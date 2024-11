Wintermuster stellt sich ein – mit Folgen für Weihnachten (Video)

Der Dezember wird von Hochdruck geprägt sein: Am kommenden Wochenende stellt sich ein Wettermuster ein, das uns noch sehr lange begleiten könnte. Deutschland liegt am Rande eines Hochdruckgebiets über Osteuropa: Über Griechenland regnet es und vor den Britischen Inseln baut sich ein neuer Sturm auf.

Und könnte das Wettermuster für den gesamten Winter in diesem Jahr aussehen, wenn man den Klimamodellen glauben darf. Dieses Muster ist unglaublich lange in den Klimamodellen zu sehen: bis einschließlich April 2025.

Doch was heißt das jetzt genau für den Dezember, für Weihnachten und den Wintersport?

Winterwetter nur kurz im Dezember

Der Dezember in Deutschland ist zunächst von Hochdruck geprägt. Es ist zunächst trocken, vielleicht auch mal nebelig und nicht besonders kalt. Leichter Frost in den Nächten ist eigentlich der winterliche Höhepunkt, vielleicht auch mal Raureif.

Aber das Wetter ist nicht in Stein gemeißelt und auch nicht immer gleich. Es bewegt sich natürlich. Und so geht in der zweiten Dezemberwoche das Fenster für echtes Winterwetter etwas auf. Neuer Hochdruck baut sich über den Britischen Inseln auf und das heißt, dass kalte Luft aus Norden zu uns kommen kann. Und dann ist auch Schnee wieder möglich.

Allerdings hält das nicht lange an – höchstens eine Woche. Dann wird es wieder milder. Wie viel Schnee fallen wird und wie weit ins Tiefland, das ist noch nicht vorhersagbar. Aber die Chance auf Schnee erhöht sich in der zweiten Dezemberwoche etwas.

Und auch in der Weihnachtswoche könnten sich die Temperaturen den Normalwerten anpassen und nicht deutlich über normal liegen. Kann es doch noch Schnee zu Weihnachten geben?

Weiße Weihnachten in Deutschland: Die Wahrscheinlichkeit ist gering

Die Wahrscheinlichkeit für Schnee zu Weihnachten ist nicht null. Aber auch nicht höher als 30 Prozent. Denn zwar sieht es so aus, dass sich die Temperaturen im Normalbereich bewegen, aber der Normalbereich ist ein Klimamittel von 1993 bis 2016.

Da kann sich jeder selbst überlegen, was in einem normalen Jahr an Weihnachten so los war. Ganz ausgeschlossen ist Schnee an einem Weihnachtstag nicht. Aber wenn es schneit, dann bleibt der Schnee wohl eher nicht liegen.

Wahrscheinlicher sind kalte Weihnachtsfeiertage mit ein bisschen Frost und vielleicht etwas Raureif. Mehr darf man nicht erwarten, denn 2024 wird eines der wärmsten Jahre der Menschheitsgeschichte, wenn nicht sogar das wärmste seit Beginn der Aufzeichnungen.

Allein diese Information sollte eigentlich zu dem Schluss führen, dass grüne Weihnachten für die allermeisten von uns angesagt sind. Wer sicher Schnee will, der muss in die Alpen fahren.

Schnee in den Alpen im Dezember

Wenn es Anfang Dezember kühler wird, dann wird es auch Schnee geben in den Alpen. Und höhere Temperaturen sind zwar für tiefgelegene Skigebiete Gift, aber in höheren Lagen kann es dann auch stärker schneien.

Grundsätzlich würde die Wetterlage aber auch Föhn zulassen. Und das wäre wiederum schlecht für den Schnee.

Die Südseite der Alpen könnte von der Wetterlage in Sachen Schnee profitieren. Das sind aber alles nur Trends. Belastbare Prognosen wird es erst in ein oder zwei Wochen geben.

Video:

https://www.youtube.com/watch?v=34KxwnCRusg