Wildkamera filmt Geisterwolf im Bundesstaat Washington? (Video)

Ein seltsames Wildkamera-Video aus dem US-Bundesstaat Washington zeigt einen unheimlichen Nebel, der durch einen Wald zieht und eine Gruppe von Rehen fasziniert.

Auf dem Grundstück fragen sich die Leute, ob die Anomalie ein Geisterwolf war. Die seltsame Szene wurde Berichten zufolge Ende November mit einem Gerät gefilmt, das Marco McDewey auf seinem Land in der Nähe der Stadt Newport aufgestellt hatte.

In dem Video, das unten zu sehen ist, bleiben drei Rehe auf der Suche nach Nahrung plötzlich stehen und drehen sich um, um eine nebelartige weiße Gestalt zu betrachten, die sich in der Nähe manifestiert.

Die notorisch scheuen Tiere bleiben weitgehend an Ort und Stelle erstarrt, während sie beobachten, wie die Anomalie ein paar Meter entfernt durch den Wald zieht, bevor sie vermutlich in der Dunkelheit verschwindet.

McDewey staunte über den mysteriösen Nebel, der die Tiere scheinbar gefangen nahm, und sinnierte: „Ich glaube, es ist ein Wolfsgeist, der mein Eigentum bewacht.“

Obwohl das der Fall sein könnte, haben skeptischere Beobachter verständlicherweise einige mögliche prosaische Erklärungen für die Anomalie angeboten. Konkret, so argumentieren sie, könnte die wahrgenommene Erscheinung einfach ein meteorologischer Effekt sein, ein Insekt, das in der Nähe des Geräts vorbeifliegt, oder eine Art Kamerafehler.

Dennoch scheint es sicherlich so, als ob die Anomalie physisch in der Nähe der Hirsche vorhanden war, wenn man bedenkt, wie sie auf die Nähe reagierten. Was glauben Sie, hat McDeweys Wildkamera gefilmt?

Video:

https://www.youtube.com/watch?v=M9krFT_UCmw&t=6s