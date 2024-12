Seit Ende November 2024 ist etwas im Gange, und niemand hat eine Antwort darauf, warum es immer wieder zu Einfällen nicht identifizierter Drohnen über US-amerikanischen und britischen Militärstützpunkten, Atomanlagen und Gebieten wie New Jersey und dem Flughafen Manchester kommt.

So gab es beispielsweise in den letzten 72 Stunden erneut zahlreiche Berichte über große, autogroße Drohnen oder UFOs, die in den USA (New Jersey, Arizona, North Carolina, Texas) und auch in Großbritannien gesichtet wurden.

Diese Drohnen fliegen oft in Formationen und weisen dabei fortgeschrittene Fähigkeiten wie Koordination, Reichweite, Ausdauer und die Fähigkeit auf, nicht entdeckt oder abgefangen zu werden. Trotz mehrfacher Sichtungen konnte keine gefunden oder identifiziert werden, und es liegen keine Beschreibungen oder Ursprünge vor.

Wichtige Details:

Aktivität:

Die Drohnen sind wiederholt in gesperrte Lufträume eingedrungen, oft in Schwärmen von einem Dutzend oder mehr.

Fähigkeiten:

Die Drohnen weisen eine ausgeprägte Koordination und Ausdauer auf, was auf eine hochentwickelte Technologie schließen lässt.

Antwort:

Die US-Luftwaffe bestätigt die Angriffe, erklärt aber, dass sie den Betrieb nicht beeinträchtigt hätten. Die Untersuchungen laufen in Zusammenarbeit mit den britischen Behörden.

Spekulation:

Mögliche Ursprünge reichen von Russland oder China bis hin zu kommerziellen oder Freizeitquellen. Ihr Verhalten und ihre Fähigkeiten scheinen jedoch über die typische Drohnentechnologie hinauszugehen. Es gibt sogar Spekulationen über eine bevorstehende Alien-/UFO-Invasion unter falscher Flagge.

Untätigkeit der Regierung:

Es wird Kritik am Pentagon und anderen Behörden geübt, weil sie sich nicht mit dem Problem befassen oder Maßnahmen zur Entfernung der Objekte ergreifen, insbesondere angesichts ihrer Nähe zu kritischer Infrastruktur.

Das FBI und andere Behörden richten ihr Augenmerk Berichten zufolge auf mögliche UFO- oder Drohnenaktivitäten, insbesondere am 3. Dezember oder um diesen herum. Einige behaupten, dass dieser Tag von einer Person, die für ihre präzisen Vorhersagen des indonesischen Tsunamis im Jahr 2003 bekannt ist, als bedeutsam vorhergesagt wurde.

Medienunterdrückung:

Berichten zufolge wurden einige Aufnahmen und Diskussionen über die Sichtungen zensiert oder entfernt.

Historischer Kontext:

Die Ereignisse ähneln früheren UFO-Sichtungen auf Militäranlagen, etwa den Angriffen auf US-Militärbasen im Jahr 1975, bei denen Objekte außergewöhnliche Flugfähigkeiten zeigten und einem Abfangen entgingen.

Die Situation ist nach wie vor ungeklärt und wirft Fragen über die Herkunft und den Zweck der Drohnen sowie ihre Auswirkungen auf die militärische Sicherheit auf.

Unabhängig davon, ob es sich um hochmoderne ausländische Drohnen oder um etwas noch Außergewöhnlicheres handelt, nährt der Mangel an Beweisen und offiziellen Erklärungen die Spekulationen, ob diese Sichtungen eine Sicherheitsgefahr darstellen.

Weitere Informationen werden aus laufenden Untersuchungen und offiziellen Antworten erwartet.

