mönche nach der arabischen Eroberung Zuflucht in diesem Tempel, der unter muslimischem Schutz stand.

Im 12. Jahrhundert eroberten die Jesiden mit der Hilfe von Scheich Adi den Tempel zurück. Scheich Adi residierte dort bis zu seinem Tod im Jahr 1162, und sein Grab befindet sich noch immer auf dem Tempelgelände.

Video:

https://www.youtube.com/watch?v=vOaT00rEZo4