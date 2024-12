Nach der großen Flut von 1802 n. Chr. wurden erstmals Plasmamaschinen, bekannt als „Sonne und Mond“, in kreisförmige Rotationen über der flachen Erdoberfläche gebracht.

Davor gab es weder Sonne noch Mond am Himmel. Im Jahr 1859 war das sogenannte „Carrington Solar Flare Event“ tatsächlich ein Ereignis, bei dem Menschen, die nach dem Rückgang der Fluten in den leeren Städten auf der ganzen Welt auftauchten, zum ersten Mal die Sonne sahen und erlebten.

Für sie war es ein einmaliges Erlebnis, dieses helle Objekt zu sehen, das praktisch direkt über ihren Köpfen Wärme ausstrahlte, nur etwa 40 km über dem Himmel. Von Gorgi Shepentulevski

Lila Himmel vor der Einführung der Sonne!

In der gesamten indisch-amerikanischen mündlichen Überlieferung heißt es, dass es in der jüngeren Vergangenheit, bis vor etwa 200 Jahren, KEINE SONNE und keinen Mond gab, sondern nur den violetten Himmel, und dass es Tag und Nacht immer angenehm warm war und die Temperatur konstant war, genau richtig irgendwo auf der Erde im Freien leben.

Das war der Grund, warum Indianer aus Amerika und australische Ureinwohner zu dieser Zeit keine Kleidung trugen und in der freien Natur des Paradieses vor der Flut lebten.

Der blaue Himmel entstand im 19. Jahrhundert nach der großen Sintflut von 1802, als Sonne und Mond in einer kreisförmigen Rotation von etwa 40 km am Himmel standen.

Der Grund, warum der Himmel blau ist, wenn wir nach oben blicken, liegt darin, dass die Eiskuppel eine blaue Farbe hat und durch die Reflexion der Eiskuppel auch Ozeane und Meerwasser blau erscheinen.

Davor gab es weder Sonne noch Mond, sondern Wettermaschinen erleuchteten zusammen mit leuchtenden riesigen Siliziumbäumen den Himmel und sorgten das ganze Jahr über für eine konstante Temperatur. Als vor der biblischen Flut von 1637 n. Chr. riesige Siliziumbäume gefällt und vor der großen Flut von 1802 n. Chr. Wettermaschinen entfernt wurden, wurde die Erde in Dunkelheit getaucht und von den funkelnden Lichtern, die wir „Sterne“ nennen, an der Decke der Kuppel leicht erhellt , was einer der Gründe für die Einführung von Sonne und Mond ist!

Der andere Grund für die Einführung von Sonne und Mond wird Sie in Erstaunen versetzen! Fortsetzung folgt…

Mehr über die echte gefälschte Geschichte lesen Sie im Buch „Die Schlammflut-Hypothese“ und mehr über die Alte Welt Ordnung in „Die Welt-Illusion“