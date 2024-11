Das ungelöste Rätsel um Sri Lankas Stargate

In den letzten Jahren wimmelte es im Internet von Spekulationen darüber, dass es sich bei einer kartenähnlichen Schnitzerei in Anuradhapura um ein Stargate handele: ein uraltes Tor, durch das Menschen ins Universum gelangen können.

Sri Lankas heilige Stadt Anuradhapura ist ein ungewöhnlicher Ort, der in eine fantastische Geschichte von UFOs und übernatürlichen Ereignissen verwickelt ist. Die UNESCO-Welterbestätte , die lokal als Rajarata (Land der Könige) bekannt ist, war das erste Königreich auf der Insel (377 v. Chr.) und ist das Herz der buddhistischen Kultur Sri Lankas.

Heute ist es einer der meistbesuchten Orte des Landes und zieht hingebungsvolle Pilger aus dem ganzen Land zu seinen alten buddhistischen Tempeln und riesigen kuppelförmigen Stupas an.

Doch diese heilige Stadt beherbergt auch etwas viel Merkwürdigeres. Hier, im Ranmasu Uyana (Goldener Fischpark), einem 40 Hektar großen alten Stadtpark, der von drei buddhistischen Tempeln umgeben ist, befindet sich eine Karte, die angeblich die Geheimnisse des Universums entschlüsseln soll.

Sakwala Chakraya (was auf Singhalesisch „Universumszyklus“ bedeutet) hat einen Durchmesser von etwa 1,8 m und ist flach in eine niedrige Felswand inmitten der geschützten Parkruinen gehauen. Die Vorderfassade ist nur vom Boden aus zu sehen.

Tatsächlich wurden vier Sitze in eine flache Felsfläche gegenüber gehauen, die den idealen Aussichtsbereich bieten. Sowohl die Karte als auch die Sitze, deren Ursprung ebenfalls geheimnisvoll ist, haben Historiker, Archäologen und Wissenschaftler mehr als ein Jahrhundert lang vor Rätsel gestellt.

Seine Existenz, Funktion oder irgendetwas damit Zusammenhängendes wird in keinen historischen Aufzeichnungen erwähnt

„Ranmasu Uyana wurde über einen langen Zeitraum in der Geschichte genutzt“, sagte Professor Raj Somadeva, Seniorprofessor für Archäologie an der Universität von Kelaniya in Sri Lanka. „Die zweite große Entwicklungsphase scheint im 7. Jahrhundert n. Chr. begonnen zu haben.

In dieser Zeit wurden der früheren Gartenanlage mehrere neue Gebäude hinzugefügt. Die Karte könnte ein Werk dieser Zeit sein, aber das ist unmöglich zu wissen, da ihre Existenz, Funktion oder irgendetwas damit Zusammenhängendes in keinen historischen Aufzeichnungen erwähnt wird, die von buddhistischen Mönchen sorgfältig aufbewahrt wurden.“

Obwohl wenig über die Karte und ihren Zweck bekannt ist, ist die Ikonographie nicht mit anderen Schnitzereien aus der Anuradhapura-Zeit (3.-10. Jahrhundert n. Chr.) vereinbar. Die Mitte der Karte besteht aus sieben konzentrischen Kreisen, die durch parallele vertikale und horizontale Linien unterteilt sind.

Rechteckige Bereiche enthalten kleine, sich kreuzende Kreise. Für das ungeübte Auge sind Figuren zu sehen, die an Regenschirme oder Pfeil und Bogen, einen Drachen, Wellenlinien und zylindrische Formen erinnern. Ein äußerer Ring stellt Meerestiere dar: Fische, Schildkröten, Seepferdchen.

Im Vergleich zu anderen Schnitzereien aus derselben Zeit, etwa dem Sandakada Pahana, das Weinreben, Schwäne und eine Lotusblume zeigt – allesamt typische Vertreter der buddhistischen Ikonographie – weist die Darstellung keinen religiösen Kontext auf und es gibt daher auch keine offensichtliche Erklärung für ihren Standort.

