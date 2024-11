Verbotene Archäologie: Wurde die antike Stadt Teotihuacán verlassen, als ein elektromagnetisches Kraftwerk explodierte

In der präaztekischen Stadt Teotihuacán entdeckten Archäologen einen Fluss aus flüssigem Quecksilber sowie den Mineralien Glimmer und Pyrit. Vertreter der Theorie der antiken Astronauten vermuten, dass dies nicht nur Teil eines Rituals war, um einen glitzernden Effekt zu erzielen.

Vielmehr glauben sie, dass diese Elemente Teil einer fortschrittlichen Technologie waren, die wir noch nicht verstehen. Waren die aufwendigen Tunnel und Strukturen tatsächlich Teil eines elektromagnetischen Kraftwerks, das die natürlichen Energien des Planeten nutzte?

Ein gewaltiges Feuer

Obwohl die geheimnisvolle Stadt Teotihuacán einst florierte und 200.000 Menschen beherbergte, stürzte sie ungefähr zur gleichen Zeit ein, als ein riesiges Feuer auf sie niederprasselte, das überall auf dem Gelände Brandspuren hinterließ.

Vertreter der Theorie der antiken Astronautik glauben, dass das hypothetische Kraftwerk die Explosion verursacht hat. Die Brände bedecken einen großen Teil der Stadt.

Mainstream-Archäologen gehen jedoch davon aus, dass die Brände während eines Volksaufstands absichtlich gelegt wurden. Die Armen erhoben sich gegen die Elite der Stadt, was zum Untergang Teotihuacans führte, bis die Azteken die Stadt viel später verlassen vorfanden.

Vor der „Explosion“ oder dem Aufstand, wenn Sie so wollen, blühte die Stadt zwischen 100 v. Chr. und 650 n. Chr. auf. Wir müssen jedoch anmerken, dass die Kultur brutal war. Viele Menschen und Tiere wurden in Ritualen geopfert. Überreste von enthaupteten Menschen sowie von Wölfen, Jaguaren, Pumas, Klapperschlangen und Adlern wurden 2004 unter dem Mondtempel entdeckt.

Eine Stadt im Einklang mit den Sternen

Die Stadt verfügt über zwei riesige Bauwerke: die 65 Meter hohe Sonnenpyramide, die drittgrößte Pyramide der Welt. Als nächstes kommen der 45 Meter hohe Mondtempel und der Tempel des Quetzalcoatl, der gefiederten Schlange, sowie eine große Durchgangsstraße, die Straße der Toten.

Der Grundriss der mehr als 20 Quadratkilometer umfassenden Stadt ist sorgfältig geplant und Wissenschaftler weisen darauf hin, dass sie sich präzise an den Himmelskörpern orientiert.

Laut der Ancient History Encyclopedia:

„Die Ausrichtung der Tempel und Pyramiden auf die Sonne zur Sommersonnenwende und auf die Plejaden lässt darauf schließen, dass Kalenderdaten bei Ritualen eine wichtige Rolle spielten, und die Präsenz von vergrabenen Gaben und Opfergaben veranschaulicht den Glauben an die Notwendigkeit, verschiedene Götter zu besänftigen, insbesondere jene, die mit Klima und Fruchtbarkeit in Verbindung gebracht werden.“

Der Ort ist äußerst beeindruckend und man fragt sich, wie es überhaupt möglich war, hier zu bauen, geschweige denn in der Antike.

Geheimgänge

Im Jahr 2003 riss ein schwerer Regensturm im Tempel des Quetzalcoatl ein drei Fuß breites Erdloch auf. Seitdem graben Forscher an der Stätte. Sie entdeckten die Eingänge zu einem 102 Meter langen Korridor, der vor 2.000 Jahren mit Felsbrocken verschlossen worden war.

Der Tunnel befand sich fast 18 Meter unter dem Tempel.

Bis 2009 könnten sie für die Erkundungen moderne Radargeräte, 3D-Scanner, Infrarotkameras und sogar ferngesteuerte Roboter einsetzen.

Zuvor hatten Archäologen einen Tunnel unter dem Sonnentempel entdeckt, der vor dem Eindringen der Archäologen in den 90er Jahren geplündert worden war.

