Kurz nachdem Sonne und Mond in eine kreisförmige Rotation versetzt worden waren, wurde die Eiskuppel über der Erde errichtet, die einen Durchmesser von etwa 44.000 km der flachen Erdoberfläche hatte und an ihrem höchsten Punkt in der Mitte 117 km hoch war.

Diese Eiskuppel, unter der wir heute leben, liegt unter der elektromagnetischen Kuppel, die eine flache Erdoberfläche, mit einem Durchmesser von 5 Millionen Kilometern bedeckt. Von Gorgi Shepentulevski

Sonne und Mond sind lokale Plasmamaschinen.

Die Plasmamaschinen von Sonne und Mond sind lokal, nur etwa 40 Kilometer hoch in der Atmosphäre unter der Decke des Eisdoms, der an seinem höchsten Punkt in der Mitte 117,5 km beträgt! Wir leben in einem geschlossenen System unter der Eiskuppel, und nichts kann heraus- oder hineinkommen!

Über der Eiskuppel befindet sich eine weitere Kuppel aus einer elektromagnetischen dipolaren Torusfeldkugel, und diese Kuppel ist in vielen Aspekten viel größer und anders als die Eiskuppel, was in wenigen Absätzen nicht erklärt werden kann.

Sonne und Mond rotieren nur unter der Eiskuppel, nicht über der anderen Seite der Grenzen der Eiskuppel/Eiswand. Der Mond reflektiert sein Licht von der Sonne, weil der Mond mit einer sehr niedrigen Frequenz schwingt und nicht so hell ist wie die Sonne.

Der Eisdom bedeckt nur unsere bekannten Kontinente auf der Erde sowie vier weitere große Kontinente und einige kleinere in Hyperborea, das am Nordpol liegt.

Andere Gebiete jenseits der Eiskuppel werden von der EM-Kuppel bedeckt, die sich über der Eiskuppel befindet!

Weder über der Eiskuppel noch über der EM-Kuppel gibt es KEIN Wasser, denn außerhalb der EM-Kuppel gibt es unzählige Lebensformen auf Titan-Silizium-Basis, in denen überhaupt kein Wasser in flüssiger Form, sondern nur eine hohe Konzentration an Wasserdampf suspendiert ist die Atmosphäre!

