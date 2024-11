Bombenzyklon droht vor der US-Westküste und Kanada zu explodieren und bringt orkanartige Winde, heftige Regenfälle und Schneefälle in den Bergen mit sich

Ab Dienstag, 19. November 2024, wird ein kräftiges Tiefdruckgebiet im Pazifik den Nordwesten der USA und Kanada mit heftigen Winden, schweren Regenfällen und heftigen Schneefällen in den Bergen treffen. Der Sturm wird sich voraussichtlich rasch intensivieren, wenn er sich der Küste nähert.

Ein Tiefdruckgebiet über dem Nordpazifik wird voraussichtlich eine schnelle Intensivierung (Bombogenese) erfahren, wenn es sich am Dienstag, dem 19. November 2024, der US-Westküste nähert.

Der zentrale Druck des Systems soll innerhalb von 24 Stunden von 1.004 hPa auf 948 hPa fallen, was einem Hurrikan der Kategorie 4 entspricht.

In Teilen Oregons und Nordkaliforniens könnten von Dienstag bis Donnerstag über 300 mm (12 Zoll) Regen fallen, was die Gefahr von Sturzfluten und Flussüberläufen erhöht.

Die Auswirkungen des Sturms werden sich bis nach Kanada erstrecken. In British Columbia wird es Windböen von 90 – 100 km/h (56 – 62 mph) und in einigen Gebieten Niederschlagsmengen von über 100 mm (3,9 Zoll) geben.

Der Sturm könnte in den betroffenen Regionen zu Stromausfällen, Störungen des Fährverkehrs und gefährlichen Reisebedingungen führen.

Ein starkes Tiefdruckgebiet über dem Nordpazifik wird sich voraussichtlich rasch verstärken (Bombenzyklon) und am Dienstag die US-Westküste treffen. Dieser Zyklon in mittleren Breiten wird mit einem starken atmosphärischen Fluss zusammenarbeiten und Oregon und Kalifornien schwere Regenfälle bringen.

Bombenzyklon/Bombogenese bezeichnet die rasche Intensivierung eines Tiefdruckgebietes innerhalb von 24 Stunden, gekennzeichnet durch einen Druckabfall von mindestens 24 hPa, was zur Bildung eines Zyklons führt. Der spezifische Schwellenwert für diesen Prozess hängt vom Breitengrad des Systems ab.

Das System wird voraussichtlich am Montagabend einen zentralen Druck von etwa 1.004 hPa haben, bevor es sich deutlich intensiviert. Es wird den Westen der Vereinigten Staaten von Dienstag bis Donnerstag, 23. November, beeinflussen.

Prognosemodelle prognostizieren einen starken Druckabfall von 50 – 60 hPa innerhalb von 24 Stunden, wobei das System am Dienstagabend einen minimalen zentralen Druck von 948 hPa erreichen wird, was einem Hurrikan der Kategorie 4 entspricht.

„In großen Teilen des Nordwestens, des nördlichen Großen Beckens und der nördlichen Rocky Mountains wird eine Kaltfront, die heute über die Region zieht, und verstärkte Landströmungen dafür sorgen, dass das Wetter weiterhin unbeständig ist, bevor sich laut Prognosen am Dienstag vor der Küste des Nordwestens ein kräftiges Sturmsystem entwickelt“, stellte NWS-Meteorologe Snell am 18. November fest.

Dieser Vorgeschmack auf Niederschläge zu Beginn der Arbeitswoche werde vor allem die Möglichkeit mäßiger bis starker Schneefälle in den Kaskadengebirgen und nördlichen Rocky Mountains beinhalten, sagte Snell.

„Bis Dienstagnacht wird das sich rasch verstärkende Tiefdruckgebiet im Pazifik jedoch dazu beitragen, im pazifischen Nordwesten starke Winde zu erzeugen und die Niederschlagsintensität zu erhöhen. In Teilen Nordkaliforniens und Oregons sind Windböen von bis zu 112 km/h (70 mph) möglich, und auch in Teilen West-Washingtons werden starke Winde erwartet.“

Diese Winde könnten Bäume umwerfen und Stromausfälle verursachen, sagte Snell.

In den Gebirgsketten und Kaskadenregionen Nordkaliforniens sind heftige Schneefälle mit möglicherweise über 60 cm (2 Fuß) hohen Schneemengen möglich.

Bis Mittwoch, den 20. November, wird ein damit verbundenes atmosphärisches Flussereignis erwartet, das weiterhin Pazifikfeuchtigkeit nach Nordkalifornien und Südwest-Oregon lenkt. In dieser Region werden bis Mittwoch weitverbreitete Regenmengen von 100 bis 180 mm (4 bis 7 Zoll) erwartet, die zu Überschwemmungen führen und die Gefahr von Schlammlawinen erhöhen könnten.

