Mysteriöse Technologie: Das „Osiris-Gerät“, die Horusbarke und Verbindungen zur Bundeslade (Video)

Der Große Tempel von Seti I. in Abydos im Osiris-Heiligtum weist viele faszinierende Reliefschnitzereien an den Wänden auf, die noch heute farbenfroh sind.

Der Tempel ist sechs Hauptgöttern gewidmet – Osiris, Isis, Horus, Amun-Ra, Ra-Horakhty und Ptah sowie Seti I. selbst. Das Osiris-Heiligtum ist diesem Gott der Unterwelt und seinem Sohn Horus, dem Gott des Himmels, gewidmet.

Osiris wird oft mit grünlicher Haut, einem länglichen Kopf und teilweise in Mumien gewickelten Beinen dargestellt.

In diesem Tempel finden wir eine Darstellung, die für heutige Astronautentheoretiker von Bedeutung ist.

Die Reliefschnitzerei zeigt ein außergewöhnliches Objekt, von dem manche sagen, es stelle eine unbekannte Technologie dar. Es wird von William Henry, einem forschenden Mythologen, das Osiris-Gerät oder Osiris-Stargate-Gerät genannt .

Osiris-Gerät

Henry stellte anhand biblischer Berichte eine Verbindung zwischen dem Osiris-Gott und dem Turm von Babel her.

„Im 23. Jahrhundert v. Chr. baute der sumerische König Nimrod eine Leiter (symbolisiert durch ein H) oder einen Turm (eigentlich ein Tor), der von Babylon bis zu den Sternen reichte. Der eifersüchtige israelitische Gott Jahwe machte sich Sorgen, dass die Menschheit sich durch den Bau dieses Tores ‚einen Namen oder Ruhm‘ machen würde. Wenn dies gelänge, so heißt es im Buch Genesis, „ wäre nichts, was wir uns vorstellen können, für uns unmöglich“, schrieb Henry.

Bibelgelehrte sagen, Nimrod sei in Ägypten als Osiris bekannt gewesen, der ägyptische Gott der Auferstehung. Beide werden mit Leitern oder Treppen zum Himmel in Verbindung gebracht. Das ist der Schlüssel. In Setys Tempel aus dem 14. Jahrhundert v. Chr. in Abydos findet sich in der Osiris-Kapelle die großartige Darstellung von Osiris als Säule oder Turm. Tatsächlich nannten die Ägypter diese Osiris-Säule Ta -Wer oder „Verbindung zwischen Himmel und Erde. Klingt für mich wie Babel.“

Anschließend betrachtete der Forscher eine ähnliche Darstellung an der gegenüberliegenden Wand des Osiris-Heiligtums (siehe unten). Er vermutet, dass ihn die Form des Schiffes an die Gestalt eines Wurmlochs im Weltall erinnerte und dass das Osiris-Gerät in die Gestalt von Seti verwandelt worden war.

„An der gegenüberliegenden Wand der Osiris-Kapelle in Abydos befindet sich das Osiris-Gerät, das, wie ich bemerkte, mit dem Schiff der Ewigkeit ergänzt wurde, auf dem der König als Stern in die Ewigkeit segeln wird. Dieses Schiff ähnelt einer modernen Zeichnung eines Wurmlochs. Achten Sie besonders auf Sety, der seinen Körper anscheinend in das Osiris-Gerät verwandelt hat … oder aus ihm herauskommt. Dies ist ein wunderbarer Moment der Transformation und Auferstehung“, schrieb Henry.

Osiris Stargate-Gerät

Wenn es eine Verbindung zwischen Osiris, dem sumerischen König Nimrod und der Geschichte des Turms von Babel gibt, könnte dieser Versuch, „eine Treppe zum Himmel“ zu bauen, das Motiv für die biblische Zerstörung des Turms oder dieser Technologie sein?

Einmal mehr sehen wir miteinander verbundene alte Geschichten zwischen den Ägyptern und der Bibel.

Der Anubis-Schrein, der im Grab von König Tut gefunden wurde, könnte eine physische Darstellung des Osiris-Geräts sein, das in seinem Aussehen der Bundeslade der Bibel ähnelt.

Man sagte der Bundeslade seltsame Kräfte nach, sie könne zum Beispiel Blitze erzeugen oder fliegen. Außerdem soll sie einen Fluch in sich tragen.

