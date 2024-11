Alles was mit Ihrem Körper passiert, wenn Sie Alkohol trinken, und das zeigt, „wie schlecht“ es wirklich ist

Alkohol ist im wahrsten Sinne des Wortes giftig, daher sind viele seiner Auswirkungen schlimm!

Wir alle wissen, dass zu viel Alkohol schädlich ist, aber wir sind uns vielleicht nicht im Klaren darüber, wie schädlich er ist – denn zu viele Drinks zu häufig wirken sich schädlich auf eine ganze Reihe unserer Organe und Körperfunktionen aus.

Während Sie beim Trinken spüren, welche Auswirkungen der Alkohol auf Ihren Geist und Körper hat, fragen Sie sich vielleicht, wie genau dieser Prozess abläuft und welche inneren Funktionen dadurch beeinträchtigt werden.

Abhängig von der getrunkenen Menge kann Alkohol sehr starke Auswirkungen haben, die alles andere als gut für Sie sind.

Es ist wirklich so schlecht für Sie, und wie Dr. Catherine Carney von der Delamere-Rehaklinik in Cheshire dem Telegraph sagte , kann es erhebliche Vorteile bringen, sich einen Monat Zeit zu nehmen und nüchtern zu werden.

Vielleicht möchten Sie es im Januar einmal ausprobieren?

Die Auswirkungen auf Ihr Gehirn

Alkohol ist ein Beruhigungsmittel, obwohl die Leute ihn paradoxerweise trinken, um Spaß zu haben, da er die Funktionsweise des Gehirns verändert .

Sie wissen wahrscheinlich, dass Alkohol Ihre geistigen Fähigkeiten negativ beeinflusst, da er Ihre Entscheidungsfähigkeit und Ihre motorischen Fähigkeiten beeinträchtigt.

Dadurch laufen Sie Gefahr, sehr gefährliche Dinge zu tun, und sind weniger in der Lage, dabei Ihre Sicherheit zu gewährleisten.

In Ihrem Gehirn gibt es sogenannte Neurotransmitter, die chemische Signale übermitteln.

Diese kommen in drei Formen vor: „erregend“, „hemmend“ und „modulierend“.

Alkoholkonsum behindert Ihre erregenden Neurotransmitter und verstärkt Ihre hemmenden, was die Nachrichtenübertragung durch Ihren Körper verlangsamt.

Kurzfristig kann Alkoholkonsum jedoch die körpereigene Produktion von Dopamin und Serotonin steigern, den Hormonen, die uns glücklich machen.

Kurzfristig tut es Ihrem Gehirn im Grunde ein wenig gut, wird Ihnen dann aber später und auf lange Sicht ordentlich auf die Nerven gehen.

Verpassen Sie Ihrer Leber einen Tritt

Apropos Organbelastung: Alkohol ist wirklich schlecht für die Leber und kann zu gesundheitlichen Problemen wie Leberzirrhose, Fibrose, alkoholbedingter Hepatitis und Steatose führen.

All das ist schlecht und man sollte es wirklich nicht wollen, wie das National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism warnte .

Ihre Leber ist ein sehr widerstandsfähiges Organ, aber jedes Mal, wenn Sie Alkohol trinken, sterben einige Zellen in ihr ab und müssen durch neu regenerierte ersetzt werden.

Laut NHS kann Ihre Leber etwa eine Einheit Alkohol pro Stunde oder rund 10 ml des Stoffs verarbeiten. Zu viel Alkohol verursacht jedoch langfristig ernsthafte Leberschäden.

Kurzfristig wiederum wird der Alkohol Ihren restlichen Körper belasten, wenn Sie mehr trinken, als das lebenswichtige Organ verarbeiten kann.

Es liegt dir im Blut

Während Ihre Leber daran arbeitet, den Alkohol aus Ihrem Blutkreislauf zu filtern, pumpt Ihr Blutkreislauf das Gift durch Ihren ganzen Körper.