Trotz so vieler Funde gab es keinerlei Hinweise auf Gräber und damit auch keine Hinweise darauf, wer die Stadt regierte. So sehr man sich auch bemüht, herauszufinden, wer diesen Ort geschaffen hat, wir wissen es einfach noch nicht.

Die Archäologen hatten jedoch einen Schatz von über 100.000 Artefakten gefunden, und sie standen erst am Anfang.

Einige ihrer Funde: Jaguarstatuen, glitzernde Jadestatuen, Schachteln mit Käferflügeln, Gummibälle aus einem antiken Ballspiel, Bernsteinbälle, Halsketten, Zwillingsstatuen aus schwarzem Stein, Knochen von Bären, Vögeln und Jaguaren sowie antike Krüge mit Mais. Außerdem beschrieb Discovery eine „sechsstöckige Pyramide, die mit schlangenartigen Kreaturen verziert war“.

Flüssiges Quecksilber, gelbe Kugeln und Glimmer

Dann entdeckten sie etwas Bizarres: Quecksilber und das Mineral Pyrit, das von Hand in den Tunnel eingelassen worden war. Außerdem Hunderte geheimnisvoller gelber Kugeln mit einem Durchmesser von vier bis zwölf Zentimetern. Die Wissenschaftler sind sich noch immer nicht sicher, was ihr Zweck sein könnte.

Der leitende Archäologe Sergio Gómez reagierte in dem Smithsonian- Artikel.

„Nach fünfzig Fuß hielten wir an einer kleinen, in die Wand gehauenen Öffnung. Kurz zuvor hatten Gómez und seine Kollegen im Tunnel Spuren von Quecksilber entdeckt, die Gómez zufolge als symbolische Darstellungen von Wasser dienten, sowie das Mineral Pyrit, das von Hand in den Fels eingearbeitet worden war. Im Halbdunkel, erklärte Gómez, strahlen die Pyritsplitter ein pulsierendes, metallisches Leuchten aus. Um dies zu demonstrieren, schraubte er die nächste Glühbirne heraus. Der Pyrit erwachte zum Leben, wie eine ferne Galaxie. In diesem Moment konnte man sich vorstellen, was die Tunnelplaner vor über tausend Jahren gefühlt haben mussten: 40 Fuß unter der Erde hatten sie das Gefühl nachgestellt, inmitten der Sterne zu stehen.“

Ein Fluss aus Quecksilber

Während die etablierten Archäologen anmerken, dass Quecksilber und Pyrit „bei den alten Mesoamerikanern bekanntermaßen mit dem Übernatürlichen in Verbindung gebracht wurden“, muss man sich fragen: Quecksilber ist der erste bekannte Supraleiter, aber war das diesen alten Völkern bekannt?

Pyrit, bekannt als „Katzengold“, hätte den Tunneln ein funkelndes Aussehen verliehen. Das Mineral wird auch verwendet, um durch Funkenbildung Feuer zu entfachen.

Obwohl Smithsonian den Quecksilberfund herunterzuspielen schien, berichtete der Guardian 2017, dass große Mengen flüssigen Quecksilbers gefunden wurden.

Es wurde berichtet, dass die giftige Substanz zum ersten Mal an einer antiken Stätte in Mexiko gefunden wurde und möglicherweise zur Schaffung eines silbrigen unterirdischen Flusses verwendet wurde.

Archäologen der University of California in Berkeley sagen, dass die gefährliche Substanz auch an drei anderen Orten in Mittelamerika gefunden wurde. Sie glauben, dass die schimmernde Qualität allein der Grund war, warum sie verwendet wurde, da sie „irgendwie magisch wirkte … dort für rituelle oder symbolische Zwecke.“

„Im Jahr 2014 entdeckten Archäologen am Ende des Tunnels , fast 20 Meter unter dem Tempel, drei große Kammern. Die Aufregung stieg mit der Entdeckung im darauffolgenden Jahr, dass die Erde offenbar in elegante Miniaturlandschaften mit Bergen und Tälern gemeißelt worden war, in die Quecksilbertropfen eingelassen waren, die heilige Flüsse oder Seen symbolisieren sollten.“

