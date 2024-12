Der Hinweis einer antiken Tafel auf Unsterblichkeit klingt wie einer, den Wissenschaftler heute untersuchen (Videos)

Ein seltsames, fremdartig aussehendes Geschöpf, das sich über die Weltmeere verbreitet, ist praktisch unsterblich.

Es handelt sich um Turritopsis dohrnii, die „unsterbliche Qualle“, die dem Tod bei Stress entgehen kann.

Auf eine Weise, die der Verwandlung eines Schmetterlings in eine Raupe ähnelt, verwandelt sich die Qualle in ihr korallenartiges Polypenstadium. Dann verwandelt sie sich wieder in eine Qualle und umgeht den Tod vollständig.

Erst in den 90er Jahren wurde den Wissenschaftlern bewusst, wie erstaunlich dieses kleine Lebewesen wirklich ist.

Das winzige Lebewesen, auch Benjamin-Button-Qualle genannt, wird jedoch immer bekannter. Könnte die unsterbliche Qualle Hinweise zur Bekämpfung von Krebs liefern oder sogar die Geheimnisse der Unsterblichkeit für Menschen enthüllen?

Nun, eine solche Idee ist überhaupt nicht neu. Das Konzept geht Tausende von Jahren zurück auf eines der frühesten schriftlich festgehaltenen literarischen Werke, wie wir sehen werden.

Ein korallenähnlicher Schlüssel zur Unsterblichkeit, der in den Ozeanen treibt?

Heute bezweifeln viele Wissenschaftler, dass der Schlüssel zur Unsterblichkeit in Quallen zu finden ist.

Einer der weltweit führenden Experten glaubt jedoch etwas anderes. Shin Kubota von der japanischen Universität Kyoto hegt große Hoffnungen.

„Die Anwendung von Turritopsis beim Menschen ist der schönste Traum der Menschheit“, sagte Kubota einem Journalisten der New York Times .

„Wenn wir erst einmal herausgefunden haben, wie sich die Qualle verjüngt, dürften wir Großes erreichen. Ich bin der Meinung, dass wir uns weiterentwickeln und selbst unsterblich werden.“

Kubota ist einer der wenigen Menschen weltweit, der die Quallenpopulation seit über 15 Jahren in Gefangenschaft hält.

Obwohl sie unter bestimmten Stressbedingungen dem Tod entgehen können, sind sie im Allgemeinen schwer künstlich zu erhalten und müssen täglich gefüttert werden.

Eine weitere Expertin, Dr. Maria Pia Miglietta von der Texas A&M University, erforscht die Quallen.

Sie bezeichnet das, was sie über die Prozesse von Turritopsis gelernt hat, als „den Heiligen Gral der regenerativen Medizin“. Sehen Sie sich unten im Video von Quartz ihre Ausführungen dazu an:

Die Kräfte der Transdifferenzierung freisetzen

Die unsterbliche Qualle kann ihre Zellen durch Transdifferenzierung umwandeln . So können sich die Muskelzellen der Qualle in Nervenzellen, Spermien oder Eizellen verwandeln.

Transdifferenzierung ist jedoch nicht nur bei Quallen möglich und wurde experimentell bei Mäusen herbeigeführt.

Darüber hinaus verfügen Menschen in Stammzellen im gesamten Körper über ähnliche Fähigkeiten. Wenn mehr Wissenschaftler Turritopsis dohrnii und Stammzellen untersuchen, ist es möglich, dass Menschen mit der Zeit herausfinden, wie sie das Stammzellstadium umgehen und ihre Transformationsfähigkeiten freisetzen können?

Werden die Menschen eines Tages in der Lage sein, ihr Aussehen zu verändern und jünger auszusehen? Das ist möglich.

Das Geheimnis der Unsterblichkeit in einem alten Text gefunden

Ob Menschen Unsterblichkeit erlangen können, scheint etwas aus der Science -Fiction zu sein. Die Idee ist jedoch uralt und reicht Tausende von Jahren zurück, bevor Science-Fiction in der alten babylonischen Mythologie existierte.

Im Gilgamesch-Epos, das mindestens 5.000 Jahre alt ist, erfährt der König von Uruk, Gilgamesch, ein Geheimnis der Unsterblichkeit. Interessanterweise klingt es genau wie die unsterblichen Quallen, die sich heute im Ballast von Schiffen langsam über die Welt verbreiten.

