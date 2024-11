Astrologe sagt Chaos nach US-Wahl voraus

In einer bemerkenswerten Prognose richtet die renommierte Astrologin Jessica Adams, die angeblich die globalen Verwüstungen durch eine Pandemie schon Monate vor ihrem Ausbruch genau vorhergesagt hat, ihren Blick nun auf die US-Präsidentschaftswahlen am Dienstag.

Adams prognostiziert ein außergewöhnlich knappes Rennen mit turbulenten Nachwirkungen.

Sie rechnet mit einer umstrittenen oder verzögerten Bekanntgabe des Siegers und einem Wahlchaos, das zu wochen- oder sogar monatelangen Rechtsstreitigkeiten und Neuauszählungen führen könnte, die an die umstrittene Bush-Gore-Wahl im Jahr 2000 erinnern.

„Es wird Neuauszählungen geben, die möglicherweise vor den Obersten Gerichtshof gehen … In einigen Wahlkreisen könnte sich das bis Januar 2025 hinziehen“, warnte sie und bezeichnete den Kampf als „Merkur-Retrograde-Wahl“.

Adams geht außerdem davon aus, dass die Wahl eine Verschiebung der Machtdynamik einläuten könnte, was auf einen „Aufstieg der Frauen“ in der Politik hindeutet, wobei Harris möglicherweise an der Spitze dieser Bewegung stehen könnte.

Sie warnt jedoch davor, dass derjenige, der die Führung übernimmt, mit beispiellosen Herausforderungen konfrontiert sein wird. „Die Amtseinführungstabelle zeigt einen unglaublichen Druck. Wer auch immer die Führung übernimmt, dem steht also das härteste Jahr bevor, das es gibt“, bemerkte sie und deutete damit an, dass eine turbulente politische Landschaft bevorsteht.

Am Vorabend der Wahl möchte ein Starpastor namens Jonathan Cahn seine evangelikalen Anhänger dazu bringen, den republikanischen Kandidaten als moderne Erscheinungsform eines weitaus unbekannteren Führers zu sehen: des biblischen Königs Jehu, der das moralisch verdorbene Haus Ahabs bezwang und zum zehnten Herrscher des Königreichs Israel wurde.

„Präsident Trump, Sie wurden in die Welt geboren, um eine Posaune Gottes zu sein, ein Gefäß des Herrn in Gottes Händen. Gott hat Sie dazu berufen, nach dem Vorbild zu leben; er hat Sie nach dem Vorbild Jehus, des Kriegerkönigs, berufen“, sagte Cahn zu den Hunderten christlichen Führern, die sich letzte Woche zum National Faith Summit außerhalb von Atlanta versammelt hatten.

Auf seinem YouTube-Kanal, der mehr als eine Million Follower hat, veröffentlichte er außerdem einen Clip seiner Prophezeiung über Trump.

https://www.youtube.com/watch?v=6E7P8h2DVus