„Es war auf einer Briefmarke“! Was die Antarktis-Eiswand Internettheoretiker glauben

In den Sozialen Medien kursieren diverse Internettheorien, darunter das die angeblich Flache Erde von einer Eiswand umgeben ist, obgleich jedes Jahr Tausende von Menschen mit dem Flugzeug zum Südpol die Antarktis überfliegen oder einfach zum Bergsteigen oder zum Abenteuerlaub!?

Als Basis dient vielen das Kraut und Rüben Science Fiction Buch „Terra Infinita.“

Hierzu gibt es etliche Gruppen in Facebook. Natürlich werden diese Desinformationen nicht von Facebook gelöscht. Finde den Fehler!

Hier ein Beispiel zu einer Briefmarke:

„Erste Überquerung des Polarkreises am 17. Januar 1773.“

Die ungebildeten Flache-Erde und Eiswand Gläubigen glauben tatsächlich es sei gemeint das diese Briefmarke aus 1773 die Passage der Eiswand beweisen würde!?

Doch was ist wirklich passiert?

Zwei Klicks später erfahren wir:

„Gegen ¼ nach 11 Uhr überquerten wir den südlichen Polarkreis … und sind zweifellos das erste und einzige Schiff, das diese Linie jemals überquert hat.“ – Captain Cook, 17. Januar 1773.

Menschen sind sehr neugierig; wir wollen wissen, was hinter dem Horizont liegt. Wir sind auch sehr wettbewerbsorientiert; wir wollen nicht nur dorthin, „wo noch nie ein Mensch zuvor gewesen ist“, sondern wir ehren auch den ersten Menschen, der dies am schnellsten geschafft hat.

Wir sind auch Gedenkmenschen, und so ist es nur angemessen, dass wir den 17. Januar als Jahrestag der Überquerung des südlichen Polarkreises durch Kapitän James Cook mit seinem Schiff und seiner Mannschaft feiern. Cooks Behauptung im Logbuch, dass dies „zweifellos das erste und einzige Schiff war, das diese Linie jemals überquert hat“, ist technisch gesehen wahrscheinlich richtig, denn wenn Menschen diese Linie schon einmal überquert hätten, was durchaus möglich ist, hätten sie dies wahrscheinlich eher mit einem Boot als mit einem Schiff getan.

Karte von Captain Cooks zweiter Reise

Dies geschah während der zweiten von Cooks drei Entdeckungsreisen. Cook war ein brillanter Seefahrer und Kartograf, und auf dieser Reise half ihm die moderne Technik.

Es wurde viel erreicht, aber das Ziel bestand nicht nur darin, neue Orte, neue Menschen und neue Pflanzen zu finden, es ging vor allem um Handel. Sowohl der Royal Society als auch der Regierung war eine endgültige Klärung der Existenz oder Nichtexistenz der Terra Australis (einer großen fruchtbaren Landmasse südlich von Australien) ein Anliegen.

Cook kam am 30. Juli 1775 in einer ziemlich ramponierten Resolution in Spithead an , nach mehr als drei Jahren Abwesenheit. Er hatte gezeigt, dass es südlich von Australien keine Terra Australis gab, in der Milch und Honig flossen; falls es eine polare Landmasse gab – und Cook hielt dies für wahrscheinlich –, so war sie ein Gebiet aus unfruchtbarem Eis, und niemand würde dorthin wollen, da es dort keinen Handel und keinen Profit geben konnte.

Die Wissenschaft wurde als Mittel zur Förderung des Handels gesehen, der wiederum Reichtum bringen würde, von dem das ganze Land profitieren würde. Die Logik war einfach: Je mehr Territorium Großbritannien kontrollierte, das wertvolle Rohstoffe enthielt, desto größer war der Handel und desto reicher wurde das Land, insbesondere da dasselbe kontrollierte Territorium ein sicherer Markt für britische Industrieerzeugnisse war.

Der Wohlstand einer Nation hing also davon ab, Handelsrivalen zu besiegen, die Kontrolle über profitable Rohstoffe und Märkte zu erlangen, Handelsrouten zu sichern, eine große Handelsmarine zu fördern, eine starke Marine zu finanzieren, hochmoderne Schiffe zu bauen, neue Technologien zur Verbesserung der Navigation und Entdeckungen zu entwickeln und ständig nach neuen und kommerziellen Naturprodukten zu suchen.

Im Laufe des 18. Jahrhunderts weitete Großbritannien seinen Handel aus, indem es die meisten der oben genannten Punkte anwandte und es schließlich (wenn auch weder stetig noch einfach) besser machte als seine wichtigsten Handelsrivalen Holland, Frankreich und Spanien.

In Wahrheit ist diese Briefmarke aus dem Jahr 1973:

„NORFOLK ISLAND-MNH STAMP- Ann 1st Crossing Antarctic Circle -SAILING BOAT-1973.“

Auf Reddit lesen wir z. B.:

Ich liebe es, es ist nicht nur eine Gedenkmarke aus den 1970er Jahren, sondern es wird auch ein Begriff verwendet, der im Widerspruch zu ihrer Weltanschauung steht, und er verwendet ihn als „Beweis“! 😂

Hallo u/DCForce, wenn die Erde flach ist, wie kann es dann einen arktischen Polarkreis und einen antarktischen Polarkreis geben? 😂

Mehr über echte und gefälschte Artefakte, Anomalien und Eiswände in der Antarktis lesen Sie im Buch „Antarktis: Hinter der Eiswand„