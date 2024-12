Lokaler Medienbericht: Überwachungskamera fängt lebendig werdende Weihnachtsdekoration ein?

Seltsame Aufnahmen einer Überwachungskamera aus Mexiko zeigen offenbar eine Weihnachtsdekoration, die mitten in der Nacht zum Leben erwacht. Einem lokalen Medienbericht zufolge wurde die gruselige Szene Ende letzten Monats im Haus einer Frau aufgenommen, die das merkwürdige Video anschließend auf TikTok hochgeladen hat.

Die rätselhafte Darstellung beginnt mit einem Blick auf ihre Dekorationen bei Tag, genauer gesagt auf ein Trio großer, weihnachtlicher Puppen, die neben dem Baum stehen.

Das Video wechselt dann zu dem Haus um etwa 3 Uhr morgens, als die Überwachungskamera scheinbar dadurch ausgelöst wurde, dass die Schneemannfigur plötzlich zum Leben erwachte und langsam von ihren Begleitern wegging.

Seit das Video der Frau online geteilt wurde, wurde es unglaubliche 23 Millionen Mal angesehen und hat eine Reihe von Theorien darüber hervorgebracht, was in dieser Nacht in ihrem Haus passiert ist.

Einige Zuschauer wunderten sich, dass ihr Sicherheitssystem vielleicht ein bisschen Weihnachtszauber oder vielleicht ein paranormales Ereignis eingefangen hat.

Skeptischere Beobachter meinten unterdessen, das Video sei lediglich eine clevere Täuschung oder die Figur sei batteriebetrieben.

Die Frau widerlegte diese letztere Erklärung jedoch in einem Folgevideo , in dem sie zeigte, dass der Schneemann einfach eine Stoffpuppe war. Was halten Sie von dem verwirrenden Filmmaterial?

Video:

https://www.youtube.com/watch?v=DrPwnfuB4hg&t=30s