Gilgamesch, Utnapischtim und die Suche nach dem ewigen Leben

Im Gilgamesch-Epos begibt sich Gilgamesch auf die Suche nach dem ewigen Leben. Auf dieser Suche konsultiert er den großen Weisen Utnapischtim, den einzigen Menschen, der eine große Flut überlebt hat.

Zusammen mit seiner Frau retteten sie Tier- und Menschenleben in einem großen Boot, das sie bauten. Ja, es klingt identisch mit der biblischen Geschichte von Noah, ist aber älter als die biblische Geschichte.

Das Time-Magazin stellte in einer Rezension des Films „Noah“ aus dem Jahr 2014 die Ähnlichkeiten zwischen Gilgamesch und der biblischen Arche Noah fest:

„Das sumerische Gilgamesch-Epos ist fast 5.000 Jahre alt und gilt als die vielleicht älteste schriftliche Erzählung der Welt. Darin wird der große Weise Utnapischtim beschrieben, der vor einer drohenden Flut gewarnt wird, die von zornigen Göttern ausgelöst werden soll. Er baut ein riesiges, kreisförmiges Boot, das mit Teer und Pech verstärkt ist und seine Verwandten, Getreide und Tiere transportiert. Nachdem Utnapischtim tagelange Stürme überstanden hat, lässt er, wie Noah in der Genesis, einen Vogel frei, der auf der Suche nach trockenem Land ist.“

Wie Noah überlebt auch Utnapischtim, doch dann belohnt der Gott Enlil ihn und seine Frau mit Unsterblichkeit. So werden sie zu den Vorfahren einer neuen Menschheit.

Das Geheimnis auf dem Meeresgrund

Kannte Utnapischtim, dem die Götter Unsterblichkeit verliehen hatten, das Geheimnis der Unsterblichkeit?

Nachdem Gilgamesch den unsterblichen Weisen endlich gefunden hat, erfährt er, dass das Geheimnis auf dem Meeresgrund liegt.

Zunächst erzählt Utnapischtim Gilgamesch, dass nur die Götter Unsterblichkeit verleihen können.

Dann räumt er ein, dass es einen Weg geben könnte, sich zu einem jugendlicheren Zustand zu verjüngen. An diesem Punkt erzählt er Gilgamesch von einer „Pflanze“, die auf dem Meeresgrund gefunden wurde.

Diese Pflanze könnte Geheimnisse über ein längeres Leben, wenn nicht sogar Unsterblichkeit, offenbaren.

Also macht sich Gilgamesch auf die Suche nach der „Pflanze, die aussieht wie ein Bocksdorn“, was manchmal als Koralle übersetzt wird. Doch dann verliert er sie – an eine Schlange.

„Gilgamesch erlangt die Pflanze, indem er Steine ​​an seine Füße bindet, damit er auf dem Meeresgrund laufen kann. Er plant, die Blume zu verwenden, um die alten Männer der Stadt Uruk zu verjüngen und sie dann selbst zu verwenden. Unglücklicherweise stellt er die Pflanze beim Baden ans Ufer eines Sees und sie wird von einer Schlange gestohlen, die ihre alte Haut verliert und so wiedergeboren wird.“

So muss Gilgamesch lernen, mit seiner Sterblichkeit zu leben, und stirbt, ohne die Geheimnisse der Unterwasserkorallen entschlüsseln zu können.

Eine alte Geschichte wurde wahr?

Könnte eine der ältesten Geschichten der Welt von der unsterblichen Qualle handeln? Wenn die Qualle verletzt ist, kann sie auf den Meeresgrund sinken. Dann verwandelt sie sich in einen Klumpen und wächst zu einem pflanzenähnlichen Polypen heran.

Tatsächlich besteht eine bemerkenswerte Ähnlichkeit zwischen der Geschichte von Gilgamesch und der tatsächlichen Realität der unsterblichen Qualle.

Vielleicht entdecken Wissenschaftler eines Tages anders als Gilgamesch die Geheimnisse der Verjüngung oder ein Heilmittel für Krebs und Gehirnkrankheiten, wenn nicht sogar für die Unsterblichkeit?

Wissenschaftler haben bereits gelernt , wie man Zellen bei erwachsenen Mäusen umprogrammiert, um sie zu jungen Stammzellen zu machen.

Darüber hinaus haben Wissenschaftler in den letzten Jahren herausgefunden, dass die Qualle einer unserer entferntesten Vorfahren sein könnte : die Wurzel des Lebensbaums.

Weitere Informationen zum Gilgamesch-Epos und Utnapischtim finden Sie bei CrashCourse im Video:

