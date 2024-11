Piloten erfassen „UFO-Flotte“, die Boeing-Passagierflugzeug über Ägypten eskortiert (Video)

Verkehrspiloten haben eine „UFO-Flotte“ gefilmt, die ein Passagierflugzeug über Ägypten eskortierte.

Die Aufnahmen wurden in der Kabine gemacht und zeigen mehrere leuchtende Kugeln, die nach Aussage der Boeing 747-Crew im Flugzeug „tanzten“.

Dailymail.co.uk berichtet: Captain Van Pangemanan hat den Clip auf seinem YouTube-Kanal geteilt und gesagt, die UFOs hätten aufblitzen können, „als wollten sie eine Botschaft übermitteln.“

„Wir dachten, das Licht sei ein Flugzeug, aber es war nicht auf unserem Radar“, sagte der Pilot. „Dann dachten wir, es sei vielleicht ein Stern, aber die Sterne funkelten schnell und bewegten sich nicht.“

In seinem Video, das um etwa 5 Uhr Ortszeit nach dem Abheben des Flugzeugs aus Dschidda in Saudi-Arabien aufgenommen wurde, sieht man, wie die UFOs in der Luft schwanken oder taumeln, bevor es so aussieht, als würden sie dunkel werden oder in der Wolkendecke darunter verschwinden.

Einige haben vermutet, dass Meteore des Perseiden-Meteorschauers die Lichter erzeugt haben, doch Captain Van Pangemanan glaubt, dass die Bewegungen der UFOs zu „unterschiedlich“ waren, um durch eine Sternschnuppe erklärt zu werden.

„Das Licht des UFOs vor uns bewegt sich frei“, sagte er. „Das UFO-Licht leuchtete lange und bewegte sich.“

Laut Kapitän Van Pangemanan erschienen die kugelförmigen UFO-Lichter etwa 30 Minuten nach Flugbeginn, nachdem der Flug „normal gestartet und geflogen“ war – und nachdem er im Cockpit des Jets ein frühes Frühstück genossen hatte.

Laut dem Astronomen und Herausgeber des Old Farmer’s Almanac, Bob Berman, beginnt der Meteorschauer der Perseiden normalerweise Mitte Juli und intensiviert sich im weiteren Sommer, bis der Sternschnuppensturm zwischen dem 11. und 13. August seinen Höhepunkt erreicht.

Der scheinbare Ursprungsort oder Radiantpunkt der Perseiden-Meteore liegt etwa nordöstlich in der Nähe des Sternbilds Perseus, das dem jährlichen Ereignis seinen Namen gibt.

Ihren eigentlichen Ursprung haben die Himmelsereignisse jedoch in den Trümmern des Kometen 109P/Swift-Tuttle, dessen Weg jeden Sommer die Erde kreuzt.

Da Kapitän Van Pangemanan und sein Flug von Max Air Ltd. in ihrer Boeing 747 ungefähr in südwestlicher Richtung von Dschidda nach Abuja (Nigeria) flogen, würde das UFO an der Steuerbordseite ihres Cockpits ungefähr in die Richtung des Meteoritenschauers zeigen.

Während der Höhepunkt des Sternschnuppenschauers im August können Himmelsbeobachter, die nicht von der städtischen Lichtverschmutzung betroffen sind, manchmal bis zu 100 Sternschnuppen pro Stunde beobachten.

„Wir dachten auch darüber nach, dass es sich bei dem Licht um einen Satellit handeln könnte“, fuhr Kapitän Van Pangemanan fort, „denn derzeit gibt es viele Starlink-Satelliten, die gerade von Elon Musk gestartet wurden.“

In einem Beitrag auf seinem YouTube-Kanal bat Kapitän Van Pangemanan seine Fans, bei der Lösung des Rätsels zu helfen, und sagte: „Finden Sie es bitte selbst heraus, vielleicht können Sie dieses Flugobjekt identifizieren.“

Der Pilot und der Vlogger gaben auch einige zusätzliche Details zum Zeitpunkt der Sichtung bekannt und gaben an, dass sie 30 Minuten nach dem Start stattgefunden habe.

In den Kommentaren unter seinem YouTube-Beitrag meldeten sich auch andere Piloten zu Wort und erzählten von ähnlich unheimlichen UFO-Sichtungen während ihres Dienstes.

„Ich bin früher die 747 geflogen. Als ich auf dem Weg nach Korea über dem Japanischen Meer flog, sah ich dieselbe Art von Licht“, sagte ein Pilot namens Paul Bishop .

„Einen Monat später erzählte mir ein anderer Pilot, er habe dasselbe über dem Pazifik beobachtet, und ein anderer sagte, er habe es über Kanada gesehen“, fügte er hinzu.

DailyMail.com hat Captain Van Pangemanan um weitere Informationen zu der Sichtung gebeten und wird diesen Artikel nach der Antwort aktualisieren.

Seinem Instagram-Account zufolge verfügt der Pilot über 32 Jahre Flugerfahrung und hat mehr als 130.000 Follower.

Video:

https://www.youtube.com/watch?v=86L3UYZAeys