Dies hat es zu einem weit verbreiteten Spekulationsthema im Internet gemacht . Vor dem Aufkommen des Internets erregte die Karte in Sri Lanka wenig Aufmerksamkeit.

Man geht davon aus, dass sie nach dem Untergang des Königreichs Anuradhapura hier, versteckt am Rand eines Felsens, überlebt hat; unauffällig im Vergleich zu ihrer atemberaubenden Umgebung mit ihren Zwillingsteichen und Badepavillons, die vermutlich von Königen genutzt wurden.

Wenn Außerirdische tatsächlich hier auf die Erde gekommen wären, hätten sie sich keinen schöneren Ort aussuchen können – diese heiligen Tempelanlagen, die von dichtem tropischem Dschungel umgeben sind, sind größtenteils unbewohnt und werden von den Behörden geschützt.

Der erste Wissenschaftler, der die archäologische Bedeutung der Karte erkannte, war HCP Bell, ein britischer Beamter, der zum ersten Archäologiekommissar von Ceylon (dem früheren Namen Sri Lankas) ernannt wurde.

Bell beschrieb die Karte in seinem Bericht für den Gouverneur von Ceylon aus dem Jahr 1911 und kam zu dem Schluss: „Diese alte ‚Weltkarte‘, vielleicht die älteste, die es gibt, ist von ganz außerordentlichem Interesse. Ihre Präsenz … zeugt von der Antike dieses astronomischen Wissens, das in einigen buddhistischen Klöstern Ceylons noch immer gepflegt wird.“

Obwohl die Karte nicht wie eine Landkarte im modernen Sinne aussieht, schrieb Bell, dass sie „eine kosmografische Karte aus alter Zeit darstellt, die in naiver Einfachheit die buddhistischen Vorstellungen vom Universum illustriert“.

Er interpretierte die Kreise, Symbole und Meereslebewesen auf der Karte auf Grundlage seiner Kenntnisse des Buddhismus auf der Insel als die Erde, die Meere, den Weltraum und das Universum.

Während Diskussionen um die Karte aufgrund ihres historisch wichtigen Standorts jahrelang hauptsächlich auf akademische Kreise beschränkt blieben, hat die explosionsartige Verbreitung von Fotos in den sozialen Medien in den letzten Jahren das Mysterium weltweit ins Rampenlicht gerückt.

Scharfsichtige Touristen haben Parallelen zwischen der Karte in Anuradhapura und ähnlichen Orten in anderen Ländern festgestellt, die von manchen für Sternentore gehalten werden – alte Tore, durch die Menschen ins Universum gelangen konnten. Ihre Theorie geht dahin, dass die Karte den Geheimcode zum Öffnen des Portals enthält.

Verschwörungstheoretiker stellten fest, dass das Stargate von Anuradhapura nahezu identische Formen und Symbole wie die in Abu Ghurab in Ägypten und La Puerta de Hayu Marka in Peru aufwies.

Als die Spekulationen um Sri Lankas Stargate ihren Höhepunkt erreichten, hieß es, die auffälligste Ähnlichkeit sei die Nähe zum Wasser. Der nahe gelegene Tissa Weva-Stausee, der 300 v. Chr. erbaut wurde, wurde als schlüssiger Beweis herangezogen, da sowohl Abu Ghurab als auch La Puerta de Hayu Marka ebenfalls in der Nähe von Wasser gebaut wurden, was es außerirdischen Wesen der Stargate-Theorie zufolge ermöglichte, Gold aus dem Wasser der Erde zu gewinnen.

Diese außerweltliche Theorie wird noch dadurch befeuert, dass die Karte in der Nähe des Bergs Danigala, auch Alien Mountain genannt , in der nahegelegenen heiligen Stadt Polonnaruwa liegt.

Der tief im Dschungel gelegene und bei Wanderern beliebte Berg Danigala hat eine einzigartige runde Form und eine völlig flache Spitze. Dies führte Internet-Detektive zu dem Schluss, dass er einst für UFO-Landungen genutzt worden sein muss. Seltsamerweise glauben die Dorfbewohner in der Gegend laut Sri Abeywickrama, einem lokalen Reiseführer, dass der Alien Mountain mehr Sternschnuppen, Donner und Blitze anzieht als jeder andere Ort.