Laut Live Science:

„Als die Bundeslade von den Philistern erbeutet wurde, brachen bei ihnen Tumore und Krankheiten aus, sodass die Philister gezwungen waren, die Bundeslade den Israeliten zurückzugeben. Einige Geschichten beschreiben, dass jeder, der die Bundeslade berührte oder hineinschaute, starb.“

Ein weiterer heiliger Gegenstand, der der Bundeslade ähnelt, ist die Horusbarke, die im Heiligtum des Horustempels in Edfu gefunden wurde.

Laut Globalegyptianmuseum.org:

„…es wird angenommen, dass die sogenannten Solarbarken, die in der Nähe von Gräbern des Alten Reiches gefunden wurden, dazu bestimmt waren, den König durch die Unterwelt zu transportieren. Das bekannteste ist das Boot von Cheops, das heute restauriert und an seinem Fundort, neben seiner Pyramide in Gizeh, für die Öffentlichkeit zugänglich ist.

Darüber hinaus gab es noch einen anderen Typ: die Barke, die zum Transport der (Statue eines) Gottes in Ägypten verwendet wurde. Dieser Typ ähnelte einem gewöhnlichen Nilboot, war jedoch am Bug oder an beiden Enden mit einer Ägis verziert und hatte statt einer Kabine einen Schrein, der die Statue umschloss. In den meisten Fällen hatten diese Barken auch Tragestangen, die auf den Schultern der Priester ruhten, die die Barke trugen.“

Die Millionenfrage heute lautet: Wo ist die Bundeslade?

Die Babylonier plünderten und zerstörten den Tempel Salomons um 586 v. Chr. Es gibt zahlreiche Theorien, wie zum Beispiel, dass er sich in der Kirche Unserer Lieben Frau Maria von Zion in Axum, Äthiopien befindet.

Eine andere Theorie besagt, dass die Bundeslade von den Tempelrittern aus Salomons Tempel geschmuggelt und dann nach Westen nach Oak Island in Nova Scotia, Kanada, gebracht wurde.

Wenn das so ist, bleibt sie verborgen und durch einen Fluch geschützt, genau wie der Fluch der Pharaonen am Grab von König Tut, wo der Anubis-Schrein gefunden wurde. Es gibt Hinweise darauf, dass die Tempelritter tatsächlich einen gut geschützten Schatz auf der Insel vergraben haben und viele Menschen beim Versuch, ihn zu bekommen, gestorben sind .

Darüber hinaus gab es einen weiteren Fluch, und zwar von Jacques de Molay, dem letzten Großmeister der Templer. Der Großmeister wurde am Freitag, dem 13., 1307 vom französischen König Philipp IV. verfolgt und zum Tode auf dem Scheiterhaufen vor der Kathedrale Notre Dame verurteilt.

Der Großmeister verfluchte diejenigen, die ihn zu Unrecht anklagten, und beteuerte die Unschuld des Ordens.

„Gott weiß, wer im Unrecht ist und gesündigt hat. Das Unglück wird bald diejenigen treffen, die uns zu Unrecht verurteilt haben; Gott wird unseren Tod rächen“, sagte Molay. „Machen Sie keinen Fehler, alle, die gegen uns sind, werden wegen uns leiden. Ich flehe Sie an, mein Gesicht der Jungfrau Maria zuzuwenden, von der unser Herr Christus geboren wurde.“ (Geoffroi de Paris)

Papst Clemens V. löste die Templer auf, nachdem der König der Ketzerei beschuldigt worden war. Wollten sie auch die Bundeslade oder den Heiligen Gral erbeuten? Das ist eine Verschwörungstheorie. Wie dem auch sei, sowohl der Papst als auch der König starben bald darauf, und der Fluch hielt noch lange danach an und vernichtete über mehr als ein Jahrzehnt die gesamte Linie der Königsdynastie.

„ Papst Clemens starb nur 33 Tage nach Molays Hinrichtung. Sieben Monate später erkrankte König Philipp selbst schwer und verstarb unerwartet am 29. November. Im Laufe des nächsten Jahrzehnts taumelte die Kapetinger-Dynastie, der König Philipp angehörte, ihrem Ende entgegen, da jeder von Philipps kinderlosen Söhnen kurzzeitig König wurde und starb.“

Es scheint, dass Flüche bei Pharaonen und Templern mehr als nur Mythen sind. Hängt der Fluch mit der mysteriösen Technologie zusammen, die mit diesen sehr ähnlichen heiligen Objekten in Verbindung gebracht wird?

Video:

https://www.youtube.com/embed/eIyFTV8y-GE?feature=oembed&enablejsapi=1