Je mehr Alkohol in Ihrem Blut ist, desto größer ist der Schaden, den Sie erleiden können. Die Auswirkungen reichen von vorübergehenden Hirnschäden bis hin zu körperlichen Symptomen wie Übelkeit und Kontrollverlust.

Wenn Ihr Blutalkoholgehalt zwischen 0,3 und 0,4 Prozent liegt, leiden Sie unter einer Alkoholvergiftung , die tödlich sein kann. Liegt der Blutalkoholgehalt über 0,4 Prozent, besteht laut der Cleveland Clinic die Gefahr, ins Koma zu fallen und zu sterben .

Du weißt es in deinem Herzen

Zu viel Alkohol im Blut ist ein Problem und zu viel Alkohol kann das Organ, das das Blut pumpt, ernsthaft schädigen.

Alkoholkonsum kann zu Bluthochdruck führen, was, wie wir alle wissen, schlecht ist. Zudem kann er zu Herzrhythmusstörungen und sogar zu einer sogenannten Kardiomyopathie beitragen.

Laut der British Heart Foundation bezeichnet dies eine Gruppe von Erkrankungen, die den Herzmuskel beeinträchtigen und die Fähigkeit des Herzens beeinträchtigen, Blut effizient zu pumpen .

Alkohol kann außerdem zu einer Gewichtszunahme führen, die den Druck auf Ihr Herz erhöht und Ihr Risiko für Dinge wie einen Schlaganfall erhöht.

Bauchspeicheldrüsen- und Nierenprobleme

Wenn Sie Alkohol trinken, produziert Ihre Bauchspeicheldrüse eine Reihe giftiger Substanzen, die laut Drink Aware letztendlich zu einer sogenannten Pankreatitis führen können , die mit der Zeit zu dauerhaften Schäden an Ihrer Bauchspeicheldrüse führen kann.

Der Schaden, den Alkohol anrichtet, schädigt laut der National Kidney Foundation auch Ihre Nieren und beeinträchtigt ihre Fähigkeit, das Blut zu filtern und die richtige Menge Wasser im Körper zu behalten .

Krebsrisiken

Laut Cancer Research UK verursacht Alkoholkonsum sieben Arten von Krebs, da er unsere Zellen schädigt, Signale im Körper beeinflusst und unseren Mund anfälliger für schädliche Chemikalien macht.

Durch Alkoholkonsum steigt das Risiko für Brust- und Darmkrebs sowie für die Entwicklung von Krebs im Mund, Rachen, Kehlkopf, der Speiseröhre und der Leber.

Brustkrebs ist die häufigste Krebsart in Großbritannien und Alkohol ist einer der größten Risikofaktoren dafür.

Knochen und Muskeln

Bei starkem Alkoholkonsum muss mit einer mit der Zeit nachlassenden Knochenstärke gerechnet werden. Studien zeigen, dass langfristiger Alkoholkonsum das Knochenwachstum und die Gewebeerneuerung beeinträchtigen kann.

Experten haben außerdem herausgefunden, dass hoher Alkoholkonsum in der Pubertät die Knochenmasse verringern und im Erwachsenenalter zu schwächeren Knochen und damit zu einem höheren Bruchrisiko führen kann.

Was Ihre Muskeln betrifft, kann Alkohol auch Ihre körperliche Fähigkeit zum Aufbau und zur Reparatur von Muskelgewebe beeinträchtigen, was Sie schwächer macht und mit der Zeit sogar zu Muskelschwund führen kann.

Vergiftetes Immunsystem

Und als ob die oben genannten Punkte nicht schon schlimm genug wären, kann übermäßiger Alkoholkonsum auch Ihr Immunsystem schwächen und Sie dem Risiko einer Ansteckung mit allen möglichen Krankheiten aussetzen.

Wer viel trinkt, wird schneller krank, während jemand, der sich einem Rausch hingibt, laut dem National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism sein Immunsystem bis zu 24 Stunden lang ernsthaft schädigen kann .