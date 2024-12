US-Militär hat von Begegnungen mit Außerirdischen an Atomwaffenstützpunkten berichtet, während ein Hellseher eine alarmierende Aussage über UFOs gemacht hat

Ein ehemaliger Militäroffizier, der zuvor in der Rüstungskontrolle der US-Armee tätig war, hat über außerirdische Besuche auf Militärbasen gesprochen, in denen Atomwaffen gelagert sind, wie der US-Daily Mirror berichtete.

Robert Salas, ein Absolvent der US Air Force Academy, verfügt über Erfahrung mit unbemannten Luftfahrzeugen und ballistischen Raketen und war später über zwei Jahrzehnte für die US-Luftfahrtbehörde tätig.

Kürzlich sprach er gemeinsam mit der Abgeordneten Nancy Mace bei einer Kongressanhörung zum Thema UFOs.

Salas sprach über „seltsame Vorfälle“ auf Militärstützpunkten weltweit und deutete an, dass UFOs möglicherweise Botschaften über Atomwaffen übermitteln .

Er rief: „Was zur Hölle, das sind Atomwaffen!“, bevor er sich umgehend bei Mace entschuldigte, der sich nicht beleidigt fühlte.

„Der Himmel färbte sich rot und etwas erschien in der Luft, das die Köpfe mit einem elektromagnetischen Impuls außer Gefecht setzte.“

Er war damals 26 Jahre alt und am Abend des 24. März 1967 auf dem Stützpunkt stationiert, als sich ein mysteriöser Vorfall ereignete.

„Der Himmel färbte sich rot und ein Objekt sendete einen elektromagnetischen Impuls aus, der die Sprengköpfe außer Gefecht setzte“, berichtete er dem Kongress.

Er stellte fest, dass zwar keine Waffen beschädigt wurden, es aber 24 Stunden dauerte, bis das Problem gelöst war. „Sie waren eine friedliebende Spezies; ihre Absicht war, uns zu warnen“, erklärte er und deutete an, dass die Außerirdischen auf diese Weise mit der Erde kommunizierten.

Er behauptete, dass es sich bei diesem Vorfall um eine Wiederholung eines Vorfalls acht Tage zuvor gehandelt habe, ein Detail, das der Kommandant des Stützpunkts in einem Gespräch damals bestätigte.

Er erwähnte, dass seine Entscheidung, sich zu melden, durch die Einrichtung eines entsprechenden staatlichen Komitees beeinflusst wurde, wodurch er von der Vertraulichkeitsvereinbarung entbunden wurde, die er bei Amtsantritt unterzeichnet hatte.

Der Daily Mirror US äußerte eine ähnliche Meinung wie der UFO-Forscher Robert Hastings, der behauptete, dass außerirdische Raumschiffe regelmäßig große militärische Atomanlagen überwachen. Quellen aus diesen Anlagen hätten ihn angeblich über diese Vorkommnisse informiert.

Darüber hinaus enthüllte ein unabhängiger Journalist bei einer früheren UFO-Sitzung des Unterhauses des US-Kongresses ein geheimes amerikanisches Programm zur Erforschung außerirdischer Wesen und behauptete, die USA würden schon seit langem außerirdisches Material analysieren.

„Hellseher“ behauptet, dass der Bericht des Pentagons über UFOs „beunruhigende Wahrheiten“ verschweigt

Der selbsternannte Hellseher Athos Salome, oft als „lebender Nostradamus“ bezeichnet, behauptet, der UFO-Bericht des Pentagons verberge „beunruhigende Wahrheiten“.

Zu dieser Behauptung gelangte er, nachdem er 757 aktuelle Fälle nicht identifizierter Luftphänomene (UAP) untersucht hatte, schreibt die britische Boulevardzeitung DailyStar.

Der Pentagon-Bericht führt die meisten Fälle auf die falsche Identifizierung von Ballons, Vögeln und Satelliten zurück.

Er führt jedoch auch Fälle an, die sich einer einfachen Erklärung entziehen, wie etwa die nahe Kollision eines Verkehrsflugzeugs mit einem unbekannten Objekt in der Nähe von New York.

Salome behauptet, dass der Bericht mehr Fragen aufwirft als er beantwortet. Er glaubt, dass sich das US-Verteidigungsministerium mit den falschen Dingen beschäftigt, da Kryptoterrestrier, Vertreter einer fortgeschrittenen Zivilisation , möglicherweise heimlich auf der Erde leben.

Die Kryptoterrestrische Hypothese geht davon aus, dass UFOs auf die Anwesenheit einer verborgenen, technologisch hochentwickelten Zivilisation auf der Erde hinweisen.

Der Verschwörungstheoretiker Aaron John Gulyas postuliert, dass dies dazu dient, von den Lebewesen abzulenken, die unseren Planeten bewohnen.

Laut Salome leben Kryptoterrestrier, die oft nicht von Menschen zu unterscheiden sind, unter der Erde oder in isolierten Regionen und nutzen eine unverständliche Technologie, um verborgen zu bleiben.

„Solche Zivilisationen könnten die Erben einer alternativen Evolutionslinie sein und möglicherweise von intelligenten Dinosauriern oder Hominiden abstammen, die den direkten Kontakt mit der Menschheit vermieden haben“, glaubt er.

Laut Salome schließt das Pentagon die Möglichkeit außerirdischer Ursprünge absichtlich aus, um den Fokus von verborgenen Technologien abzulenken, die „terrestrischer oder interdimensionaler Natur“ sein könnten.

Er schlug vor, dass Fortschritte bei Drohnen und unkonventionellen Satelliten als Nebelwand für Interaktionen mit unterirdischen oder interdimensionalen Wesen dienen könnten.