„Es wird erwartet, dass der starke Regen und die damit verbundenen Wettergefahren durch dieses atmosphärische Flussereignis auch über die Wochenmitte hinaus anhalten werden“, sagte Snell.

Wenn sich dieses Tiefdruckgebiet verstärkt, wird es subtropische Feuchtigkeit ansaugen und einen atmosphärischen Fluss bilden. Dieses Phänomen wird voraussichtlich schwere Regenfälle, starke Winde und große Meereswellen in den Nordwesten und nach Nordkalifornien bringen.

Von Dienstag bis Donnerstag werden in Teilen Oregons und Nordkaliforniens Regenmengen von über 300 mm (12 Zoll) erwartet. Diese Bedingungen könnten in den betroffenen Gebieten zu über die Ufer tretenden Flüssen und Sturzfluten führen. Das System könnte in Küstennähe auch Wellen von bis zu 21 m (70 Fuß) Höhe erzeugen.

Das System wird ab Dienstag starke, anhaltende Winde nach Kalifornien bringen. Die stärksten Winde werden für die Counties Del Norte und Humboldt prognostiziert, mit Geschwindigkeiten zwischen 40 und 72 km/h (25 – 45 mph) und Böen von 96 – 112 km/h (60 – 70 mph). Auf höheren Bergrücken sind noch stärkere Böen von bis zu 120 km/h (75 mph) möglich.

Für Del Norte und Humboldt wurde eine Sturmwarnung herausgegeben, die von Dienstag, 16:00 Uhr Ortszeit (LT), bis Mittwoch, 10:00 Uhr Ortszeit gilt. Die starken Winde dürften zu Stromausfällen und umgestürzten Bäumen sowie erschwerten Fahrbedingungen in der Region führen.

Der atmosphärische Fluss, der den Bombenzyklon begleitet, wird von Dienstagnachmittag bis zum Wochenende schwere Regenfälle über Nordwestkalifornien bringen. Die stärksten Regenfälle werden am Mittwoch, dem 22. November, erwartet, wobei 50,8 bis 101,6 mm (2 bis 4 Zoll) Niederschlag erwartet werden. Der Regen wird voraussichtlich anhalten und von Donnerstag bis Samstag, dem 23. November, täglich 25,4 bis 76,2 mm (1 bis 3 Zoll) Niederschlag bringen.

Die Auswirkungen dieses Bombenzyklons werden sich in der ersten Hälfte der Woche auf Teile Kanadas, insbesondere British Columbia, ausdehnen. Obwohl das System Kanada voraussichtlich nicht direkt treffen wird, wird es von Dienstag bis Mittwoch heftige Windböen und heftige Niederschläge mit sich bringen. Diese Bedingungen können zu Stromausfällen und Störungen des Fährbetriebs führen.

Am Dienstag wird in Teilen Kanadas leichter Regen erwartet, und je näher das System kommt, desto stärker wird es in den Alpen schneien. In einigen Regionen könnten bis zu 100 cm Schnee fallen, wenn die Gefriergrenze unter 1.000 m fällt.

Die mit dem System verbundenen Winde werden sich voraussichtlich bis Dienstagnacht verstärken und die Straße von Georgia und Vancouver Island beeinträchtigen. Es werden Böen von 90 – 100 km/h (56 – 62 mph) erwartet, während das Lower Mainland Windgeschwindigkeiten von 50 – 70 km/h (31 – 43 mph) erleben kann. Die stärksten Böen sind wahrscheinlich an den westlichen Stränden zu erwarten.

Bis Mittwoch werden in der Nähe von Tofino und im Westen von Vancouver Island voraussichtlich mehr als 100 mm Niederschlag erwartet, für die Südküste sind 30 – 50 mm prognostiziert. Die Olympic Mountains werden einen deutlichen Regenschatteneffekt erzeugen, sodass Victoria weniger als 10 mm Niederschlag erwarten wird.

Küstengemeinden könnten Sturmfluten und Überschwemmungen erleben, wenn die Region am Dienstag und Mittwoch den Springflutzyklus verlässt. Erhöhte Gezeiten während des Sturms können zu Küstenüberschwemmungen in der Nähe von Victoria und Campbell River führen, insbesondere am Mittwochmorgen.

A massive „bomb cyclone“ is set to explode off the U.S. West Coast with hurricane force winds, flooding rains, and enormous mountain snow from Category 5 atmospheric river.

Central pressure will fall almost 70 mb / 24 hours reaching 942 mb — similar to Category 4 hurricane. pic.twitter.com/lZEKOr9fNb

— Ryan Maue (@RyanMaue) November 18, 2024