Gefälschte Geschichte: Als die Welt vor über 200 Jahren zerstört wurde

Nach der Teilung der Welt in drei Teile wurde für einige Zeit ein relativer Waffenstillstand geschlossen, der Satan genügend Zeit gab, sich neu zu gruppieren und neu zu organisieren.

Trotz der Tatsache, dass Gott Satan zwei Drittel der Erde für seine geklonte Schöpfung und alle möglichen nichtmenschlichen Kreaturen zum Leben gegeben hat, indem er den Alexanderwall (die Chinesische Mauer) als Trennlinie errichtete, sobald dieses babylonische Reich satanischer vereinter Kreaturen zerstört wurde.

Als Satan im Vierten Trojanischen Krieg mit Alexanders Armee kämpfte, marschierte Satan weiter und vervielfachte ihre Bevölkerung in großer Zahl, die schließlich die Barriere der Mauer überrannte und erneut sehr aggressiv gegen die Menschen vorging und sie in vielen Fällen bei lebendigem Leibe als Nahrung aß. Das Leben wurde unerträglich für Menschen! Von Gorgi Shepentulevski

In einem Fall, in dem das Leben für Menschen unmöglich wird, wie es zuvor in der lemurischen (kitanischen) Zivilisation geschehen ist, greift der allmächtige Gott ein, um seine Kinder der Schöpfung vor satanischen, menschenfressenden Kreaturen zu retten.

Und dann griff Gott ein, indem er die große Flut von 1802 n. Chr. verursachte, die durch einen 600 Meter hohen Tsunami verursacht wurde, der über die ganze Welt hinwegfegte und 99,9 % der Menschen und eine Vielzahl satanischer Kreaturen tötete.

Vor der Flut waren alle Menschen in den Megastädten der Unterwelt untergebracht. In dieser Zeit, als alle Menschen auf der Welt in den Megastädten der Unterwelt Zuflucht suchten, wurde von ihren Gastgebern einer hochentwickelten Zivilisation ein gewisses geheimes Wissen an die australischen Aborigines und amerikanischen Indianer weitergegeben.

Wenn Sie einen australischen Aborigine-Menschen fragen, warum er sein Gesicht und seinen Körper in weißer Farbe bemalt, wird er Ihnen sagen, dass dies eine Ehre für die Weißen ist, die sie während der großen Flut von 1802 n. Chr. gerettet haben.

Wir alle müssen eine sehr wichtige Sache wissen: den Grund, warum Gott bisher zwei Überschwemmungen verursacht hat!

Der allmächtige Gott hat Überschwemmungen nicht geschaffen, um Menschen zu töten, sondern um Menschen aus der von Satan erzwungenen und unmöglichen Situation zu retten, in der sie unter menschenfressenden Kreaturen leben müssen, so wie es bei der biblischen Sintflut von 1637 und der großen Sintflut von 1802 geschah, als Gott allen Menschen auf der Welt Schutz in den unterirdischen Megastädten bot, bevor er die Überschwemmungen auslöste, die darauf abzielten, alle Arten satanischer, menschenfressender Kreaturen auszurotten.

Nachdem die Überschwemmungen diese satanischen, menschenfressenden Kreaturen abgetötet und die Erde von ihnen befreit hatten, brachte Gott die Menschen aus den unterirdischen Megastädten an die Erdoberfläche zurück, um unter Gottes Schutz wieder in Frieden und Harmonie zu leben.

Und täuschen Sie sich nicht: Wenn das Leben für die Menschen in Zukunft erneut unmöglich wird, wird Gott dasselbe erneut tun, um die Unterdrücker der Welt loszuwerden.

In gefälschten Geschichtsbüchern ist diese große Flut als „Phoenix-Ereignis“ oder „Phoenix-Universum-Theorie“ bekannt, die fälschlicherweise behauptet, dass der Kosmos einen zyklischen Prozess erlebe, bei dem er eine Reihe katastrophaler Ereignisse erlebe, auf die eine Wiedergeburt folgt.

Es ist nicht der Kosmos, der auf mysteriöse Weise eine Reihe katastrophaler Ereignisse erlebt, sondern der allmächtige Gott, der die Erde von satanischen, menschenfressenden Kreaturen reinigt und gleichzeitig Menschen in den unterirdischen Städten beherbergt.

Die Hopi-Indianer sagen, dass ihre Vorfahren weder aus dem Norden noch mit dem Boot kamen, sondern aus dem Untergrund an die Oberfläche kamen, nachdem die große Flut von 1802 n. Chr. die Dritte Welt zerstört hatte.

Während dieses katastrophalen Ereignisses wurden die Hopi-Indianer sowie alle anderen Indianer in ganz Amerika, wie Inkas, Azteken und Mayas, in den Megastädten der Unterwelt von weißen Riesenrassen beschützt, die die Ureinwohner der Welt waren und in Weiß lebten Städte, bevor die Indianerreservate gegründet wurden.

Mehr über die gefälschte Geschichte lesen Sie im Buch „Die Schlammflut-Hypothese“ und mehr über die Alte Welt Ordnung in „Die Welt-Illusion“