Laut Somadeva gibt es jedoch „archäologisch wenig Hinweise darauf, dass es sich um ein Stargate handelt“.

Stattdessen hält Somadeva die Schlussfolgerung für sinnvoller, dass es sich bei der Karte um eine frühe Weltkarte handelt, wie Bell sie vorgeschlagen hat, da diese Erklärung einen religiösen und kosmologischen Kontext hat, der angesichts des Zeitraums und des Ortes logisch ist.

Laut Somadeva „hatten die Menschen in Sri Lanka zumindest seit 250 v. Chr. eine klare Vorstellung von Objekten am Himmel und im Weltall. In frühen Brahmi-Inschriften, die in Sri Lanka gefunden wurden, finden sich eine Reihe von Namen, die sich auf bestimmte Sterne und astronomische Konzepte beziehen.

Eine der Inschriften in Kirinda, einer religiösen und historischen Stätte an der Südküste Sri Lankas, enthält den Ausdruck ‚ aparimita loka datuya ‘, was ‚das unendliche Universum‘ bedeutet.

Das lässt darauf schließen, dass die Person, die sie eingravierte, ein sehr gutes Verständnis der Natur des Universums hatte, in dem sie lebte.“

Shereen Almendra, Dozentin für Landschaftsdesign an der Universität von Moratuwa in Sri Lanka, bietet jedoch eine andere, weltlichere Perspektive. „Ich denke, das Sakwala-Chakraya-Diagramm ist ein Plan für ein komplexes Projekt, ähnlich den riesigen Stupas, die damals gebaut wurden“, sagte sie. „Ich neige dazu, es ein Plan für Sigiriya zu sein.“

Sigiriya ist eines der bekanntesten antiken Wahrzeichen Sri Lankas, eine Felsenfestung aus dem 5. Jahrhundert v. Chr. mit fließendem Wasser, angelegten Gärten und mehreren Wohnquartieren. Sie liegt nur eine halbe Stunde von Anuradhapura entfernt im Kulturdreieck Sri Lankas , das aus drei wichtigen antiken Städten besteht: Anuradhapura, Polonnaruwa und Kandy.

„Da die drei vor der Karte eingemeißelten Sitze einander leicht zugewandt zu sein scheinen, lässt mich das vermuten, dass es sich um einen Ort der Diskussion handelte – ein antikes Architekturbüro, wenn man so will“, sagte sie.

„Wären die Sitze zu einem religiösen Zweck errichtet worden, etwa zur Meditation, würden sie stattdessen in einer geraden Linie stehen.“

Laut Somadeva ist die größte Herausforderung bei der Bestimmung der Funktion des Diagramms der Mangel an Beweisen für eine korrekte Datierung. Während Ranmasu Uyana und andere Parks und Stupas in Anuradhapura in Chroniken und Inschriften erwähnt werden, die bis ins Jahr 250 v. Chr. zurückreichen, wird Sakwala Chakraya in keiner historischen Aufzeichnung beschrieben.

„Dieses Diagramm hätte definitiv einen praktischen Nutzen gehabt, aber es ist eine große Herausforderung, herauszufinden, was das gewesen sein könnte, wenn wir es nicht korrekt datieren können“, sagte er.

Es scheint also, dass Sri Lankas rätselhaftes angebliches Stargate weiterhin in Geheimnisse gehüllt ist und sein Zweck und seine Bedeutung im Laufe der Zeit verloren gegangen sind. Der neu erworbene Kultstatus der Karte unter Science-Fiction-Fans hat ihr jedoch endlich die wohlverdiente öffentliche Aufmerksamkeit beschert.

Dank ihrer Begeisterung und der Macht der sozialen Medien ist sie endlich aus dem Schatten des überlebensgroßen Anuradhapura herausgetreten und steht für sich allein.