Annabeth Headreck,

Professorin an der Universität Denver, zog einen Vergleich mit der Mythologie aus aller Welt, nämlich aus Griechenland:

„Die schimmernden, reflektierenden Eigenschaften von flüssigem Quecksilber ähnelten möglicherweise einem Unterweltfluss, der sich nicht groß vom Fluss Styx unterschied“, sagte Headrick, „und sei es nur in der Vorstellung, dass er der Eingang zur übernatürlichen Welt und der Eingang zur Unterwelt ist.“

Wärmeisolatoren und Supraleiter

Die Archäologen vermuten, dass sie Zinnober erhitzten, der als blutrotes Pigment verwendet wurde. Bei diesem Verfahren entsteht Quecksilbererz, dessen Handhabung jedoch, wie wir wissen, tödlich sein kann.

Neben Quecksilber und Pyrit fanden die Archäologen auch Glimmer , der in der heutigen Elektronik oft als hervorragender Wärmeisolator verwendet wird.

Laut Curiosmos:

„Der größte Teil des Glimmers in Teotihuacan wurde im 20. Jahrhundert in der Sonnenpyramide gefunden und entfernt. Aufgrund seines Wertes wurde er anschließend verkauft.“

Laut Sacred Sites gab es früher ziemlich viel Glimmer, und dieser bedeckte die Sonnenpyramide:

„Es gibt mehrere faszinierende Geheimnisse über die großartige Stadt und ihre Pyramiden. Eines der interessantesten betrifft die massive, einen Fuß dicke Schicht aus granuliertem Glimmer, die bis vor kurzem die gesamte oberste Ebene der Sonnenpyramide bedeckte. Der Glimmer wurde Anfang des 20. Jahrhunderts von einem skrupellosen Restaurator entfernt und gewinnbringend verkauft. Er war vor langer Zeit aus einer Tausende von Meilen entfernten Mine in Südamerika hergebracht worden. Wie war die große Menge Glimmer aus so großer Entfernung hergebracht worden und, ebenso wichtig, zu welchem ​​Zweck war die Pyramide mit dem seltenen Stein bedeckt worden? Ein Wissenschaftler hat vorgeschlagen, dass der Glimmer, da er ein hocheffizienter Energieleiter ist, als Teil eines Empfangsgeräts für langwellige Himmelsstrahlung verwendet worden sein könnte. Die einfallende Himmelsenergie wäre von der massiven Masse der Pyramide und ihrer heiligen geometrischen Konstruktion eingefangen und in der schlangenartigen Höhle unter der Pyramide konzentriert worden. Diese Energie, die dem Menschen zu jeder Jahreszeit zur Verfügung steht, würde zu bestimmten Zeiten innerhalb der Sonnen-, Mond- und Sternenzyklen besonders konzentriert sein. Diese spezifischen Zeiträume wurden mithilfe astronomischer Beobachtungsgeräte festgestellt, die an verschiedenen Orten rund um die geomantisch ausgerichtete Stadt Teotihuacan existieren.“

Katzengold

Nach dem Lesen dieses Artikels kann man nicht anders, als weitere Fragen zu stellen. War Quecksilber einfach Teil eines Rituals, ausgewählt, weil es schimmerte und schön war, wie Katzengold? Oder war es Teil einer alten Technologie?

Wenn es nur Teil eines Rituals war, warum gab es dann so viel davon? Warum waren Tunnel mit Mineralien ausgekleidet, ähnlich wie die Tunnel der Pyramiden Ägyptens mit Granit ausgekleidet sind?

Ist es töricht zu glauben, dass diese riesige Stadt mit Hilfe von Außerirdischen erbaut wurde, die über fortschrittliche Technologie verfügten?

Oder ist es töricht zu glauben, dass diese massiven, komplexen Strukturen von gewöhnlichen Menschen geschaffen wurden, die Rituale mit glänzenden Mineralien und giftigen Elementen durchführten?

Den Rest der Geschichte erfahren Sie unbedingt in der vollständigen Folge 7 auf dem History Channel.

Mehr über die gefälschte Geschichte lesen Sie im Buch „Die Schlammflut-Hypothese“ und mehr über die Alte Welt Ordnung in „Die Welt-Illusion“