Seltsames Land auf der Welt, ein Jahr, in dem man 65 Tage lang die Sonne nicht sieht

Jedes Jahr vom 15. November bis Anfang Dezember scheint die Sonne zum letzten Mal am Horizont dieses Landes. Danach beginnt für den Bewohner die 11-tägige Serie sonnenloser Tage. Erst am 12. oder 65. Januar des folgenden Jahres sahen sie die Sonne wieder.

Das ist Utqiagvik in Alaska, USA – dieses einzigartige Land Welt wenn es jedes Jahr immer mehr als zwei aufeinanderfolgende Monate Dunkelheit gibt.

Laut dem Meteorologen Judson Jones handelt es sich dabei um ein jährliches Naturphänomen namens Polarnacht. Der Grund für dieses Phänomen liegt laut Wissenschaftlern darin, dass Utqiagvik aufgrund seiner Lage weit nördlich des Äquators seit geraumer Zeit unter einem Mangel an Sonne leidet.

Die Einwohner von Utqiagvik werden jedoch nicht in völliger Dunkelheit sein, da sie in der Dämmerung drei bis sechs Stunden am Tag über genug Licht verfügen, um Objekte im Freien zu sehen.

Da Utqiagvik im Dunkeln liegt, sinken die Temperaturen hier in dieser Zeit und fallen in den Wintermonaten auf -20 Grad Celsius. Obwohl das Leben in Utqiagvik hart ist, leben die Bewohner hier seit Tausenden von Jahren.

Die meisten von ihnen sind einheimische alaskische Iñupiat. Früher verdienten sie ihren Lebensunterhalt mit der Jagd auf Wale, Rentiere, Robben und Vögel.

Derzeit arbeiten die Einwohner der Stadt Utqiagvik oft in vielen verschiedenen Bereichen mit dem gemeinsamen Ziel, der Ausbeutung des nahegelegenen Ölfeldes zu dienen.

Utqiagvik ist nicht der einzige Ort auf der Welt, an dem es im Winter eine gewisse Zeit ohne Sonnenlicht gibt. Auch Gebiete am Polarkreis wie Kaktovik, Point Hope und Anaktuvuk Pass erleben die Polarnacht.

Eine Besonderheit ist, dass Utqiagvik die erste Stadt ist, die von diesem Phänomen betroffen ist, da sie weit im Norden liegt.