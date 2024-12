Am Nord- und Südpol der Sonne könnten rotierende Plasmawirkebl existieren (Video)

Es gibt vieles, was wir über die Sonne nicht wissen, aber die meisten Menschen sind schockiert, dass wir ihre Pole noch nie gesehen haben.

Bei all unseren Beobachtungen haben wir die Sonne von vorne betrachtet und aus dieser ungünstigen Perspektive versuchen Wissenschaftler herauszufinden, was dort vor sich geht. Das neueste Modell legt nahe, dass die Pole der Sonne genau wie die Erde polare Wirbel aufweisen. Allerdings mit einer Besonderheit.

Die Entstehung und Entwicklung dieser Wirbel wird wahrscheinlich durch die starken Magnetfelder der Sonne angetrieben, doch der genaue Mechanismus ist ein Rätsel.

Wissenschaftler verwendeten Computermodelle, um herauszufinden, wie sich das Magnetfeld verhalten würde, wenn es die höheren Breitengrade der Sonne erreicht.

„Niemand kann mit Sicherheit sagen, was an den Sonnenpolen passiert“, sagte Hauptautorin Dr. Mausumi Dikpati vom National Center for Atmospheric Research der National Science Foundation in einer Erklärung .

„Aber diese neue Forschung gibt uns einen faszinierenden Einblick in das, was wir erwarten können, wenn wir zum ersten Mal in der Lage sind, die Sonnenpole zu beobachten.“

Es gibt ein wichtiges Phänomen, das für das Verhalten dieser Wirbel entscheidend sein könnte: der „Ansturm auf die Pole“.

Das ist nicht das, was der Weihnachtsmann am zweiten Weihnachtsfeiertag tut, sondern das eigenartige Verhalten des Magnetfelds. Das Magnetfeld am Pol wird von einem Feld entgegengesetzter Polarität getroffen, das bei 55 Grad Breite beginnt und sich polwärts bewegt. Diese entgegengesetzten Felder treffen jedes Mal aufeinander, wenn die Sonne ihr Sonnenmaximum erreicht.Wenn das passiert, verschwindet das Magnetfeld am Pol, bevor der Zyklus mit entgegengesetzter Polarität von neuem beginnt.

Der magnetische Norden und der magnetische Süden wechseln also etwa alle 11 Jahre. Deshalb ist ein gutes Timing erforderlich, um zu untersuchen, was dort vor sich geht. Dem Modell zufolge verschwindet das Wirbeln mit dem Magnetfeld. Ein Raumschiff oder Teleskop, das jetzt die Pole untersucht, würde sie nicht sehen.

„Man könnte eine Sonnenmission starten und sie könnte zur Beobachtung der Pole zum völlig falschen Zeitpunkt ankommen“, sagte Scott McIntosh, Vizepräsident für Raumfahrtoperationen bei Lynker und Co-Autor des Artikels.

Die Wissenschaftler wussten jedoch, wann der richtige Zeitpunkt gekommen war, und planten eine Mission, die genau dies tun sollte.

Der Solar Orbiter der Europäischen Weltraumorganisation , eine Gemeinschaftsmission mit der NASA, wird die erste Mission sein, die die Pole der Sonne fotografiert und untersucht. Am 18. Februar 2025 wird die Umlaufbahn der Raumsonde dank der Gravitationsunterstützung der Venus auf 17 Grad gegenüber dem Äquator der Sonne angehoben.

Dieses Wissen wird in den nächsten Jahren noch weiter ausgebaut, was die erste eingehende Untersuchung der höheren Breitengrade der Sonne ermöglicht und möglicherweise dazu beiträgt, viele Rätsel der Sonne zu lösen, darunter auch die Möglichkeit von Wirbeln über den Polen. Das Verständnis der Wirbel und des Magnetfelds wird uns helfen, uns besser gegen potenziell gefährliches Weltraumwetter zu wappnen.

„Unsere konzeptionelle Grenze besteht jetzt darin, dass wir nur mit einem Standpunkt operieren“, sagte McIntosh. „Um bedeutende Fortschritte zu machen, müssen wir über die Beobachtungen verfügen, die wir brauchen, um unsere Hypothesen zu testen und zu bestätigen, ob Simulationen wie diese richtig sind.“

Video:

https://www.youtube.com/watch?v=3tdBAbN1Lqo