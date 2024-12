Gefälschte Geschichte: Sonne und Mond sind Maschinen, die die Eiskuppel über uns geschaffen haben

In diesem Beitrag werde ich die primäre Funktion der als Sonne und Mond bekannten Plasmamaschinen erläutern, die in Wirklichkeit für ihre Funktion von viel praktischerer Bedeutung ist!

Sonne und Mond sind Maschinen, die die Eiskuppel über uns geschaffen haben, und wir leben im Vakuum einer Tiefkühltruhe! Von Gorgi Shepentulevski

Der Mond ist der Motor des Tiefkühlschranks, der im Dampfkompressions-Kühlzyklus arbeitet. Der Gefrierpunkt des Mondes liegt am absoluten Nullpunkt bei minus -273,15 Grad Celsius, und bei einer Temperatur vom absoluten Nullpunkt gibt es keine Bewegung und keine Wärme.

Der absolute Nullpunkt liegt bei einer Temperatur von 0 Kelvin oder -273,15 Grad Celsius bzw. bei -460 Grad Fahrenheit, alle Atome und Ionen in der Atmosphäre hören vollständig auf, sich zu bewegen, gefrieren und die Luft in der Atmosphäre kann nicht kälter werden.

Dies bedeutet, dass unterschiedliche Konzentrationen aller Atomcluster entstehen, die den Wasserdampf bilden, sowie ionische Gase in der Atmosphäre, wie zum Beispiel: Sauerstoff, Stickstoff, Argon, Wasserstoff, Neon, Helium, Krypton, Xenon usw..

Von der Oberfläche der Erde bis zum höchsten Punkt am Himmel werden sie eingefroren, wenn die Temperatur des absoluten Nullpunkts von minus -273,15 Grad Celsius aus der Tiefkühlmaschine des Mondes kommt, wird auf sie aufgetragen.

Alle in der Luft schwebenden Atome sowie subatomare Elemente wie Frequenzen und Wellenlängen hören auf, sich zu bewegen und gefrieren, wenn auf sie eine absolute Nulltemperatur ausgeübt wird. Nichts kann sich bewegen und alles Leben, wie wir es kennen, hört auf zu existieren!

Die Rolle der Sonne besteht darin, den Raum auf ihrer kreisförmigen Bahn um die flache Erdebene zu erwärmen und innerhalb der Eiskugel ein eisfreies Vakuum des leeren Raums mit geeigneter Temperatur für Leben aufrechtzuerhalten und so einen eisfreien leeren Raum zu schaffen im Boden und in der Atmosphäre.

Der atmosphärische Druck im Vakuum des leeren Raums ist zehnmal kleiner als der Druck außerhalb der Eiskuppel unter der elektrischen Kuppel.

Wenn Sie also das nächste Mal einen Wissenschaftler über „Weltraumvakuum“ sprechen hören, denken Sie daran, dass wir uns in einer Eiskuppel eines geschlossenen Raums befinden, in dem die Konzentration der Wasserdampfsuspension in der Atmosphäre stark reduziert wurde, sodass der im Raum verbleibende Wasserdampf einen geringeren Druck auf die Atmosphäre ausübt!

Der Wasserdampf außerhalb des Eisdoms liegt zu 75 Prozent in der Atmosphäre vor, aber im Weltraumvakuum innerhalb des Eisdoms beträgt die Konzentration des Wasserdampfs nur 20 Prozent.

Der Grund, warum wir Erzählungen wie „Wasser über dem Eisdom“ hören, liegt nicht daran, dass es Wasser in flüssiger Form gibt, sondern daran, dass in der Atmosphäre unter dem gigantischen elektrischen Eisdom, der sich oben befindet, eine Wasserdampfkonzentration von 75 Prozent schwebt.

Der Grund für die blaue Farbe des Himmels liegt nicht darin, dass Sauerstoff blau ist, sondern darin, dass die Konzentration von Wasserdampf und ionischen Gasen geringer wird, je höher sie in den Himmel steigen.

Atome sowie ionische Gase sind farblos, geruchlos und geschmacklos. Farben bekommen sie erst, wenn sie sich in eine flüssige Form von Wasserdampf verwandeln, feste Formen werden zu Eis.

Als weniger dichte Atomcluster aus Wasserdampf in großer Höhe durch die Tiefkühlstrahlen des Mondes eingefroren wurden, entstand der Eisdom in einer festen Form von blauer Farbe.

Wenn die Sonnenstrahlen in größeren Entfernungen schwächer werden, die Hitze abnimmt und sich durch die Tiefkühlstrahlen des Mondes Eis zu bilden beginnt, ist dies der Grund, warum es in der Arktis, der Antarktis, so viel Eis gibt zirkumpolare Eiswand rund um die flache Erde und vor allem überall um und über uns in der Atmosphäre, wo die Eiskuppel entsteht.

