Bizarre UFO-Kugel auf Flughafen in Manchster gefilmt (Video)

Der UFO-Jäger Scott C. Waring berichtet auf seiner Seite:

Leute, seht euch das an, diese Woche ist so viel los und England sieht aus wie ein UFO-Zentrum.

US-Militärstützpunkte melden innerhalb weniger Tage Schwärme von UFOs auf allen Stützpunkten in England und dann taucht dieses UFO am Flughafen Manchester auf.

Seht euch das Video an und seht, wie die KI die schwarze Kugel fokussiert und sagt mir, was ihr denkt. Ist es von Menschen gemacht oder ist es außerirdisch?

Wenn es sich tatsächlich um Außerirdische handelt und Außerirdische über Flughäfen in England auftauchen, dann ist es nur eine Frage von Tagen, bis sie sich über den Globus an anderen Flughafenstandorten ausbreiten.

Lasst uns ein Auge darauf haben. Wenn wir näher herankommen und ein Video in besserer Qualität sehen könnten, könnten wir definitiv feststellen, ob es von Außerirdischen oder Menschen gemacht ist.

Dies könnte der Beginn einer weltweiten Enthüllung durch Außerirdische sein.

Spoke to @captainbiggalow & got photos they received from their colleges at Manchester airport. No metadata could be recovered, ELA good. Timeline clarified, object seen on ground (1) (2), reported to tower, ops vehicle investigates (3), orb shoots up and video taken (4). pic.twitter.com/HqRlsf10Cq

— PNW MPA (@PNWMPA) November 27, 2024