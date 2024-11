Filmemacher filmen versehentlich leuchtende Kugel beim Untertauchen unter Wasser (Video)

Netflix hat vor Kurzem eine neue Dokumentarserie über UFOs veröffentlicht: „Investigation Alien“ , produziert vom britischen Ufologen George Knapp, der für die Veröffentlichung durchgesickerter UFO-Videos des US-Militärs bekannt ist, und seinem Kollegen Jeremy Corbell.

In der vierten Folge zeigt die Serie exklusiv einen kurzen Clip eines UFOs in Form einer leuchtenden Kugel, die in den Ärmelkanal eintaucht und von Knapp und seinem Team bei einer Felduntersuchung aufgenommen wurde.

Laut Knapp war die Sichtung reiner Zufall. Als sie eines Abends vor der Küste der Normandie arbeiteten, erschien etwa 200 Meter entfernt ein heller Himmelskörper am Himmel.

Die Kugel verschwand, tauchte aber etwa eine Stunde später wieder auf, sank dann langsam herab und versank im Wasser, das an der Stelle, an der sie eintauchte, zu leuchten begann.

Zu dieser Zeit schlief der Großteil des Teams, mit Ausnahme eines Nachtwächters, dem es gelang, den Abstieg der Kugel unter Wasser auf Video festzuhalten.

Knapp kommentierte das Filmmaterial: „Eine Willy-Peter-Leuchtrakete ist das einzige Ding, das ich kenne, das in der Luft hängen bleibt, aber das ist keine Leuchtrakete, weil kein Rauch davon aufsteigt“, sagt der Archäologe und gibt zu, dass er keine wirklichen Antworten hat – zumindest keine, die menschliche Technologie beinhalten.“

Knapp vermutete, dass sich in diesem Gebiet des Ärmelkanals möglicherweise eine Unterwasser-UFO-Basis verbirgt.

„Glauben Sie, dass es dort unten eine Basis gibt?“, fragt Knapp seinen Kollegen.

„Das könnte sein. Das könnte sein“, sagt er.

Video:

https://www.youtube.com/watch?v=29VigVNL6l0&t=460s